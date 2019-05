L'Oroscopo del giorno mercoledì 15 maggio 2019 mette sotto analisi la giornata al centro dell'attuale settimana. In evidenza quest'oggi, oltre alla consueta classifica stelline quotidiana soprattutto le previsioni zodiacali sull'amore e sul lavoro per i segni dalla Bilancia sino a Pesci. Bene, prima di iniziare a decantare il destino astrale di ogni singolo segno, la prassi ci impone di dare qualche breve anticipazione sulla situazione generale. In prima linea tra i transiti astrali odierni, senz'altro spicca l'ingresso di Venere in Toro, ovviamente in compagnia della Luna, ancora stanziale nel campo della Bilancia.

Alla luce del quadro astrale appena enunciato quindi, ad avere massimo supporto da parte degli astri saranno in primis Bilancia, Capricorno e Acquario, terzetto da considerare a cinque stelle nel periodo. Abbastanza positiva l'Astrologia del giorno anche per un altro segno, ovviamente prescelto nella sestina rappresentata in questa sede. In questo caso il riferimento è tutto per lo Scorpione, classificato quest'oggi a quattro stelle soprattutto nelle situazioni di stampo affettivo.

Di contro, si annuncia un periodo abbastanza complicato per Sagittario e Acquario: secondo le previsioni zodiacali del 15 maggio questi due segni, purtroppo, sono stati classificati entrambi con il "sottotono", quasi certamente destinati ad avere più di qualche difficoltà da gestire nel periodo.

Classifica stelline 15 maggio 2019

Un nuovo giorno si staglia all'orizzonte portando speranze, dubbi e incertezze. Allora, cosa c'è di meglio se non analizzare a priori come potrebbe essere il periodo relazionandolo al nostro segno? A tale scopo potrebbe tornare molto utile la nuova classifica stelline interessante proprio la giornata di mercoledì 15 maggio 2019.

Ansiosi di scoprire come è stato valutato il vostro segno? Allora andiamo pure a svelare le stelline quotidiane, come sempre disponibili nella scaletta sottostante:

★★★★★: Bilancia, Capricorno, Pesci;

★★★★: Scorpione;

★★★: Sagittario, Acquario.

Bilancia - Il prossimo mercoledì si prevede più che convincente per tanti di voi appartenenti al simbolo astrale della Bilancia. In amore, le stelle vi assicureranno tanta buona energia e forza a sufficienza per far fronte alle vicissitudini quotidiane.

In molti potranno senz'altro contare sulla generosità del proprio carattere: il risultato? Diciamo che il rapporto affettivo ne uscirà vincente: arriverà finalmente (forse) una svolta importante nella vita a due che attendevate da tempo. Un cambiamento efficace che gioverà senz'altro sull'affiatamento con il partner. Single, il fascino non vi mancherà e basterà solo volerlo per trasmettere emozioni e sentimenti sinceri. Se saprete dimostrarvi intraprendenti, grazie a questo stato di grazia raggiungerete un discreto successo con chi sapete.

Intanto, le previsioni del giorno invitano ad essere decisi e concisi su tutto! Nel lavoro, la carriera sarà al primo posto e farete di tutto per farvi largo. Dimostrare le vostre buone capacità sarà il modo migliore per risultare stimati e considerati da tutti. La fortuna in parte vi sorriderà, soprattutto in ambito finanziario, dove si prospettano buone performance sugli investimenti.

Scorpione - Partirà e chiuderà in modo decisamente normale questo vostro mercoledì, non esente comunque da piccole piacevoli soddisfazioni. In amore, nonostante gli impegni troverete il modo di svagarvi e di recuperare una passione sopita. Risvegliate intanto il rapporto di coppia, magari portando all'improvviso qualche gradita sorpresa: il partner ne sarà senz'altro più che felice. Qualcuno potrebbe essere messo alla prova dei fatti: fate tesoro dei consigli disinteressati di un amico che ha a cuore il vostro bene. Single, sarete capaci di persuadere con dolcezza. Non esitate a procedere con nuovi incontri, trovando magari modi alternativi, più allettanti, a cui aspirare per corteggiare in modo elegante. Nel lavoro infine, avrete nuove idee e grande grinta grazie alle influenze di Astri abbastanza amichevoli. Non badate al dispendio di energie o al tempo impiegato per portare a termine le attività, ok? Forse, sarete presi felicemente da qualcosa che sembrava essere quasi al di fuori della vostra realtà quotidiana e che invece si rivelerà importante.

Sagittario - In arrivo un mercoledì 15 maggio con la spunta negativa indicante i periodi "sottotono". Sulla carta la giornata di metà settimana è prevista abbastanza piatta e scarna di momenti interessanti: tutto si incanalerà sui soliti tran-tran relativi alla scontata routine. In amore intanto, le cose scorreranno meno facilmente nel vostro rapporto perché sarete animati da desideri contrastanti. Chiarite le vostre idee prima di parlarne con il partner, altrimenti potreste iniziare a discutere all'infinito per motivi tutt'altro che seri... Single, un "corto circuito" non affatto considerato agiterà i vostri sogni facendovi tornare bruscamente con i piedi per terra: visto le attuali congiunzioni astrali negative sarà meglio abbandonare i programmi in corso ed attendere momenti più consoni. Consiglio: peggiorerete le cose mostrandovi suscettibili e/o permalosi, sappiatelo! Nel lavoro invece, vivrete una giornata con poche soddisfazioni; probabilmente sarete messi davanti ad una scelta importante i cui effetti non potrebbero essere affatto quelli sperati. occhio, la decisione sarà inevitabile e non avrete molte possibilità di aggirare l'ostacolo. Pensate sin da subito a scovare soluzioni alternative.

Capricorno - Giro di boa settimanale a tratti sensazionale, con punte davvero fortunate su cui contare al 100%. Valutata nelle predizioni di mercoledì con le cinque stelle relative ai periodi positivi, la giornata a favore vi aiuterà a fare piccoli progressi nel settore in cui vi state già in parte impegnando. Oggi non troverete alcun ostacolo, quindi approfittatene. In amore, le stelle vi daranno la possibilità di vivere in piena serenità, dunque al meglio, la relazione regalando (in camera da letto) appassionanti "fuochi d'artificio" il tutto unito da un'intensa carica erotica da rivisitare insieme al vostro lui o alla vostra lei. Single, gli astri vi sorrideranno ancora una volta e la vostra favola sentimentale a cui tendete da un pezzo potrebbe realizzarsi proprio all'inizio della giornata. La persona che vi attira potrebbe dedicarvi qualche sguardo in più: nel caso, sfruttate l'occasione e buttatevi alla conquista del suo cuore, senza alcun timore... Nel lavoro, anche qua quasi tutto andrà a gonfie vele. Approfittate del momento positivo per proporre nuove iniziative e/o progetti che sicuramente nel breve/medio termine si riveleranno vincenti.

Acquario - Una giornata abbastanza effimera sotto svariati punti di vista. Diciamo pure che la valutazione negativa indicante il periodo come "sottotono" non darà modo di giostrare alcune cose come si vorrebbe. In campo sentimentale quindi, l'influsso dei pianeti vi renderà agitati e più inquieti del solito: potreste rivelarvi insofferenti a tutti e tutto, ma non preoccupatevi eccessivamente, mantenete la calma e tenete a freno ansia e nervosismi inutili. Senz'altro a breve tutto si risolverà, magari proprio in giornata, riuscendo finalmente a ritrovare la serenità proprio a fine serata. Single, in questa giornata sforzatevi di tentare un diverso (nuovo) approccio con la persona che vi attira dal punto di vista sentimentale, ok? Fino a questo momento non siete risultati troppo convincenti proprio a causa del modo di porvi: il solito nervosismo che traspare quando siete in sua presenza potrebbe essere male inteso, per questo dovreste acquisire maggiore fiducia in voi stessi e poi agire. Nel lavoro invece, guardate oltre le prospettive attuali. Non createvi da soli gli ostacoli alla vostra realizzazione, perché alcuni problemi al momento potranno preoccuparvi, ma ben presto sarete in grado di superarli.

Pesci - Questa metà settimana coincidente con la giornata di mercoledì potrebbe essere davvero molto sentita e decisamente ottima da vivere. Ben sostenuta da stelle magnanime e sicuramente predisposte a dare prezioso supporto in campo affettivo, come in quello puramente lavorativo. Secondo l'oroscopo del giorno 15 maggio, riguardo l'amore, finalmente vi sentirete in grado di affrontare la vita di coppia con molta più energia ed entusiasmo. La buona Astrologia favorirà il dialogo sincero aiutando a trovare la serenità perduta. Prendete tempo per assaporare le sensazioni forti che avrete a portata di mano, cercando di dedicarvi completamente alla persona che più amate al mondo. Se single invece, il vostro cuore continuerà a riposare su sentimenti solidi come macigni. I desideri risulteranno potenti, grazie alla presenza della Luna in Bilancia. Potrebbero esserci eventuali incontri occasionali nella giornata odierna: viveteli con intensità iniziando con un semplice sorriso, in resto piano piano senz'altro arriverà... Nel lavoro, per chiudere in bellezza, i pianeti saranno dalla vostra parte e per questo farete un figurone, specialmente quando mostrerete di avere conoscenze in un particolare ambito.