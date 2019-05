L'Oroscopo del giorno venerdì 10 maggio 2019 porta in primo piano l'ingresso della Luna nel comparto del Leone. Il generoso segno di Fuoco appena citato avrà il pieno supporto dell'Astro della Terra, attualmente presente nel comparto del Cancro. Allora, ansiosi di scoprire quali sono i segni favoriti in amore e nel lavoro a metà settimana? A tal proposito ricordiamo che in questo frangente ad essere valutati saranno i soli simboli astrali compresi nella sestina da Bilancia fino a Pesci.

Oroscopo del giorno 10 maggio 2019 | Astrologia, classifica e previsioni per gli ultimi sei segni dello zodiaco

Certamente ad avere ottime chance in campo sentimentale come anche nelle attività quotidiane saranno senz'altro Sagittario e Pesci, quest'oggi entrambi fortunati alla pari e meritatamente valutati in giornata a cinque stelle. In quanto ai segni messi in preventivo con probabili difficoltà, le previsioni di venerdì 10 maggio puntano decisamente il dito in direzione degli amici nativi in Scorpione e Acquario, quest'oggi entrambi giudicati con il segno negativo equivalente al "sottotono".

Pubblicità

Andiamo al dunque analizzando uno ad uno i segni dall'Ariete fino alla Vergine, ovviamente solo dopo aver dato spazio alla nuova scaletta con le stelline di venerdì.

Classifica stelline 10 maggio 2019

Pronta da divorare in un attimo, ecco la nuova classifica stelline collegata al giorno 10 maggio 2019. Abbiamo già svelato i segni top e flop del periodo, adesso non rimane altro da fare se non andare direttamente al riassunto conclusivo. A seguire, il responso degli astri espresso dalle stelline quotidiane:

★★★★★: Sagittario, Pesci;

★★★★: Bilancia, Capricorno;

★★★: Scorpione, Acquario.

Oroscopo venerdì 10 maggio, la giornata

Bilancia - Questo venerdì partirà col piede sbagliato ma si riprenderà quasi subito, già verso la tarda mattinata.

In amore, le stelle annunciano una giornata positiva ed anche tante belle novità per le coppie. Molti saranno in vena di fare progetti per il futuro mentre altri preferiranno trascorrere una serata tranquilla e rilassante insieme a chi si ama. Single, il vostro fervore amoroso farà prevalere la passione nella sfera emotiva. Potrebbero altresì prendere il sopravvento piccole crisi passeggere in ambito di coppia: tranquilli, le previsioni del giorno invitano a valorizzare sopratutto ciò che già si ha.

Pubblicità

Nel lavoro invece, vi sentirete particolarmente grintosi ed intraprendenti, però le stelle di oggi consigliano di essere cauti in ciò che farete, per evitare conseguenze esplosive.

Scorpione - In arrivo un venerdì 10 maggio portatore delle antipatiche tre stelline relative ai frangenti valutati "sottotono". In evidenza, quindi, una giornata di metà settimana pensierosa, ovviamente da vivere con una certa concentrazione, specialmente nei riguardi di situazioni un pochino più impegnative.

Pubblicità

In amore, la vostra natura possessiva si risveglierà, fate attenzione a non lasciare che questo influenzi il vostro partner. Le vostre paure saranno infondate e vi sentirete semplicemente troppo vulnerabili e pronti a litigare, senza motivo. Single, a causa delle orbite planetarie, qualcosa vi turberà e non vi renderà particolarmente socievoli, se proprio lo ritenete necessario isolatevi e prendetevi la giornata per riflettere e crogiolarvi nei vostri pensieri, ma se volete uscire più in fretta da questa situazione anomala cercate l'aiuto di una persona cara e parlate con lei. Nel lavoro, durante questa giornata si prevedono parecchie ostilità che probabilmente vi impediranno di concedervi il meritato svago. A risentire del periodo no, il vostro umore: pazientate!

Sagittario - Partirà bene questa parte della settimana con un venerdì davvero pieno di novità e grosse opportunità da sfruttare sia nei sentimenti che nelle attività professionali. In amore, giornata positiva per merito della Luna in leone: le coppie sentiranno la passione risvegliarsi potendo giovare senz'altro di questo eccellente transito, se non altro permetterà di cementare ancor di più l'unione con la persona amata. In molti sarete affascinanti e seducenti, colpirete nel segno? Noi ne siamo certi, ma voi? Single, vi sentirete rinati: dopo aver risolto delle problematiche che vi preoccupavano più del dovuto, le stelle del periodo vi aiuteranno a dare quel senso di libertà che a molti manca. Se prima vi sentivate legati e incatenati, in questa giornata avrete la percezione di non dover sottostare ad alcun vincolo e ciò renderà speciale la vostra giornata. Nel lavoro, quasi tutto scorrerà in maniera fluida e veloce, senza alcun intoppo. Farete un discreto numero di incontri produttivi in grado di dare lo stimolo necessario per qualche nuovo progetto oppure per sbloccare qualche situazione faticosa.

Capricorno - Il prossimo venerdì sarà positivo o negativo per voi Capricorno? Ebbene, senza mezzi termini vi diciamo che il periodo sarà discreto, né troppo buono né male. Valutata nelle predizioni di venerdì come bella, in amore la giornata permetterà senz'altro di fare il punto della situazione (sentimentale ovviamente) che state vivendo in questi giorni. Sarebbe più giusto seguire le inclinazioni del cuore piuttosto che quelle dettate dalla ragione: dipenderà solo da voi. Single, gli astri consigliano di utilizzare questa giornata per analizzare la vostra vita e fare un'analisi introspettiva. Cercate di capire se la strada che avete preso è in linea con i vostri progetti o se invece è necessario fare un'inversione di marcia. Ricordatevi però che la vostra direzione dovrà essere sempre la felicità. Nel lavoro, finalmente pian piano le vostre aspirazioni si avviano a buon fine: avrete contatti importanti che vi permetteranno di ben sperare per il vostro futuro.

Acquario - Giornata valutata poco positiva, di conseguenza le poco piacevoli tre stelle relative ai frangenti "sottotono" sono obbligate. Per forza maggiore questo periodo è stato messo in conto nelle predizioni di venerdì come molto impegnativo, ma non impossibile da arginare. In campo sentimentale, correte sempre e finite per dimenticare le cose realmente importanti della vostra vita. Concedetevi una parentesi con il partner: per stare bene vi basterà anche solo cercare un maggior dialogo e ovviamente un contatto fisico quanto più dolce sia possibile: sperare sempre, disperare mai! Single, sarete in fase di ripresa, i giorni passati non sono andati benissimo e avete ancora a che fare con qualche strascico che non vi renderà sereni. Per scacciare i brutti pensieri cercate di rendere unica questa giornata, dunque starà a voi fare di tutto per non renderla monotona: sbizzarritevi. Nel lavoro invece, per trascorre serenamente il periodo e riuscire a terminare il tutto, siate chiari fin dall'inizio: a chi vi disturberà e vorrebbe coinvolgervi in situazioni scomode dite apertamente quello che pensate.

Pesci - Giornata di metà settimana valutata come abbastanza mediocre. Tranquilli, non è prevista affatto negativa, solo che dovrete avere l'accortezza di usare un po' più la testa: da evitare le distrazioni, ok? Secondo l'oroscopo del giorno 10 maggio, intanto, riguardo l'amore, finalmente tutto vi sorriderà e sia l'armonia che la sintonia con il partner raggiungeranno vette finora mai viste. Sentimentalmente sarete oggi molto espansivi e avrete probabilmente un numero indefinito di slanci affettivi nei confronti della persona amata. Se single invece, un'atmosfera spensierata tingerà di rosa la vostra vita sentimentale, racchiudendo sogni e speranze in una nuvola di ottimismo. Sarà un buon momento per godersi la persona amata fino in fondo? Diciamo pure di si... Nel lavoro, sarete in uno stato di grazia e le stelle vi faranno raggiungere livelli superlativi. La maggior parte di voi sarà molto attiva e dinamica: sfruttate questa buona carica dedicandovi a tutto ciò che vi riesce meglio, in modo che le gratificazioni saranno tante!