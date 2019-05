L'Oroscopo di mercoledì abbina alle previsioni astrali fortunate una frase dedicata a ciascun segno dello zodiaco.

L'oroscopo dell'1 maggio dall'Ariete alla Vergine

Ariete: sarete molto astuti e introversi per via degli influssi saturniani che si incrociano con il vostro Mercurio, generando uno stato d'animo insofferente. Puntate tutto su Venere, ospite nel vostro cielo e portatrice di amore. Ecco un pensiero per voi: "Un uomo è tale se sceglie di entrare sempre dall'ingresso principale". (Giuseppe Scarpino)

Toro: Urano, ospite nel vostro cielo, forma un sestile con Nettuno dal domicilio dei Pesci che risulta benefico per il vostro benessere fisico e mentale.

Sarà possibile, ad esempio, trovare una cura adatta a guarire un malessere, per rinascere rigenerati. Un aforisma: "Scegli un lavoro che ami e non dovrai lavorare neppure un giorno in vita tua". (Confucio)

Gemelli: attenzione a non lasciarvi prendere in modo eccessivo da un'irascibilità che potrebbe produrre scatti d'ira inspiegabili: non fate scelte avventate, potreste poi pentirvene. Una frase celebre: "Quando un uomo ti dice che è diventato ricco grazie al duro lavoro, chiedigli: di chi?" (Don Marquis)

Cancro: il Sole e la Luna incrociano le loro energie e in sinergia con i nodi lunari, equilibreranno la vostra emotività.

Questi astri saranno dei veri e propri alleati per sbloccare una situazione di "stallo sentimentale". Ecco il pensiero: "Le cose più importanti per essere felici in questa vita sono l'avere qualcosa da fare, qualcosa da amare e qualcosa in cui sperare". (Joseph Addison)

Leone: Venere, in posizione di trigono favorevole, è garanzia di amore e buone sensazioni, ma attenzione a una quadratura del Sole con Plutone che vi mette la situazione in bilico, dove dovrete prendere una decisione interiore per evolvere in positivo.

Una frase sul lavoro: "L'inizio è la parte più importante del lavoro" (Platone)

Vergine: la Luna in opposizione vi infastidisce molto e insieme a Nettuno vi provoca una tendenza a sognare a occhi aperti o a impuntarvi in modo ossessivo, illudendovi su alcune situazioni irrealizzabili. Un pensiero: "Possiamo vivere nel mondo una vita meravigliosa se sappiamo lavorare e amare, lavorare per coloro che amiamo e amare ciò per cui lavoriamo". (Lev Tolstoj)

Previsioni astrali fortunate dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: l'energia di Plutone dal domicilio del Capricorno colpisce anche voi e creerà una lotta interiore, dove dovrete darvi da fare per non soccombere.

la voglia di cambiamento e di seguire i vostri istinti ambiziosi si farà sentire in modo prepotente. Ecco una frase: "Ai giorni nostri, la parte peggiore del lavoro è ciò che capita alla gente quando smette di lavorare". (Gilbert Keith Chesterton)

Scorpione: molto emotivi, con la Luna che forma un trigono rispetto al vostro cielo, sarete intuitivi in ambito professionale, snobbando un po' l'amore. Un pensiero per voi: "Devi amare ciò che fai per volerlo fare ogni giorno". (Aaliyah)

Sagittario: voi single potreste approfondire nuove conoscenze amorose, ma che ne dite di uscire un po' più spesso? Giove insieme a Venere vi saranno complici e assicurano anche un benessere finanziario.

Una frase per voi: "Prega come se tutto dipendesse da Dio. Lavora come se tutto dipendesse da te". (Sant'Ignazio di Loyola)

Capricorno: l'eccessiva mancanza di sicurezza si fa sentire, provocando impedimenti sia nell'esprimere le proprie sensazioni amorose che nei rapporti di lavoro. Cercate di avere più fiducia nelle vostre capacità. Un pensiero: "La vita ha due doni preziosi: la bellezza e la verità. La prima l'ho trovata nel cuore di chi ama e la seconda nella mano di chi lavora". (Khalil Gibran)

Acquario: Marte dal domicilio dei Gemelli vi darà la carica energetica giusta per rivoluzionare la vostra vita in positivo, tenete a bada solo un atteggiamento troppo apprensivo innescato da Urano in Toro. Un aforisma: "La pigrizia può sembrare attraente, ma il lavoro ti da soddisfazione". (Anna Frank)

Pesci: cercate di dominare le energie della congiunzione di Nettuno con l'astro lunare, che vi stimola l'emotività sfidandovi a investirla con successo. Ecco il pensiero: "Il lunedì ti giustifichi col lavoro che fai. Ma la domenica che scusa hai? Orrenda domenica, nemica dell'umanità". (Saul Bellow)