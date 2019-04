Martedì 30 aprile 2019 Urano e il Sole si troveranno nel segno del Toro, mentre Nettuno e la Luna stazioneranno in Pesci. Venere e Mercurio stazioneranno in Ariete e il Nodo Lunare sarà in Cancro con Marte in Gemelli. Di seguito le previsioni astrologiche per i 12 segni zodiacali.

Ariete: nervosi. Le posizioni planetarie risulteranno poco concilianti per i nativi, che potrebbero inasprire i rapporti con i colleghi per questioni di poco conto.

Toro: romantici. La Luna si troverà nel loro elemento, rendendoli con ogni probabilità più galanti del solito verso l'amato bene.

Gemelli: creativi. Martedì dove gli Astri favoriranno le questioni lavorative, specialmente dei lavoratori autonomi, donando loro una buona dose di creatività.

Cancro: contrasti amorosi. Sino al tardo pomeriggio saranno probabili divergenze d'opinione col partner, ma verso sera l'armonia tornerà a regnare nella relazione di coppia.

Leone: energici. I progetti rinviati nei giorni scorsi potrebbero essere rimessi in carreggiata dai nati Leone questo martedì grazie al copioso bottino energetico che gli Astri doneranno.

Vergine: confusi. Le dissonanze planetarie, capitanate dallo sfavorevole transito mercuriale, potrebbero appannare l'acume dei nativi rendendoli distratti e in preda alla confusione.

Bilancia: fiacchi. Astri poco concilianti stenteranno nel donare vitalità ed energie ai nati del segno, di conseguenza,questo loro martedì potrebbe essere all'insegna dell'apatia. Il relax sarà la soluzione.

Scorpione: determinati. I progetti in essere avanzeranno più velocemente grazie all'approccio odierno nell'ambito lavorativo dei nativi. Serata passionale in coppia.

Sagittario: vigorosi. Tanta voglia di fare e parecchie energie per portare avanti idee e progetti che hanno nella mente. Martedì col vento in poppa, specialmente per i lavoratori autonomi.

Capricorno: capricciosi. Pur col sostegno dei pianeti lenti oggi i nati Capricorno potrebbero risultare incontentabili, divenendo come spesso accade estremamente capricciosi con l'amato bene.

Acquario: grintosi. Le dissonanze planetarie saranno molte, ma i nativi riusciranno a superare ogni insidia che gli si porrà davanti al loro cammino lavorativo.

Pesci: apatici. I nati Pesci potrebbero risultare apatici e poco comunicativi verso le persone che avranno accanto. Serata nervosa per le relazioni amorose.