L'Oroscopo dell'amore di coppia cerca di attuare il sogno amoroso di ciascun segno zodiacale, utilizzando lo studio dei transiti planetari con complicità e forte coinvolgimento emozionale. Le previsioni astrologiche di venerdì puntano così un riflettore sulla felicità e la serenità coniugale.

Sensazioni profonde nell'oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: i sogni e le emozioni sono a portata di mano ma dipende tutto da voi, dalla vostra capacità di saperli cogliere e concretizzare in coppia, superando il passato e guardando al presente e al futuro con maggiore positività.

Toro: l'entrata dell'astro venusiano nel vostro cielo vi garantisce stabilità sentimentale, ma intersecando le sue energie con Urano, vi rende molto propensi a cercare nuovi stimoli.

Oroscopo dell'amore di coppia, 17 maggio.

Puntate sul vostro fascino per riconquistare la persona amata.

Gemelli: la Luna dal domicilio dello Scorpione punta un raggio luminoso sulla vostra sensibilità e sottolinea con garbo il vostro modo d'amare. Se compare un disagio nei confronti del partner, ciò è causato dalla vostra voglia di non essere strumentalizzati. Ciò è il frutto di una ribellione che mette in primo piano i vostri bisogni.

Cancro: Marte vi garantisce energia positiva, dovete solo indirizzarla in modo costruttivo e vincerete quell'agitazione che non vi fa vivere le sensazioni amorose come dovreste.

Quest'impulso energico vi farà amare maggiormente il dinamismo, da approfondire in due con un pizzico di incoscienza.

Leone: alcune energie estranee all'amore vi creano nervosismo e compromettono il vostro rapporto di coppia. La posizione di Venere in quadratura rispetto alla vostra casa astrologica vi sfida a concretizzare i vostri sogni amorosi nonostante le difficoltà, ma non sarà affatto facile.

Vergine: beneficiate del sovraffollamento planetario del Toro per ottenere rapporti armoniosi in coppia e serenità. Potrete contare su un fascino accentuato dal Sole che vi fa instaurare rapporti più coinvolgenti e sensazionali.

I sogni e le previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: cercate un punto d'incontro che sia armonico e concili le vostre esigenze con quelle del partner. Piuttosto che litigare, sarà bene entrare in complicità con l'amato/a, lavorando in sinergia per migliorare la coppia.

Scorpione: il desiderio di ricevere affetto è forte con la Luna nel vostro cielo e sarete molto protettivi e premurosi nei confronti del partner. Venere in opposizione non vi disturba molto, ma vi rende suscettibili in amore e tendenti ad esagerare su tutto.

Sarà forte per voi l'istinto materno, poiché accentuato dall'astro lunare.

Sagittario: il clima di coppia sarà meno turbolento dei giorni passati, anche se non molto eccitante. Dovrete fare i conti con questa voglia di avviare un cambiamento positivo per l'amore, ma sarete voi a trovare la strada giusta, dopo una riflessione costruttiva.

Capricorno: la relazione di coppia appare piuttosto ingarbugliata per via di un'opposizione di Marte che si fa sentire nel vostro cielo.

I litigi saranno provocati da una sorta di ribellione: non vi sentite amati dal partner.

Acquario: non lasciatevi demoralizzare da tensioni e difficoltà che mettono a dura prova il rapporto di coppia. Magari qualche imprevisto potrà creare un attrito, ma lo supererete proprio parlandone con complicità.

Pesci: in amore cercherete maggiore chiarezza approfondendo anche la sfera intellettuale e aprendovi a un dialogo costruttivo con il partner. Originali ma anche molto irrequieti, sarete magnetici anche se un po' incostanti.