L'Oroscopo dell'amore di coppia analizza gli effetti di una Luna sensibile ed emotiva posizionata nei Pesci. Cosa comporta questo transito planetario? Le seguenti previsioni astrali di lunedì approfondiranno tali sensazioni segno per segno.

L'oroscopo dell'amore dall'Ariete alla Vergine

Ariete: Marte in aspetto di quadratura vi rende pigri e poco combattivi. Non lasciatevi prendere da questa apatia che si ripercuote nei rapporti di coppia, Sole e Mercurio vi sono complici e portano buone notizie per l'amore.

Toro: in coppia, Urano incrocia le sue energie con la Luna e vorrete scuotere il vostro partner dalla sua letargia, coinvolgendolo in modo imprevedibile e trasmettendogli la vostra voglia di vivere. Sarete insofferenti alla solita routine, quindi inventatevi qualcosa di davvero intrigante.

Gemelli: la Luna in Pesci forma una quadratura con Mercurio e vi rende di umore altalenante. In coppia, potreste non trovare un accordo con il partner a causa delle vostre emozioni discordanti.

L'oroscopo dell'amore di coppia, 27 maggio.

Per i chiarimenti rimandate a tempi migliori, quando avrete maggiore capacità di giudizio.

Cancro: sarete molto sinceri e passionali con il partner, ma attenzione a non essere incostanti per via di un comportamento temerario e intrepido conferitovi da Marte. Se c'è qualcosa che vi turba in coppia, l'affronterete senza mezze misure.

Leone: una certa irritabilità si fa sentire nelle relazioni di coppia e crea delle tensioni, ma non innervositevi anche per le banalità.

Troppo sensibili con la Luna in quadratura, potreste mancare di obiettività, quindi aspettate che questa tempesta di emozioni passi, poi chiarirete.

Vergine: siete molto sensibili con la Luna in opposizione e il vostro equilibrio di coppia potrebbe essere scombussolato dalle preoccupazioni che vi affliggono. Non lasciatevi prendere da un'eccessiva gelosia e non ascoltate le calunnie di persone che vogliono creare solo scompiglio in coppia.

Sensazioni profonde nelle previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: la sensibilità lunare si miscela all'impulsività marziana, generando un mix energizzante e romantico, davvero stimolante per voi amici della Bilancia e tutto da mettere in pratica nella relazione a due.

Cercate di indirizzare al meglio questa carica energetica positiva.

Scorpione: l'intuizione lunare, combinata a una fervida immaginazione nettuniana dal domicilio dodicesimo, vi garantirà un temperamento passionale benefico per la relazione di coppia. Seguite questa spinta dirompente con slancio, la fortuna vi bacerà.

Sagittario: l'effetto di una Luna in quadratura con Giove si fa sentire e vi scombussola alquanto. Desidererete nascondervi dalla realtà, allontanandovi dai problemi della relazione ed evitando noie.

Eppure volete approfondire il rapporto amoroso e ritrovare l'armonia di coppia, quindi rimboccatevi le maniche e analizzate la situazione con maggiore obiettività.

Capricorno: avete bisogno di sicurezze in amore e le troverete nella vostra relazione amorosa, grazie a Venere che vi garantisce amore e a una Luna molto sensibile e protettiva che vi farà vivere le emozioni con slancio. Non tenete le sensazioni sotto chiave, ma liberatele con un pizzico di temerarietà che non guasta mai.

Acquario: contenete questo nervosismo che vi fa litigare con il partner anche per le sciocchezze. Piuttosto attingete energia positiva dal Sole dei Gemelli che insieme a Mercurio, potrebbe garantirvi delle splendide sorprese in amore.

Pesci: troppo introversi con l'astro lunare ospite nel vostro cielo, cercherete di isolarvi approfondendo una meditazione suggerita anche dall'astro nettuniano. Siete troppo riservati e celate dentro di voi ciò che pensate, quando invece dovreste aprirvi di più al dialogo con il partner.