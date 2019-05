L'Oroscopo di domani 10 maggio 2019 è pronto a dare conto a coloro che hanno un sogno nel cassetto attraverso le odierne previsioni. Dunque, focus sui comparti amore e lavoro quest'oggi sotto la positiva protezione di una meravigliosa Luna in Leone. Dunque, partiamo a spron battuto iniziando a mettere i cosiddetti "puntini sulle i" in merito al prossimo venerdì di fine settimana, ovviamente analizzando il cielo astrale riguardante i soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

Come ampiamente anticipato in altre sedi, quest'oggi ad avere il piacere di sedere sulla "poltrona della fortuna", rappresentata dalla posizione "top del giorno", saranno gli amici Leone. Generosamente sostenuti dall'Astro della Terra, molti dei nativi nel suddetto segno potranno contare su un ottimo sostegno in campo sentimentale già dalla primissima mattinata, ma gli effetti più consistenti inizieranno dal primo pomeriggio. Continuando poi ad elencare gli altri segni vincenti di questo venerdì, in buona evidenza risultano Cancro e Vergine, considerati entrambi pienamente positivi e degni di fregiarsi delle cinque stelline di rito.

Invece, sottoposti a dura prova dalle stelle, come riportato nelle previsioni zodiacali del 10 maggio, coloro appartenenti al meraviglioso simbolo astrale dei Gemelli. Quest'ultimi sono stati classificati con un penalizzante quanto inatteso "sottotono": com'è possibile tutto ciò? Diamo spazio alla scaletta con le stelle quotidiane e subito dopo alle previsioni giornaliere, vediamo cosa avrà da ribattere in merito l'Astrologia del momento.

Classifica stelline 10 maggio

Ansiosi di scoprire come saranno le stelle il prossimo venerdì? Ebbene, come da prassi la risposta la possiamo trovare nella nuova classifica stelline in relazione alla giornata del 10 maggio 2019.

Abbiamo già tolto il velo della curiosità in relazione ai più ed ai meno fortunati del periodo, adesso non rimane altro da fare se non dare spazio all'intera scaletta con le stelline del giorno. Allora, pronti a dare un parere sull'odierna valutazione della giornata da parte dell'Astrologia? Bene, a seguire il riepilogo condensato dell'intera scaletta con le relative stelline segno per segno:

Top del giorno: Leone - Luna nel segno;

- Luna nel segno; ★★★★★: Cancro, Vergine;

★★★★: Ariete, Toro;

★★: Gemelli.

Oroscopo venerdì 10 maggio, le predizioni

Ariete - La giornata sarà mediamente discreta anche se in determinati frangenti potrebbe restituire attimi abbastanza impegnativi.

L'Astrologia invita alla calma: qualcuno tra voi Gemelli potrebbe essere messo alla prova dei fatti, perciò fate tesoro dei consigli disinteressati di un amico. Secondo le previsioni di oggi, per quanto riguarda l'amore, il solito tran-tran per vivere con tranquillità e serenità questa giornata: dovrete solamente riuscire ad essere un po' meno lunatici. Riuscirete ad essere più presenti nella coppia? La fine della serata potrebbe regalare qualche novità fuori dall'ordinario.

Single, risposte importanti in merito a domande che aspettavate da tanto tempo potrebbero arrivare proprio questo venerdì, o al massimo entro domenica! In linea di massima un nuovo entusiasmo prenderà possesso della vostra futura vita sentimentale: potrebbe accadere di tutto in questo giorno, quindi tenete pronta l'audacia, certamente vi tornerà molto utile. Nel lavoro, invece, i vostri colleghi sembrano quasi invidiosi del vostro operato. Calma, forse riuscirete a superare persino chi si definisce "maestro" in una certa attività.

Toro - Giornata effettivamente indirizzata verso una mesta realtà, quella propriamente dedicata ad una giornata quasi piatta ma di per sé leggermente positiva. I vostri astri poco performanti vedranno alcuni punti di positività abbastanza importanti: non lasciatevi galvanizzare da eventuali momentanee vittorie in qualche campo: le somme si tirano alla fine! In amore, qualche turbolenza momentanea a cui porre rimedio. Diciamo che al 90% sfumerà in serata quando, finalmente, vi ritroverete l'uno di fronte all'altro. In coppia a causa della vostra scontrosità (a conti fatti, nessuno vi sopporta più!) urge correre ai ripari: meditateci su, ok? Single, gli astri vi aiuteranno ad avere più spontaneità e socievolezza del solito e per questo motivo vi sarà più facile entrare nelle grazie di chi vi interessa. In generale, per chiudere il discorso, ricordate che la pazienza porta sempre a risultati migliori, l'importante è non demordere. Nel lavoro, potrete finalmente farvi prendere dall'euforia in merito ad una nuova proposta, visto il positivo riscontro che potreste ottenere da questa inaspettata opportunità.

Gemelli - Il prossimo 10 maggio sarà un giorno negativo, sì o no? Diciamo pure che, almeno sulla carta, tale predizione è alquanto probabile: certo, poi sarete voi gli autori di possibili misfatti quindi calma e sangue freddo, usate il cervello e fatevi bastare i nostri consigli. La situazione planetaria del vostro cielo, parlando in generale, sarà abbastanza complessa, certamente poco affidabile. Pertanto in amore, occhio a leggerezze o distrazioni: "fatali" potrebbero essere quelle sviste indirizzate verso la persona amata... Quasi certamente sarete turbati per qualcuno o per qualcosa e rischierete di comportarvi in modo scontroso con le persone alle quali siete legati affettivamente: così non va, datevi una controllata. Single, potreste avere a che fare con attimi di smarrimento a causa di un amaro ricordo del passato. Quest'ultimo cercherà di rientrare oltre che nella mente, soprattutto nel cuore, in modo prepotente e autoritario; non dateci troppo peso, ne andrebbe della vostra futura serenità, sappiatelo. Nel lavoro, infine, giornata particolarmente creativa ma guai a chi dovesse intralciarvi la strada. Il motivo? Ovvio, perché questa volta non riuscirete a rimanere indifferenti come le altre volte.

Cancro - Periodo certamente senza fronzoli, nitido e sincero in quasi ogni momento. Diciamo pure che, se non sarà totalmente positiva al 100%, poco potrebbe mancare alla giornata per essere infiocchettata come la migliore dell'attuale mese di maggio! Valutata nelle predizioni di venerdì con le cinque stelline della buona fortuna, sarà l'amore il settore dove potreste raccogliere le migliori soddisfazioni. In coppia le vostre sensazioni capteranno nuove vibrazioni provenienti dal cuore. Parlatene con il partner: trovare le parole giuste per esprimere ciò che si sente. Tutto ciò aiuterà a comprendersi e a migliorare l'affetto reciproco. Ad alcuni di voi nuove conoscenze "piccanti", specialmente in ambito extra-coniugale, potrebbero essere gradite: occhio! Single, la vostra vita sentimentale sembra al top della forma e tutto all'insegna di un futuro quasi certamente roseo. Di sicuro è un buon momento per la realizzazione di un vostro progetto a due: iniziate subito! In giornata, un incontro potrebbe radicalmente cambiare certe vostre convinzioni sul passato e portarvi dove vorrebbe il vostro cuore. Nel lavoro, infine, avrete molte richieste di collaborazione perché il vostro approccio lavorativo piace a tutti. Sarete ricercati da molti per la vostra affidabilità.

Leone "top del giorno" - Partirà quasi sicuramente "col botto" questo vostro venerdì di fine settimana. In prospettiva, come tra l'altro già anticipato in apertura, l'arrivo di una splendida Luna nel segno potrebbe ribaltare a vostro vantaggio alcune questioni attualmente in discussione nel menage familiare o in ambito sentimentale. In amore, andrà tutto benissimo: i rapporti di coppia diventeranno più intensi suggellando nuove intese soprattutto in quelle relazioni che, ultimamente, hanno subito rallentamenti o malintesi. Diciamo pure che non avrete di che lamentarvi. Agli occhi del partner risulterete gioviali, spigliati e in qualche caso addirittura più simpatici del solito. Single, alcuni eventi che accadranno sin dalla prima mattinata, vi metteranno in condizione di fare alcune scelte che senz'altro potrebbero premiare la vostra voglia di cambiamento. Le circostanze annunciano buone nuove e a più di qualcuno porterà interessanti amicizie. Nel lavoro, i riflettori saranno puntati sulle questioni finanziarie: possedete la chiave per aprire la porta a nuovi orizzonti oppure per cercare le giuste soluzioni ai problemi, soprattutto quelli legati al denaro. Di certo starà solo a voi saperla usare.

Vergine - Venerdì, giornata importante in quanto segna per molti la fine delle "fatiche" relative al lavoro. In generale si prevede un periodo quasi perfetto in molte circostanze. Sicuramente solare e felice la parte relativa all'amore: questo nuovo giorno in arrivo porterà di certo flussi astrali positivi capaci di dare una grande visione alle cose: potrete contare su una rinnovata profondità d'animo e su un giusto senso d'equilibrio. L'oroscopo di domani 10 maggio, visto il momento a favore, consiglia in amore di agire subito. Parlando di coppia, è arrivato per molti il momento di prendere una decisione: bisognerà scegliere se andare avanti oppure cambiare radicalmente gli obiettivi prefissati. Single, per voi un ottimo momento: la comunicazione fluirà rapida, sicché sarà facile intendersi con la persona a cui vorreste legarvi. Basterà un’occhiata e sarà già stato detto tutto! Nel lavoro, invece, il cielo positivo saprà darvi l'appoggio di persone influenti e di ambienti che fino ad ora non vi avevano dato la possibilità di esprimere il vostro talento.

Continua con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.