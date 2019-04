Il mese di maggio è alle porte. Scopriamo le previsioni astrologiche che riguardano il nuovo mese primaverile in arrivo. Di seguito, le stelle con amore, lavoro e salute per tutti i nati sotto il terzo segno zodiacale. Presenti anche consigli per vivere e gestire nel migliore dei modi il periodo in arrivo per tutti i Gemelli. Nel mese di aprile non è mancato un momento di recupero, nonostante dei periodi di nervosismo soprattutto nella parte iniziale del mese. In campo sentimentale non sono mancate tensioni che hanno causato dei problemi al proprio rapporto di coppia, anche se nella parte centrale del periodo è stato possibile risolvere le questioni e portare avanti la propria relazione vivendo anche delle buone emozioni.

Pubblicità

In campo lavorativo avete sentito l'esigenza di mettervi in gioco anche in altri settori, al di là della vostra mansione, e con il transito di Marte è stato possibile anche godere di buone riuscite.

Nel mese di maggio, con Marte che prosegue il transito vivrete dei bei momenti a livello professionale, anche se non mancheranno situazioni complesse a causa dell'opposizione di Giove. È importante che abbiate pazienza, in questo modo potrete risolvere delle questioni, soprattutto con il concludersi del periodo.

In campo amoroso, nonostante le difficoltà, riuscirete a portare avanti la vostra relazione con successo. Quelli in arrivo sono momenti migliori, in cui vivrete maggiore tranquillità. Per quel che riguarda il lato salutare, potreste vivere dei momenti di agitazione, cercate di gestire al meglio lo stress per non avere riscontri a livello fisico. Evitate di essere distratti e dedicate maggior tempo a voi stessi. Leggiamo dettagliatamente le stelle che riguardano il campo sentimentale e professionale.

Pubblicità

Oroscopo maggio: lavoro e amore per i Gemelli

Come anticipato, a livello lavorativo ci saranno momenti positivi, ma anche situazioni complesse. A partire dalla seconda settimana del mese, con Mercurio dalla vostra parte ed il sole positivo, potrete fare dei passi avanti e ottenere dei buoni risultati con progetti iniziati da tempo. Cercate di gestire bene le collaborazioni, sono importanti le persone che vi circondano.

In campo sentimentale, il mese inizierà sottotono, ma migliorerà con la terza settimana, quando arriveranno delle buone notizie che potranno rallegrarvi.

Se vivete delle difficoltà di coppia, impegnatevi per superarle, in questo modo una volta concluso il conflitto la vostra relazione risulterà essere ancora più forte. Nel mese di giugno, non mancherà vitalità in campo sentimentale, sarà possibile anche vivere dei nuovi amori.