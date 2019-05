L'Oroscopo settimanale dal 13 al 19 maggio 2019 è arrivato, pronto a stilare il pagellino relativo alla positività/negatività riservato alla sestina zodiacale dall'Ariete fino alla Vergine. Curiosi di scoprire i segni migliori e peggiori della settimana? Diciamo subito che ad essere messo "sotto torchio" il lasso temporale coincidente con la terza settimana dell'attuale mese. A dare un po' di ansia, ma allo stesso momento anche stuzzicare tanta curiosità come logico che sia, è il responso degli astri in merito alle pagelle e alle classifiche riguardanti i prossimi sette giorni.

Oroscopo settimanale dal 13 al 19 maggio 2019 | Astrologia, Classifica e previsioni da Ariete a Vergine

Intanto, volendo indicare il simbolo astrale migliore del periodo, ovviamente selezionato tra i sei in analisi nel frangente, le effemeridi sono pronte a tendere la mano della fortuna principalmente al Toro (voto 8). Invece sui profila una settimana nella media per coloro nativi in Cancro (voto 7) con, a fare da contorno, l'Ariete (voto 6), i Gemelli (voto 6) e la Vergine (voto 6). Pochissime le chance di successo intanto, in base a quanto messo in luce nelle previsioni da lunedì 13 a domenica 19, per gli amici Leone (voto 5): il meraviglioso segno di Fuoco si troverà alle strette da impellenti quanto necessarie decisioni da prendere.

Luna nei segni: transiti della settimana

Come consuetudine, prima di mettere in luce le nuove previsioni dell'oroscopo settimanale, ci piace evidenziare quali saranno i prossimi spostamenti lunari. Nel frangente sotto analisi quest'oggi, la "musa dei poeti" ha già messo in conto tre tappe distribuite ad inizio, centro e fine periodo. Si partirà in modo splendido già da martedì con la Luna in Bilancia presente nel segno d'Aria il 14 maggio alle ore 20:51.

L'Astro della Terra poi, giovedì 16 maggio alle ore 23:26, darà seguito alla spettacolare figura astrale formata dalla Luna in Scorpione. La settimana infine chiuderà il giro con il passaggio della Luna in Sagittario prevista per fine weekend, domenica 19 maggio alle ore 03:21 nella primissima mattinata. Bene, dopo aver dato voce ai prossimi cambi di settore della Luna, c'è da mettere in risalto anche due nuovi transiti astrali di notevole importanza: curiosi? Dunque, il primo tra questi riguarderà il passaggio di Venere in Toro e l'altro, non meno importante, prevede l'ingresso di Marte in Cancro.

Stelle, pagelle e previsioni della settimana

Ariete: voto 6. Valutato molto sotto le attese il periodo in arrivo per tanti di voi, cari amici dell'Ariete, e non per colpa nostra. In totale avrete solamente due giornate ottime su cui spendere tempo e opportunità, mentre le altre saranno certamente da prendere con le pinze. Ecco come è stata classificata la settimana e la qualità delle stelline giornaliere:

★★★★★ lunedì 13 e domenica 19 maggio;

★★★★ giovedì 16, venerdì 17 e sabato 18;

★★★ martedì 14 maggio;

★★ mercoledì 15 maggio.

Toro: voto 8.

Partirà molto bene ma chiuderà non troppo a favore il periodo per molti voi Toro. Diciamo che in massima parte questa nuova settimana non sarà affatto male, ovviamente escludendo i due periodi negativi. Togliendo infatti le sole due giornate finali relative a sabato 18 e domenica 19, le restanti potranno essere usate per cose anche molto importanti, sicuri della buona riuscita delle stesse. La migliore tra tutte, comunque, mercoledì 15 maggio, giornata dedicata alla Luna in Toro: pronti a gongolare in amore? Vediamo le stelline dei giorni:

Top del giorno mercoledì 15 maggio - Venere in Toro;

mercoledì 15 maggio - Venere in Toro; ★★★★★ martedì 14, giovedì 16 e venerdì 17;

★★★★ mercoledì 13;

★★★ domenica 19 maggio;

★★ sabato 18 maggio.

Gemelli: voto 6. Si preannuncia un periodo semplice ma tutto sommato abbastanza positivo per voi Gemelli. Ovviamente, escludendo le sole giornate di lunedì e giovedì, con le restanti potrete senz'altro "ragionarci". L'unica notizia buona astrologicamente parlando riguarda l'arrivo della Luna in Bilancia, ben felice di regalare a tanti di voi nativi ottime occasioni da investire martedì soprattutto in amore. Togliamo pure il velo dal resto della scaletta con le stelle giornaliere:

★★★★★ martedì 14 e sabato 18;

★★★★ mercoledì 15, venerdì 17 e domenica 19;

★★★ lunedì 13 maggio;

★★ giovedì 16 maggio.

Cancro: voto 7. Si preannuncia un periodo in linea con le normali attese, escludendo il solo giovedì periodo coincidente con l'ingresso nel segno dell'arcigno Marte. Ovviamente per "i sogni" ce ne vorrà ancora, ma saprete aspettare, vero? Bene, intanto l'Astrologia del periodo invita a godere l'adorabile Venere in Toro, in arrivo proprio a metà periodo: mercoledì (ma anche domenica) la "top del giorno" sarà servita dagli astri su un piatto d'argento! Di seguito, le stelline giornaliere di vostra competenza:

Top del giorno sabato 18 maggio;

sabato 18 maggio; ★★★★★ mercoledì 15 e domenica 19;

★★★★ lunedì 13 e martedì 14;

★★★ venerdì 17 maggio;

★★ giovedì 16 maggio - Marte in Cancro.

Leone: voto 5. Valutato pessimo il periodo di prossimo arrivo per voi Leone, si consiglia sin da subito di porre massima attenzione nelle scelte di qualsiasi tipo. Gli astri saranno quasi sempre non disponibili a dare supporto: taluni cercheranno di rendere le vostre azioni inefficaci e difficoltose. Tranquilli, a tutto (o quasi) c'è rimedio. Intanto, vediamo come organizzarvi al meglio la settimana prossima cercando di puntare su quelle giornate a maggior favore. Scopriamo insieme la classifica stelline da lunedì a domenica:

★★★★★ lunedì 13 maggio 2019;

★★★★ mercoledì 15, giovedì 16 e venerdì 17;

★★★ martedì 14 e domenica 19;

★★ sabato 18 maggio.

Vergine: voto 6. Questa settimana andrà gestita con sapienza e molta intelligenza. Prima di iniziare a fare qualsiasi cosa, tenete bene a mente i periodi interessati tenendo conto di come sono stati identificati: più stelline significa libertà di agire in tutta tranquillità; meno stelline, ovviamente meno possibilità di riuscita. Come si nota dal riepilogo sottostante, il 16 e il 17 maggio sono i periodi "top" su cui puntare: regolatevi quindi. Di contro, l'oroscopo della settimana 13-19 maggio invita a stare molto attenti alla parte iniziale e finale della settimana. Annotate pure quando sarà conveniente per voi agire:

★★★★★ giovedì 16 e venerdì 17 maggio;

★★★★ martedì 14, mercoledì 15 e domenica 19;

★★★ sabato 18 maggio;

★★ lunedì 13 maggio.

