L'Oroscopo di domani, martedì 14 maggio 2019 ha in serbo per voi lettori una notizia astrologica molto allettante. Dite la verità, siete o no ansiosi di sapere di cosa si tratta? Ebbene, il periodo coincidente con la seconda giornata della corrente settimana viaggerà spedita sotto l'egida della bella Luna in Bilancia. Oltre al transito eccellente appena svelato, a tenere alta la curiosità è soprattutto l'attesissima classifica con le stelline quotidiane, supportate dalle immancabili previsioni su amore e lavoro.

Oroscopo di domani 14 maggio 2019 | Astrologia, classifica e previsioni per i primi sei segni dello zodiaco

Bene, diamo pure inizio alle consuete anticipazioni mettendo in chiaro il migliore in assoluto: in questo caso, parlando in relazione ai soli sei segni analizzati in questo contesto ossia Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine, ad avere la massima compatibilità con le effemeridi quotidiane saranno certamente Toro e Gemelli. Invece poche o addirittura nessuna chance per via di effemeridi poco efficaci nel contesto analizzato per coloro appartenenti ad Ariete e Leone: curiosi di scoprire qualcosa di più? A seguire le previsioni zodiacali del 14 maggio con la classifica e le predizioni del giorno sull'amore e sul lavoro.

Classifica stelline 14 maggio 2019

Il prossimo martedì è pronto per essere valutato. Al vertice della classifica stelline interessante il giorno 14 maggio 2019, come anticipato, risultano Toro e Gemelli: super favoriti in amore e nei sentimenti in generale grazie alla Luna in Bilancia, senz'altro portatrice di cinque ottime stelle. A breve distanza da quest'ultimi, Cancro e Vergine, entrambi valutati a quattro stelle. A seguire il riepilogo completo:

★★★★★: Toro, Gemelli;

★★★★: Cancro, Vergine;

★★★: Ariete, Leone.

Oroscopo del giorno 14 maggio, sentimenti e lavoro

Ariete - Il prossimo martedì preannuncia un periodo non troppo positivo, messo in conto dagli astri come "sottotono".

A molti di voi Ariete, secondo le previsioni di oggi, sarà richiesta una notevole concentrazione soprattutto per quanto concerne l'amore. In coppia, sarà il momento buono per eventualmente (ri)discutere su questioni pratiche abbastanza urgenti insieme il partner: ovviamente, sforzatevi di ascoltare anche le esigenze di quest'ultimo. Single, invece più che ottimo per voi il campo sentimentale: abbandonate ogni tipo di freno e premete forte sull'acceleratore dei sentimenti, quindi abbiate fiducia nella persona che vi sta a cuore, senz'altro pronta a contraccambiare con ardore e maliziosa complicità.

Nel lavoro, qualcosa di nuovo prenderà vita dando una piega diversa al solito: iniziative interessanti stimoleranno la vostra creatività.

Toro - Partirà benissimo questo vostro martedì in questa settimana appena iniziata. Infatti, il periodo è stato valutato nelle nostre predizioni con le cinque stelle della buona sorte, e questo non per caso. In amore, grazie alla benefica presenza della Luna in trigono al Sole e, ciliegina, speculare positiva al 90%: saprete esattamente come fare per riportare armonia e serenità nel vostro rapporto o in generale all'interno del contesto familiare.

Single, anche per tanti di voi si prevede un fantastico martedì, specialmente per i sentimenti: praticamente la Luna vi renderà irresistibili agli occhi di chiunque vogliate conquistare, sappiatelo! A tal proposito, le predizioni del giorno ricordano che ogni opportunità lasciata è una persa, dunque approfittatene. Nel lavoro, le cose inizieranno a migliorare abbastanza: avrete la sensazione di essere indispensabili ed in effetti le vostre azioni stanno portando miglioramenti nella vostra attività, continuate così.

Gemelli - Partirà con grande slancio questa parte della settimana, quasi certamente con un martedì di prim'ordine da poter sfruttare al meglio. Volendo, potreste cogliere al volo tutte le occasioni che vi si offriranno, soprattutto in campo sentimentale. In amore infatti, sarete di certo al settimo cielo tra le braccia del vostro partner che, come per magia, vi capirà ed indovinerà i vostri desideri più segreti. In merito alle relazioni di coppia in crisi, non tenete per voi incomprensioni e recriminazioni ma sforzatevi di instaurare un dialogo diretto cercando di puntare ad una dolce riconciliazione. Single, potrete contare sulla vostra determinazione per qualsiasi questione da affrontare. Il vostro successo in amore forse non sarà deciso oggi, anche se per qualcuno potrebbe nascere qualcosa di importante. La fortuna busserà o no alla porta del vostro cuore? Speriamo per voi... Nel lavoro infine, le cose che vanno attualmente bene certamente andranno ancora meglio. Mentre per le questioni difficili servirà una spinta abbastanza energica da parte vostra o da qualcuno "ferrato", in grado di farlo.

Cancro - Giornata discreta, a sprazzi anche molto buona ma non esente da rischi nascosti. Il martedì d'inizio settimana, dunque, valutato nelle predizioni quotidiane con le quattro stelline della normalità non intaccherà molto il lato sentimentale. Pertanto in amore, in generale alcuni Cancro potrebbero contemplare un lieve aumento della passionalità, il tutto a favore di una ritrovata intesa con il partner. Parte del merito sarà da imputare alla Luna che, nel contesto, riuscirà a mantenere vivi entusiasmi ed interessi. Qualcun'altro, invece, abbagliato dalla lucentezza di "altri lidi", potrebbe tentare una goffa avventura sessuale extra-coniugale... Single, ci saranno delle piacevoli occasioni per flirtare capaci di far sentire le cosiddette farfalline nello stomaco. Avrete la conferma che la strada che avete intrapreso è quella giusta, ed è in grado di rendervi felici. Nel lavoro, non dovrete farvi vincere dall'euforia ma cercate di confidare nei vostri ideali: gli invidiosi saranno sempre sulla soglia della vostra porta e potrebbero cercare di ostacolarvi, fate attenzione.

Leone - Certamente, carissimi amici del Leone, ben poco avrete da guadagnare dalla giornata di martedì, pronta a dare l'amara impronta del "sottotono" a questa parte della settimana. A rendere il periodo flemmatico e poco reattivo sarà indubbiamente ancora Nettuno, speculare negativo al 80% e reso ancor più arcigno dall'opposizione della Luna in Vergine. In amore, visto il periodo "no", qualche piccola spina si farà sentire di sicuro: se avrete la sensazione che non tutto giri per il verso giusto, non demordete ma cercate di trovate insieme al partner una soluzione equa per entrambi. Single, sarete più meticolosi del solito e questo potrebbe essere interpretato come se foste di cattivo umore. Restate aperti nei confronti degli altri e poi aspettate i risultati. In qualche caso, nonostante il vostro impegno, alcuni intoppi rallenteranno o renderanno inutili certe vostre prese di posizione. Nel lavoro, questo sarà un giorno pieno di energia. Diciamo che avrete mille cose da fare ma rimarrete ugualmente concentrati sull'essenziale: lasciate "per dopo" le situazioni ininfluenti.

Vergine - Giornata discreta sia in campo sentimentale che lavorativo, valutata abbastanza positivamente nell'oroscopo di domani 14 maggio. In amore, visto il periodo classificato a quattro stelle indicative di sufficiente positività, l’umore potrebbe non risultare tanto al top. Tranquilli, pensate che presto, ovviamente prima di sera, potreste avere una seppur piccola interessante soddisfazione. In coppia siate calmi ma allo stesso tempo energici: cercate di dialogare, ovviamente evitando di litigare con la vostra dolce metà. Trovate invece un punto di incontro e dedicatele più tempo... Single, questa giornata favorirà gli incontri, quindi non tiratevi indietro ma cercate di presentarvi con un sorriso. L'amore potrebbe essere dietro l'angolo, sappiatelo! Nel lavoro, per chiudere, andrà a quasi tutto a gonfie vele, quindi approfittate del momento per proporre nuove iniziative e/o progetti: se non nell'immediato, prossimamente potrebbero dare buoni risultati.

