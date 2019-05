Oroscopo weekend 18 e 19 maggio: Scorpione affettuoso, nuove conoscenze per Gemelli

Il weekend del 18 e del 19 maggio 2019 si presenta colmo di stress, sia sul piano fisico che in quello emozionale. L'ultimo preso in esame riguarda perlopiù la Vergine, l'Acquario, la Bilancia ma anche il Leone, con posa passionalità da donare al partner e mille cose da sbrigare. Meglio lo Scorpione ed il Capricorno, mentre il Sagittario l'aspetta un fine settimana colmo di divertimento. Di seguito, le previsioni per tutti i segni zodiacali.

L'oroscopo del weekend dall'Ariete alla Vergine

Ariete: sospiro di sollievo a livello sentimentale.

Il partner vi vede più spigliati e sinceri, ed effettivamente state riacquistando l'intesa che nei giorni scorsi aveva subito una battuta d'arresto. Qualche malumore sul posto di lavoro.

Toro: la creatività vi aiuterà particolarmente sul posto di lavoro nella giornata di sabato, ma ci potrebbero essere delle influenze negative sul piano amoroso: domenica ci sarà tensione all'interno della coppia.

Gemelli: nuove conoscenze. Oltre agli amici vi intrattenete con qualcuno che a prima vista vi apparirà molto piacevole.

Siate spontanei e senza filtri inutili che potrebbero dare una immagine diversa dal quella autentica.

Cancro: tranquillità ritrovata con il partner e con la famiglia. Sabato ci potrebbe essere un guadagno che no vi aspettavate, oppure un regalo di stampo economico. Vi conviene essere parsimoniosi e fare solo le spese necessarie.

Leone: calo del desiderio nel sabato. La sera non siete particolarmente predisposti alla tenerezza, ma darete il vostro contributo nelle faccende domestiche la domenica.

Meglio il pomeriggio, in totale relax.

Vergine: sotto stress. Il partner potrebbe cercare di starvi lontano in tutti i modi possibili, e a ragione. I nervi a fior di pelle vi daranno problemi in amicizia e fra i colleghi. Meglio non infastidirvi.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: siete arrabbiati con il partner per questioni di gelosia e il lavoro vi sta creando dei problemi che molto probabilmente non riuscite a sorvolare. Domenica ci sarà una meritata tregua.

Scorpione: sabato di fuoco. La tenerezza con il partner evolverà facilmente in erotismo allo stato puro, ma attenti alla salute che in questo periodo è stata messa gravemente a dura prova dagli impegni.

Sagittario: divertimento a go-go. Molti amici apprezzeranno nel sabato la vostra esuberanza e allegria, e questo stato emotivo potrebbe far avvicinare qualcuno che avete adocchiato da tempo. Non lasciatevi sfuggire l'occasione di flirtare.

Capricorno: recupero delle energie.

Il sabato vi dedicherete totalmente agli hobby, ma ciò non vi preclude qualche piccola fuga con il partner per trascorrere un po' di tempo da soli. Portate con voi qualche comodità.

Acquario: la rabbia vi rovinerà parte del fine settimana. Qualcosa vi blocca dal fare ciò che volete anche se non avete alcun impedimento di sorta. Meglio fare chiarezza nella vostra mente e non prendervela con il primo che capita.

Pesci: il sabato ci potrebbe essere qualcuno che vi infastidirà nonostante voi abbiate dimostrato il vostro disinteressamento. Domenica potreste decidere di fare un pomeriggio in totale solitudine, ma non è ancora detta l'ultima parola.