Le previsioni astrologiche di lunedì tracciano un percorso evolutivo, utile per raggiungere un traguardo amoroso tanto ambito da ciascun segno zodiacale. L'Oroscopo dell'amore per i single premia coloro che afferrano al volo le opportunità amorose.

Novità stellari nell'oroscopo dell'amore

Ariete: accantonate un'eccessiva pigrizia che vi preclude all'approfondimento delle nuove storie. C'è un mondo ricco di sorprese da scoprire e i cambiamenti sono garantiti da Mercurio in posizione di sestile.

Pubblicità

Pubblicità

Quindi uscite e apritevi all'amore.

Toro: un vecchio amico potrebbe rientrare in modo imprevedibile nella vostra vita o potreste approfondire le amicizie, scoprendo che una conoscenza in particolare potrebbe trasformarsi in qualcosa di più. Che ne dite di analizzare queste novità con intraprendenza?

Gemelli: attingete alla carica intellettiva conferitavi da Mercurio nel segno per approfondire le nuove storie amorose, accantonando una certa frettolosità che vi fa sfiorare la superficie delle situazioni, improvvisando poi al momento.

L'oroscopo dell'amore per i single, 27 maggio.

Andando invece a fondo nelle questioni amorose, potreste scoprire belle sorprese.

Cancro: sicuri di voi stessi e delle vostre capacità con Marte nel segno, assumerete un atteggiamento volitivo nei confronti dell'amore. Desiderate catapultarvi in splendide avventure mozzafiato, allora fate voi il primo passo, dichiaratevi prendendo l'iniziativa, avrete successo.

Leone: gli incroci planetari tra Mercurio e Luna colpiscono anche voi e vi rendono piuttosto superficiali nei confronti dei sentimenti.

Pubblicità

Eppure provate delle emozioni forti, ma non riuscite a esprimerle e così apparite superficiali e incostanti. Cercate un maggiore equilibrio in voi stessi.

Vergine: troppo timidi con l'astro lunare avverso, avrete i nervi a fior di pelle e non riuscirete ad approfondire le nuove storie che aspettano solo voi per prendere il volo. Adesso la vostra immaginazione è distorta, quindi rimandate il tutto a tempi migliori.

Sorprese inattese nelle previsioni astrologiche di lunedì

Bilancia: uno spirito temerario e intraprendente, innescato dal trigono fortunato di Luna e Marte, vi spinge a seguire i vostri istinti passionali e ad approcciarvi all'amore con impetuosità.

Venere è in aspetto favorevole rispetto al vostro cielo, quindi procedete con fiducia in voi stessi.

Scorpione: non lasciatevi prendere troppo dalle fantasticherie, la Luna con Nettuno dai Pesci vi conferisce una fervida immaginazione e vi apre anche a un ascolto sorprendente dei problemi altrui. Questo atteggiamento emotivo e generoso non passerà di certo inosservato a un ammiratore che pende già dalle vostre labbra.

Sagittario: in questo momento la Luna forma una quadratura con Giove e vi rende troppo pigri per procedere lungo il cammino faticoso che porta alla felicità amorosa.

Pubblicità

Mancate di stimoli e non avete voglia di lottare per conquistare l'amore, allora nel frattempo riordinate le vostre idee.

Capricorno: attualmente sentite il bisogno di ritirarvi a riflettere sulle vostre sensazioni, prendendo tempo nei confronti di una storia che aspetta solo il vostro sì per volare. Avete bisogno di riequilibrare la ragione con i sentimenti, allora approfondite il vostro stato d'animo, questo futuro partner se tiene a voi aspetterà.

Pubblicità

Acquario: è buona la vostra carica intellettiva solo che c'è qualcosa che vi disturba, rendendovi nervosi e chiudendovi alle opportunità amorose. Cercate di capire da cosa dipende questa insofferenza poi potrete contare su Mercurio favorevole che vi farà scegliere le parole giuste.

Pesci: molto suggestionabili con la Luna nel segno, potreste tuttavia essere più decisi nei confronti delle opportunità amorose, che sono molto interessanti. Cercate dunque di utilizzare al massimo un'intuizione sublimata da Nettuno, ricordate che Venere è dalla vostra.