L'Oroscopo settimanale dal 6 al 12 maggio 2019 è pronto a mettere in chiaro l'andamento dei segni in relazione ai prossimi sette giorni. Ad essere messa sotto analisi dall'Astrologia la seconda settimana dell'attuale mese. In merito alla sestina sotto analisi a gongolare tra Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine sarà sicuramente Vergine (voto 10). Allo stesso tempo a fare un'ottima impressione, ovviamente sempre tenendo conto dei soli sei simboli astrali in analisi in questo frangente, senz'altro il Cancro (voto 9) seguito a distanza ravvicinata da un'ottimo Leone (voto 8).

Oroscopo settimanale dal 6 al 12 maggio 2019 | Astrologia, classifica e previsioni: Vergine baciata dalla fortuna

Per concludere questa breve anteprima, le previsioni da lunedì 6 a domenica 12 maggio vedono abbastanza positivo il periodo anche per Ariete, Toro e Gemelli.

Luna e segni, i transiti della settimana

Come da prassi, prima di iniziare a declamare le previsioni dell'oroscopo settimanale, conviene dare un piccolo anticipo su quali saranno i prossimi passaggi lunari previsti in calendario. Nel periodo sotto osservazione saranno ben quattro le tappe segnate in agenda dall'Astro della Terra.

Iniziamo subito a svelare la prima tra queste: la Luna in Gemelli, presente nel segno d'Aria già da questo lunedì 6 maggio alle ore 05:40. La generosa "musa dei poeti" mercoledì 8 maggio, alle ore 11:06, tornerà a viaggiare andando a formare la favolosa figura astrale della Luna in Cancro. Successivamente assisteremo alla formazione della Luna in Leone, venerdì 10 maggio alle ore 15:14. La settimana poi si avvierà a conclusione con il passaggio della Luna in Vergine previsto per domenica 12 maggio. A questo punto, dopo aver scoperto i transiti lunari, andiamo pure a dare spazio alle previsioni zodiacali, ai voti e alle stelline segno per segno.

Stelline, voti e predizioni della settimana

Ariete: voto 7. Saranno sette giorni mediamente positivi, soprattutto in amore nel periodo finale. In effetti l'arrivo della Luna in Cancro (mercoledì) porterà tanta positività sia nelle coppie che verso coloro in status single. Vediamo nel proseguo come saranno le prossime giornate in calendario:

Top del giorno sabato 11 maggio;

★★★★★ mercoledì 8 e giovedì 9;

★★★★ venerdì 10 e domenica 12;

★★★ martedì 7 maggio;

★★ lunedì 6 maggio.

Toro: voto 7.

La prossima settimana si prevede abbastanza stabile per voi del Toro. Dopo una partenza davvero al top del periodo, grazie all'ingresso di Mercurio nel segno, in seguito il tutto andrà a man mano un po' a scemare. Andiamo pure a svelare la configurazione delle stelline giorno per giorno:

★★★★★ lunedì 6, martedì 7 e giovedì 9;

★★★★ mercoledì 8 e venerdì 10;

★★★ sabato 11 maggio;

★★ domenica 12 maggio.

Gemelli: voto 7. In arrivo una settimana valutata abbastanza buona anche se osserverà un andamento a fasi alterne.

A dare pensiero solamente giovedì e venerdì, rispettivamente da considerare con il "sottotono" e il "ko". Calma e nervi saldi, vi rifarete senz'altro lunedì, martedì e sabato. Prendete nota dei giorni buoni e meno buoni e iniziate a programmare:

Top del giorno lunedì 6 maggio - Luna in Gemelli;

★★★★★ martedì 7 e sabato 11;

★★★★ mercoledì 8 e domenica 12;

★★★ giovedì 9 maggio;

★★ venerdì 10 maggio.

Cancro: voto 9. L'oroscopo della settimana annuncia un periodo decisamente positivo, specialmente per chi volesse portare a buon fine colpi risolutivi in ambito affettivo e/o lavorativo. Infatti, quasi tutto il periodo analizzato evolverà, secondo i nostri calcoli, nella buona positività astrologica. A spiccare, tra tutti i sette giorni in calendario, mercoledì 8 maggio con la Luna nel segno, quindi valutato al "top". Vediamo il responso emesso dalle stelline per tutte le altre giornate:

Top del giorno mercoledì 8 maggio - Luna in Cancro;

★★★★★ giovedì 9, venerdì 10 e domenica 12;

★★★★ martedì 7 e sabato 11;

★★★ lunedì 6 maggio.

Leone: voto 8. Settimana decisamente positiva anche se, purtroppo, non lo sarà in modo completo. Infatti, il frangente vedrà un'ottima partenza con la parte finale altamente positiva e soprattutto con un weekend sostenuto dalla Luna nel segno. Altresì, tantissimi di voi Leone potranno contare ad occhi chiusi su tre giornate splendide classificate al "top" coincidenti con il 7, l'11 e il 12 maggio. Analizziamo meglio e in modo più approfondito le stelline giornaliere:

Top del giorno venerdì 10 maggio - Luna in Leone;

★★★★★ martedì 7, sabato 11 e domenica 12;

★★★★ lunedì 6 maggio;

★★★ mercoledì 8 maggio;

★★ giovedì 9 maggio.

Vergine: voto 10. Davvero entusiasmante quasi tutto il frangente messo sotto analisi quest'oggi dall'oroscopo della settimana dal 6 al 12 maggio. A dare enfasi alla nostra previsione settimanale, l'ingresso della Luna nel segno prevista il giorno 12 di questo mese: pronti a gongolare in amore? Bene, vediamo di dare una valutazione completa a tutto il periodo:

Top del giorno domenica 12 maggio - Luna in Vergine;

★★★★★ lunedì 6, mercoledì 8 e venerdì 10;

★★★★ martedì 7, giovedì 9 e sabato 11 maggio.

Continua con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci e scoprire la classifica finale.