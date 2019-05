L'Oroscopo settimanale dal 27 maggio al 2 giugno 2019 è pronto ad evidenziare i voti, le previsioni e le stelline relative ai prossimi sette giorni in agenda. Ansiosi di sapere come è stato classificato il vostro segno in merito all'ultima settimana dell'attuale mese? In pratica il periodo che andremo a 'sfogliare' riguarda il lasso temporale a cavallo tra l'attuale mese di maggio e quello di giugno, ovviamente messo 'sottosopra' in relazione ad ognuna delle singole giornate.

Pubblicità

Pubblicità

Target odierno i simboli astrali relativi ad Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Iniziando pure a mettere in evidenza i migliori del momento affermando subito che le effemeridi sono pronte a tendere la mano della fortuna principalmente a due segni. Parliamo sicuramente dell'Ariete (voto 10), quest'oggi valutato meritatamente al 'top della settimana'. A gongolare insieme al primo in classifica gli amici nativi dei Gemelli (voto 8), con buona pace dei restanti segni valutati nel frangente in linea con la normale positività.

Oroscopo settimanale dal 27 maggio al 2 giugno 2019 | Astrologia, classifica e previsioni: top della settimana il segno dell'Ariete, 'voto10'

Invece, le previsioni da lunedì 27 maggio a domenica 2 giugno considerano all'ultimo posto della scaletta provvisoria il Cancro (voto 6) ed il Leone (voto 6), entrambi sottoposti ad un periodo in linea con minima sufficienza.

Luna nei segni: transiti della settimana

Prima di iniziare in grande stile a mettere in chiaro le nuove previsioni dell'oroscopo settimanale, come da copione ormai consolidato, preme dare una breve anticipazione sui prossimi transiti lunari.

Pubblicità

Il periodo sotto analisi conta in tutto tre passaggi in programma per questa settimana. A dare 'fuoco alle polveri' come si sul dire, la Luna in Ariete, presente nel segno di Fuoco già da questo martedì 28 maggio alle ore 20:31. La dolce 'fiamma degli innamorati' osserverà un nuovo stop venerdì 31 maggio alle ore 6:43, quando formerà la splendida formazione astrale cosiddetta in Astrologia della Luna in Toro. La settimana arriverà a fine con l'ingresso in pompa magna della Luna in Gemelli previsto per domenica 2 giugno a partire dalle ore 13:48 del primissimo pomeriggio.

Bene, dopo aver scoperto i nuovi movimenti attribuiti all'Astro della Terra, andiamo pure a dare lustro alle nuove previsioni zodiacali della settimana, ai voti e alle stelline segno per segno.

Stelline, voti e predizioni della settimana

Ariete: voto 10. In splendida forma durante tutto il frangente analizzato, ovviamente valutato nelle predizioni della settimana con il massimo voto in pagella. Pronti a gongolare cari amici dell'Ariete? Il perché lo potete facilmente immaginare: gli astri annunciano a tutti voi una meravigliosa Luna nel segno il prossimo martedì 28 maggio.

Pubblicità

Andiamo subito a scoprire quali saranno gli altri giorni migliori in assoluto e quelli da vivere invece nella solita (positiva) routine. A seguire il responso degli astri evidenziato dalle stelline quotidiane:

Top del giorno martedì 28 maggio - Luna nel segno;

martedì 28 maggio - Luna nel segno; ★★★★★ mercoledì 29, venerdì 31 e domenica 2;

★★★★ lunedì 27, giovedì 30 e sabato 1.

Toro: voto 7. In arrivo per voi, meravigliosi amici del Toro, sette giornate espresse nella media con il voto dell'ottima sufficienza.

Pubblicità

A destare qualche perplessità, la parte iniziale del periodo, con un lunedì 18 e un problematico martedì 28 maggio entrambi da annotare in agenda come 'altamente a rischio'. Appoggiatevi con fiducia alle sole giornate di venerdì 31, di giovedì 30 e di sabato 1 giugno, certamente non deluderanno eventuali vostre aspettative. Andiamo pure ad approfondire il discorso analizzando una ad una le singole giornate:

Top del giorno venerdì 31 maggio - Luna nel segno;

venerdì 31 maggio - Luna nel segno; ★★★★★ giovedì 30 e sabato 1;

★★★★ mercoledì 29 e domenica 2;

★★★ lunedì 29 maggio;

★★ martedì 28 maggio.

Gemelli: voto 8. Settimana altamente positiva nella quale a dominare sarà l'arrivo di una splendida Luna nel segno. Valutato molto bene il periodo, in arrivo per tanti di voi dei Gemelli con quattro giornate su sette davvero super-positive. Peccato per il fine settimana lavorativo, purtroppo messo in preventivo negativamente con due giornate non buone: giovedì 30 porterà in dote un periodo 'sottotono', mentre quella del 31 maggio avrà i contorni negativi relativi al 'venerdì nero'. Pazienza! Intanto, scopriamo la classificazione della settimana completa con in grado di positività offerto dalle stelline quotidiane:

Top del giorno domenica 2 giugno - Luna nel segno;

domenica 2 giugno - Luna nel segno; ★★★★★ lunedì 27, martedì 28 e sabato 1;

★★★★ mercoledì 29 maggio;

★★★ giovedì 30 maggio;

★★ venerdì 31 maggio.

Cancro: voto 6. L'oroscopo della settimana mette in preventivo per voi Cancro il periodo come decisamente in linea con la sufficienza. A conti fatti, questo lasso di tempo vedrà solo due giornate davvero positive, mercoledì 29 e giovedì 30 maggio, entrambe sottoscritte con cinque stelle. Bene le restanti con il giorno 27, il 28 e il 31 del mese sono da considerare mediocri. Invece saranno da navigare a vista quelle di sabato 1° giugno e domenica 2 giugno. Pronti a scoprire le stelline giornaliere? Scopriamole insieme nello specchietto riassuntivo posto a seguire:

★★★★★ mercoledì 29 e giovedì 30;

★★★★ lunedì 27, martedì 28 e venerdì 31;

★★★ sabato 1 giugno;

★★ domenica 2 giugno.

Leone: voto 6. Settimana da dedicare alle normali situazioni, con un occhio di riguardo alle cose in scadenza tipo spese, tasse, mutui o rate da pagare. Ad aprire 'le danze' della positività sarà venerdì 31 maggio, poi ripreso in seguito da domenica 2 giugno, entrambi sottoscritti con cinque stelle. In base a quanto evidenziato nelle nostre previsioni astrali, avrete ottime probabilità di portare a buon fine le vostre intenzioni o eventuali desideri in sospeso proprio in questi due giorni. Attenzione al centro della settimana, con mercoledì e giovedì valutati negativamente. Ecco le stelle dei prossimi sette giorni e la relativa scaletta:

★★★★★ venerdì 31 e domenica 2 giugno;

★★★★ lunedì 27, martedì 28 e sabato 1;

★★★ mercoledì 29 maggio;

★★ giovedì 30 maggio.

Vergine: voto 7. La prossima settimana si prevede abbastanza convincente per voi della Vergine. Escludendo le sole giornate coincidenti con il giorno 1° giugno e a seguire con lunedì 27 e martedì 28 maggio tutte altamente positive, le restanti dovrebbero essere gestibili con una certa tranquillità. L'oroscopo della settimana 27 maggio al 2 giugno invita invece ad essere prudenti soprattutto venerdì 31 maggio, valutato con il segno del 'sottotono' e mercoledì 29 maggio valutato con il 'ko'. Ecco la posizione delle stelline quotidiane:

Top del giorno sabato 1 giugno;

sabato 1 giugno; ★★★★★ lunedì 27 e martedì 28;

★★★★ giovedì 30 e domenica 2 giugno;

★★★ venerdì 31 maggio;

★★ mercoledì 29 maggio.

Continua con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci e scoprire la classifica finale.