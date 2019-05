L'Oroscopo di lunedì approfondisce le sensazioni amorose e invita ciascun segno zodiacale a prendere al volo le opportunità, con determinazione e grinta. Le seguenti previsioni astrologiche studiano anche i vantaggi in ambito professionale.

L'oroscopo fortunato di lunedì dall'Ariete alla Vergine

Ariete: la Luna diffonde una certa emotività, che giunge nel vostro cielo astrologico e vi rende molto premurosi nei confronti del partner o di chi vi sta vicino.

In coppia analizzate bene il rispettivo bisogno di attenzioni, equilibrandolo al meglio e ricordando che in amore bisogna dare e avere in giusta misura.

Toro: potrebbero avverarsi dei cambiamenti che vi garantiranno emozioni sempre nuove, ma saranno armonici e privi di scosse. Nuove esperienze emotive sono previste in coppia e voi single potreste avviare un rapporto amoroso splendido.

Gemelli: il benessere per gli amici dei Gemelli è assicurato da transiti planetari a voi favorevoli.

Buone notizie sono previste in ambito professionale e potreste ottenere un avanzamento di carriera. In amore, attenzione a una certa passionalità eccessiva e irritabilità innescati da una quadratura di Marte.

Cancro: alcune noie si faranno sentire per voi amici del Cancro e dovrete prendere dei provvedimenti per risolverli. Ma non perdetevi d'animo, anche se l'amore presenta delle tensioni, presto svaniranno grazie al passaggio di Venere nel cielo del Toro.

Leone: apritevi maggiormente all'ascolto, analizzando la vostra situazione amorosa e prendendo le giuste decisioni. Accettate magari il consiglio altrui per avere un quadro della situazione più chiaro e obiettivo.

Vergine: irrequieti e timidi con la Luna nel segno, tenderete alla concretezza muovendovi in ambito lavorativo con diffidenza e prudenza. In amore gli influssi lunari nasconderanno le vostre insicurezze, attuando un meccanismo di razionalizzazione dei sentimenti che utilizza la logica per contrastare i dubbi.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: esaminando una situazione da tutti i punti di vista, prenderete la decisione che per voi sembra giusta. Avete valutato a fondo un progetto lavorativo o una situazione sentimentale e adesso passerete all'azione, con grinta e senza farvi scoraggiare.

Scorpione: riservati e controllati, rifletterete prima di prendere una decisione, evitando disguidi e esorcizzando le situazioni rischiose. Voi single sarete molto selettivi nella scelta del partner e ricercherete una persona precisa e amorevole.

Voi Scorpione in coppia invece approfondirete il rapporto amoroso con slancio, lasciandovi sedurre da nuove sensazioni.

Sagittario: i messaggi positivi di Giove sono sublimati da una sensibilità lunare che vi conferisce buonumore e la capacità di prevenire e scansare il pericolo. Anche se si manifesteranno delle difficoltà in ambito lavorativo, le supererete brillantemente vincendo voi la partita.

Capricorno: attingete forza dalla Luna, che incrocia le sue energie benefiche con Saturno e vi rende liberi dalle oppressioni. In amore sarete molto controllati e in ambito lavorativo affronterete le difficoltà con sicurezza, basandovi sulle vostre forze.

Acquario: intuitivi e sinceri, sarete molto ottimisti nei confronti dell'amore: attrarrete persone a voi proprio grazie a questa energia positiva. Marte vi sostiene e vi spinge a superare gli ostacoli senza lasciarvi prendere da paure e sconforto.

Pesci: moderate le liti senza motivo in coppia e controllate un'eccessiva sensualità che potrebbe crearvi guai. Potreste approfondire piccoli fastidi, facendoli diventare dei problemi gravi solo per non affrontare la verità che vi sta davanti.