Oroscopo 11 maggio: Leone coraggioso, Vergine critico, Acquario nervoso

Le previsioni degli astri di sabato 11 maggio vedono i Sagittario molto attenti alle spese economiche, mentre il Capricorno sarà in recupero rispetto alle ultime settimane. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali.

Da Ariete a Vergine

Ariete: la Luna nel vostro segno zodiacale vi regalerà una giornata di completo recupero. Avete attraversato momenti molto difficili negli ultimi mesi. Cercate di dedicare il vostro tempo a persone che vi fanno stare bene.

Toro: per voi è arrivato il momento di prendere delle decisioni nella vostra vita. Molti sono pronti a voltare pagina a livello sentimentale, mentre altri dovranno decidere se cambiare lavoro o meno. Le vostre decisioni potrebbero lasciare sorpresi chi vi sta accanto.

Gemelli: la giornata di sabato 11 maggio inizierà in maniera difficile, ma per voi sarà facile riuscire a recuperare dato che siete delle persone molto socievoli ed amate stare in compagnia.

All'interno delle vostre amicizie dovrete fare delle selezioni.

Cancro: nel corso di questo fine settimana potrete risentire di qualche momento di tensione. Purtroppo ci saranno delle polemiche che influenzeranno in maniera negativa il vostro umore. Questa sarà però una condizione temporanea per voi.

Leone: non siete delle persone che amano esporsi, ma preferite che siano gli altri a fare un passo avanti. Dal punto di vista sentimentale potrete avere delle grandi soddisfazioni, ma dovrete essere voi a fare il primo passo.

Vergine: per la Vergine l'11 maggio sarà una giornata particolare. Spesso tendete ad avere un atteggiamento critico nei confronti della vostra persona. Dovrete invece cercare di essere maggiormente fiduciosi e non lasciarvi sopraffare da chi non crede in voi. Siete delle persone molto ordinate e maniache della perfezione.

Le previsioni degli altri segni

Bilancia: nell'ambito lavorativo arriveranno diverse novità. Dovrete però fare delle scelte necessarie che vi porteranno a migliorare e a crescere.

Non abbiate paura dei cambiamenti e delle novità.

Scorpione: avete bisogno di una persona al vostro fianco che sia forte ed intraprendente. Molte volte non siete disposti ad aprirvi e lasciate che siano gli altri a stimolarvi. In questo 11 maggio dovrete cercare di essere maggiormente sicuri delle vostre potenzialità

Sagittario: per i sentimenti sarà una giornata top. Dovrete cercare di impegnarvi molto lavorativamente parlando e solo in questo modo riuscirete ad ottenere ottimi risultati entro fine anno.

Questo è il periodo ottimale se avete nuove proposte da avanzare.

Capricorno: purtroppo potreste avvertire qualche piccolo fastidio di tipo fisico che rischia di rallentarvi. Nelle prossime settimane ci sarà però un grande recupero. Escludete dalla vostra vita chi non fa altro che rendervi insicuri e nervosi.

Acquario: sabato 11 maggio sarete molto penalizzati dalla stanchezza. Il vostro stress vi rende particolarmente polemici. Avete deciso di mettere a primo posto il lavoro e molto probabilmente il partner potrebbe risentirne.

Pesci: nell'ultimo periodo avete avuto una delusione di tipo sentimentale. Dovrete cercare di guardare al futuro con più positività. Se vi state impegnando per realizzare un progetto importante, non lasciate che qualche piccolo ostacolo rovini i vostri piani.