L'Oroscopo di domani 17 maggio 2019 è pronto a mettere in rilievo il probabile andamento riservato dalle stelle al prossimo venerdì. Prima di iniziare a decantare uno ad uno i simboli astrali rientranti nella prima sestina zodiacale, ovvero Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine, ci preme dare un breve anticipo sui segni migliori e peggiori del giorno.

iniziamo subito col dire che, tra i sei simboli astrali appena citati, ad avere il prezioso supporto da parte delle effemeridi quotidiane saranno senza alcun dubbio il Toro e la Vergine. Entrambi sono stati valutati a cinque stelle, dunque al "top": il primo tra i due potrà senz'altro contare sull'ottimo trigono astrale in atto tra Sole e Mercurio (pianeti di settore) verso Saturno e Plutone stanziali in Capricorno. Invece, spulciando tra i segni preventivati in giornata "no", ovviamente sempre secondo le previsioni zodiacali del 17 maggio, si annunciano probabili difficoltà nel corso di questo venerdì per coloro nativi del Cancro, nel frangente sottoposto alla specularità negativa al 80% da parte di Giove.

Oroscopo di domani 17 maggio 2019 | Astrologia, classifica e previsioni per i primi sei segni dello zodiaco

Ansiosi di scoprire nei minimi dettagli il resto delle predizioni giornaliere? Bene, andiamo al responso segno per segno, non prima però di aver dato il meritato spazio alla scaletta con le stelline quotidiane posta a seguire.

Classifica stelline 17 maggio 2019

L'astrologia applicata ai primi sei simboli dello zodiaco è pronta a dare una valenza al prossimo venerdì 17 maggio. Dunque in analisi la terz'ultima giornata dell'attuale settimana, messa sotto controllo approfondito e valutata in base alla qualità delle effemeridi del periodo. Ovviamente il tutto condensato e ben visibile nella nuova classifica stelline posta in bella mostra a seguire.

Andiamo pure a dettagliare i singoli segni partendo dalla prima posizione a venire giù:

★★★★★: Toro, Vergine;

★★★★: Ariete, Gemelli, Leone;

★★★: Cancro.

Oroscopo venerdì 17 maggio, le predizioni

Ariete - Giornata monotona, decisamente improntata alla media sufficienza e pronta partire anche un poco a rallentatore. Dunque, il periodo si prevede possa essere sottomesso ad una generica flemma nonché ad una banalissima routine. Comunque, seppur valutata nelle predizioni di venerdì con le quattro stelle della normalità, secondo le previsioni di oggi soprattutto nel settore riguardante l'amore potreste ottenere impensabili (seppur minime) soddisfazioni.

Grazie a pianeti favorevoli e parzialmente in aspetto convincente, forse riuscirete ad avere la meglio in alcune situazioni a stampo affettivo. Per quelli che fossero attratti da persone - purtroppo per loro - già impegnate, potrebbe essere necessario rivedere alcuni aspetti del rapporto: richiesto una sincera auto-analisi e relative conclusioni. Single, tenete d'occhio un'amicizia, in primis perché potrebbe sfociare in qualcosa di più profondo. Coltivatela con dedizione e poi attendete per raccogliere i frutti che di certo non mancheranno.

Nel lavoro, intanto, le novità vi stimoleranno a dare il meglio di voi stessi. Vedrete in prospettiva dei miglioramenti che potranno riguardare anche la vostra futura carriera: concentratevi, cercando di dare il meglio di voi.

Toro - Il prossimo venerdì sarà più che ottimo per voi del Toro. Diciamo che la giornata di fine settimana vi troverà senz'altro pieni di slancio e ben disposti a qualsiasi sacrificio/impegno: alla fine non avrete proprio di che pentirvi.

In generale, le vostre doti migliori saranno il dinamismo, l’entusiasmo e la lungimiranza: sfruttatele a dovere, senza penarci troppo su, ok? In amore, visto il buon periodo, soprattutto la voglia di apportare qualche utile cambiamento ci sarà tutta: sicuramente le stelle vi aiuteranno ad esprimere al meglio la vostra voglia di rinnovare, cercando soluzioni o aumentando la fiducia e l'entusiasmo in ogni momento della giornata. Single, questa giornata favorirà buoni incontri: non tiratevi indietro ma cercate di presentarvi con un sorriso. L'amore sarà sicuramente dietro l'angolo ad aspettarvi. Nel lavoro infine, una interessante occasione si presenterà nella giornata di oggi, domani o senz'altro entro il primo giorno della prossima settimana: mantenete comunque la calma cercando di non farvi prendere dall'agitazione.

Gemelli - Giornata buona, valutata dall'Astrologia quotidiana con le quattro stelline della discreta normalità. Avrete in molti casi discrete opportunità di coronare semplici sogni o piccole speranze che da tempo avete chiuso nel cassetto. Finalmente (forse) è arrivato il momento per qualche Gemelli di agire. In amore pertanto, questa parte della settimana potrebbe essere proprio l'ideale per starsene a casa, magari tra le quattro mura domestiche in compagnia di un buon hobby da coltivare o, perché no, in relax con la persona amata. Potreste davvero essere felici assaporando con piacere quel caldo tepore in grado di unite cuori e pensieri: pronti a fare una sorpresa alla vostra metà? Single, forse una bella amicizia potrebbe trasformarsi in un sentimento importante: dite la verità, ci sperate non è così? Bene, starà solo a voi decidere se continuare in quel senso o fermarvi per quegli "x" motivi che già sapete. Nel lavoro intanto, buone le probabilità di successo: sarà quel pizzico di fortuna - necessaria in certi momenti delicati della giornata - a delineare eventuali situazioni su cui puntare. Consiglio: limitate l'euforia, almeno non prima di avere tra le mani riscontri certi, ok?

Cancro - Giornata messa in conto dalle stelle come senz'altro "sottotono". Quindi questo venerdì è stato valutato nelle predizioni zodiacali con le tre stelle della svogliatezza e della noia: diciamo che la giornata del 17 maggio si presume possa portare più intoppi e contrattempi che momenti positivi. Senza dubbio, il periodo lascerà un'impronta negativa a determinati momenti della giornata, in primis in amore. A risentirne potrebbe essere il rapporto con il partner: forse ultimamente avete tirato un po' troppo la corda su certe cose; sapete benissimo a cosa si fa riferimento, vero? Tuttavia, abbastanza positivo il lato inerente la sfera intima con la passione in decisa ripresa. Consiglio: mostratevi interessati e partecipi sempre anche quando l'argomento non sarà tra quelli che più vi aggradano. Single, qualcuno potrebbe avere una sorpresa poco gradita da un amico/a su cui contava. Sotterfugi e malelingue potrebbero incrinare la vostra credibilità: correte ai ripari. Nel lavoro intanto, non inquietatevi se gli eventi vi obbligheranno a rinunciare momentaneamente a qualche importante obiettivo. Sfruttate invece l'occasione per studiare la situazione.

Leone - Partirà bene questo vostro venerdì di fine settimana con una giornata calma, sicuramente poco reattiva riguardo la quotidianità generale. Tuttavia, da tenere in considerazione che potrebbe partire molto blandamente la mattinata e solo a fine giornata potrebbe riprendere un po' più vigore. In amore, poche probabilità di avere soddisfazioni ma se dovessero esserci, allora saranno davvero interessanti. Se avete una vita di coppia normale, dicasi pure "sopportabile", cercate di non affannare il partner con quelle solite insistenti richieste che, lo sapete già, non verranno mai esaudite. In generale, tenete presente che la sfera sentimentale sarà sotto un’insolita, quanto imprevista, instabilità emozionale. Single, sarà importante lasciare le porte del cuore spalancate, così la Luna potrà avere facilità nel far passare eventuali messaggi. Allora, pronti a completare qui pezzi del vostro puzzle amoroso che state cercando di risolvere da tempo? Nel lavoro, per concludere, un pizzico di riflessione è quello che ci vuole: ponete più attenzione ai rapporti interpersonali che, a volte, trattate in maniera troppo sbrigativa.

Vergine - In preventivo un venerdì 17 davvero splendido sotto ogni forma o aspetto. Dunque il periodo sarà certamente alla portata di tutti voi, cari amici della Vergine. In più di qualche occasione arriverete ad una svolta importante, il che migliorerà senz'altro la vostra attuale situazione generale. L'oroscopo di domani 17 maggio intanto, parlando in merito ai sentimenti e all'amore in generale, vi aspetta un'ottima giornata regolata da atmosfere armoniose e tanta serenità interiore. Si prevedono altresì, specialmente nella vita di coppia, tanto romanticismo e un'abbondante dose di tenerezza da dare e, ovviamente, da ricevere. Single, lo spirito d’iniziativa e le avance di una persona appena conosciuta potrebbero causarvi un piccolo disagio. Un consiglio? Eccolo: non passate troppo tempo libero con persone che con voi hanno poche affinità, si creerebbero inutili tensioni. Nel lavoro infine, potenzialmente avrete le carte in regola per realizzare qualsiasi cosa, tutto dipenderà dalla volontà di crederci o meno.

Continua con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.