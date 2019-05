L'Oroscopo della settimana dal 27 maggio al 2 giugno 2019 è pronto a svelare come saranno i prossimi sette giorni in calendario. In primissimo piano l'Astrologia applicata agli ultimi sei segni dell'arco zodiacale. Iniziamo dunque già da subito a mettere in chiaro previsioni, pagelle e classifiche, non prima però di aver dato una breve anteprima sull'andamento generale del periodo. Curiosi di mettere in chiaro come potrebbe essere la settimana per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci?

Alla risposta unanime, senz'altro affermativa rispondiamo annunciando buone notizie per gli amici Bilancia (voto 9) e per coloro del Sagittario (voto 8). Previsioni abbastanza buone vista la breve distanza dai primi in classifica per lo Scorpione (voto 7) tallonato a poca distanza dall'Acquario (voto 6) e da Pesci (voto 6). Invece si pronostica sotto le attese questo fine mese, secondo le previsioni zodiacali da lunedì 27 maggio a domenica 2 giugno, per il Capricorno (voto 5). A questo punto iniziamo pure a dettagliare meglio ogni singolo segno mettendo in evidenza le giornate migliori e peggiori del periodo.

Oroscopo della settimana dal 27 maggio al 2 giugno 2019 | Astrologia, Classifica e previsioni per i segni da Bilancia a Pesci

Voti, previsioni e stelline della settimana

Bilancia: voto 9. La prossima settimana si annuncia sicuramente ottima su molti comparti per molti di voi, carissimi amici della Bilancia. Alla grande l'amore, merito dell'arrivo della splendida Luna in Pesci domenica 26 maggio. Nella fattispecie, soprattutto in ambito affettivo/sentimentale, l'arrivo dell'Astro della Terra nel settore dell'appena citato segno d'Acqua potrebbe cambiare (in meglio!) molte delle carte attualmente in tavola.

Diciamo che a godere pienamente di tale passaggio saranno in primis quelle coppie con problemi rilevanti all'attivo: convinti? Incrociamo le dita e speriamo! A seguire, la situazione dettagliata e le stelle attribuite ai prossimi sette giorni:

Top del giorno lunedì 27 maggio;

lunedì 27 maggio; ★★★★★ mercoledì 29, venerdì 31, sabato 1;

★★★★ giovedì 30, domenica 2;

★★★ martedì 28 maggio 2019.

Scorpione: voto 7. Le previsioni messe in rilievo per voi, amici dello Scorpione, come anticipato in apertura sono più che positive.

Anche se domenica 2 giugno non sarà troppo gradevole per un fine settimana che si rispetti, segnato infatti da due stelle e relativo "ko", senz'altro vi rifarete ampiamente il giorno 29 maggio con splendida posizione al "top del giorno" a disposizione per voi dall'Astrologia. Senz'altro ottime quelle del 27 e del 30 maggio segnate da cinque stelline fortunate. Un pelino al di sotto di quest'ultime risulteranno invece le giornate del 28 maggio e del 1° giugno, entrambe a quattro stelle.

Venerdì servirà tanta pazienza purtroppo, visto che il periodo farà segnare solo tre stelle. A seguire il report conclusivo:

Top del giorno mercoledì 29 maggio;

mercoledì 29 maggio; ★★★★★ lunedì 27, giovedì 30;

★★★★ martedì 28, sabato 1;

★★★ venerdì 31 maggio;

★★ domenica 2 giugno 2019.

Sagittario: voto 8. Settimana classificata ottima, da vivere in modo splendido grazie alle stelle del periodo. Partiamo direttamente con la giornata peggiore, tanto per non pensarci più: lunedì 27 magio, giornata pessima segnata da sole due stelline e relativo 'ko'; meno peggio risulterà invece quella di sabato 1 giugno, segnata da tre stelle "sottotono".

Non demoralizzatevi, adesso arriva il meglio con i giorni più fortunati: godrete una splendida parte centrale della settimana con Martedì, mercoledì e giovedì positivamente al 'top'. Andiamo pure alla valutazione approfondita e scopriamo insieme le stelline da lunedì a domenica:

Top del giorno giovedì 30 maggio;

giovedì 30 maggio; ★★★★★ martedì 28, mercoledì 29, domenica 2;

★★★★ venerdì 31 maggio;

★★★ sabato 1 giugno;

★★ lunedì 27 maggio.

Capricorno: voto 5. Predizioni non troppo positive per voi Capricorno in questo frangente, messe in conto dagli astri con il voto dell'insufficienza. Tra le migliori in assoluto, le stelle mettono in primo piano la giornata di venerdì 31 maggio, per voi al 'top' con cinque stelle. In questi frangenti potreste essere incentivati a fare progetti utili per la famiglia. In campo affettivo intanto, di discreto auspicio saranno anche il 27, il 30 e il 1° giugno, tutti sostenuti da quattro semplici ma positive stelline. Invece il resto del periodo è previsto come poco affidabile: martedì 28 e domenica 2 giugno porteranno entrambi tre stelle con il relativo "sottotono". Peggior sorte tocca al giorno 29 maggio: mercoledì sarà praticamente da dimenticare per via delle due stelline da "ko". Tanta concentrazione da mettere in conto.

★★★★★ venerdì 31 maggio;

★★★★ lunedì 27, giovedì 30, sabato 1;

★★★ martedì 28, domenica 2;

★★ mercoledì 29 maggio 2019.

Acquario: voto 6. Settimana decisamente poco performante in certi frangenti, tuttavia non dovreste troppo 'sudare' per riuscire a godervela con sufficiente e giusta tranquillità. Il punto di non ritorno sarà dato dal modo con cui andrete ad approcciarvi alle cosiddette giornate 'no': lunedì 27 maggio e sabato 1 del prossimo mese sono state rispettivamente messe in conto come "sottotono" e da "ko". Assolutamente nessun tipo di problemi durante il corso delle giornate relative a giovedì 30 e domenica 2 giugno. Probabilmente troverete qualche piccola soddisfazione anche nei giorni 28, 29 e 31, trio valutato a quattro stelle. Il riepilogo condensato nella seguente scaletta:

★★★★★ giovedì 30, domenica 2;

★★★★ martedì 28, mercoledì 29, venerdì 31;

★★★ lunedì 27 maggio;

★★ sabato 1 giugno.

Pesci: voto 6. Per voi nativi sotto al sensibile segno dei Pesci il periodo evolverà teoricamente sulla media sufficienza, con un inizio e un fine settimana abbastanza positivi. Da tenere in considerazione però la parte centrale del periodo, decisamente poco affidabile. Iniziamo a mettere in chiaro la vostra classifica settimanale partendo proprio dal 1° giorno: lunedì 27 porterà in regalo cinque ottime stelline, replicate pari pari anche sabato 1 giungo. Martedì, mercoledì e domenica discreti valutati a quattro stelle. Occhio intanto a giovedì 30 e poi soprattutto a venerdì 31, quest'ultimo decisamente sfortunato valutato con la spunta del "ko". Di seguito il riscontro giorno per giorno:

★★★★★ lunedì 27 e sabato 1 giugno;

★★★★ martedì 28, mercoledì 29 e domenica 2;

★★★ giovedì 30 maggio;

★★ venerdì 31 maggio 2019.

Classifica settimanale dei dodici segni

Pronta da spulciare piano piano, è disponibile per voi lettori la classifica della settimana completa, quindi definitiva, da lunedì 27 maggio a domenica 2 giugno. Ovviamente come sempre la scaletta in esame è senz'altro valida per l'intero comparto zodiacale. Diciamo subito che alla testa della classifica quest'oggi spicca il fortunatissimo segno dell'Ariete, meritatamente al 'top' la prossima settimana. Andiamo a scoprire uno ad uno ogni singolo segno mettendo in rilievo il resto della classifica settimanale:

1° Ariete , voto 10 segno al "top della settimana";

, voto 10 segno al "top della settimana"; 2° Bilancia, voto 9;

3° Gemelli e Sagittario, voto 8;

4° Toro, Vergine e Scorpione, voto 7;

5° Cancro, Leone, Acquario e Pesci, voto 6;

6° Capricorno, voto 5.

Bene amici, eccoci davvero giunti al termine di questo nuovo resoconto astrologico impostato sull'oroscopo settimanale dal 27 maggio al 2 giugno. Vi invitiamo senz'altro a non mancare al prossimo appuntamento in calendario annunciato dalle previsioni nonché dalla nuova classifica con le stelline riguardanti il periodo compreso tra il 3 e il 9 di giugno.