L'Oroscopo di domani 2 maggio 2019 è ben deciso a delineare l'andamento generale del prossimo giovedì. Alla ribalta, sotto attenta analisi da parte nostra, le stelle riguardanti i soli segni facenti capo alla prima metà dello zodiaco: pronti a gioire o soffrire nell'attesa di sapere quali saranno i segni migliori del momento? E questa è la domanda a cui ci appresteremo a dare la giusta risposta nell'articolo di oggi, sperando di non deludere attese e speranze di tutti voi, amici lettori e appassionati di Astrologia.

Prima di iniziare a dare qualche anticipo ci teniamo a precisare che ad essere messi sotto analisi quest'oggi saranno i soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. In questo caso ad avere campo libero da negatività, ovviamente parlando dei sei simboli astrali sotto analisi, saranno Ariete e Cancro, entrambi sottoscritti con cinque splendide stelline super-fortunate. Periodo negativo, purtroppo, secondo le previsioni zodiacali del 2 maggio, per coloro appartenenti al generoso segno del toro a cui le stelle hanno riservato un inaspettato "sottotono": andiamo a scoprire qualcosa in più valutando la classifica e a seguire le predizioni del giorno.

Classifica stelline 2 maggio 2019

La buona Astrologia ha stilato già la scaletta riservata ai sei segni zodiacali attualmente in analisi. Curiosi di sapere quante stelle ha ricevuto il vostro segno? La risposta, come al solito la possiamo trovare nella nuova classifica stelline interessante il giorno 2 di maggio, nel frattempo appena svelata. Andiamo subito al sodo, senza tergiversare oltre mettendo a nudo il pensiero degli astri in merito al periodo in esame:

★★★★★: Ariete, Cancro;

★★★★: Gemelli, Leone, Vergine;

★★★: Toro.

Oroscopo, previsioni su lavoro e sentimenti

Ariete - Partirà molto bene, se non benissimo, questo vostro giovedì di metà settimana.

Secondo le previsioni di oggi, per quanto riguarda l'amore, sappiate imporvi una scaletta da tenere a mente, logicamente da seguire in modo maniacale. Intanto datevi da fare nel rapporto, evitando di dare sempre per scontata la disponibilità del partner! Single, tutto bene, ma attualmente fermi e stabili sulle solite posizioni. La famiglia sembra catalizzare molto di più le vostre energie, col risultato di farvi sentire impegnati, liberi e felici, senza più spazi chiusi sul personale. Nel lavoro, di certo ancora non potrete pretendere che tutti vedano le cose allo stesso modo in cui le considerate voi stessi: riflettete, a tutti capita di non riuscire a cogliere certi lati di un evento, anche se per voi ben chiari e lampanti.

Toro - Periodo non troppo favorevole a voi del Toro, sottoscritto con le tre stelle relative al "sottotono". In merito all'amore, il barometro della felicità secondo l'Astrologia del giorno non segnerà di certo qualcosa di strabiliante: la parte finale di questa settimana potrebbe riservare delle novità, forse "a rovescio" per qualcuno. Nelle coppie stabili si respirerà un clima normale, sicuramente mite e piacevole fatto soprattutto di affiatamento e complicità. Single, la conversazione con la persona che sapete scorrerà inizialmente fluida e affettuosa, poi però potrebbe deragliare su binari a voi scomodi e difficili da mantenere.

Forse parlerete a cuore aperto dei vostri reciproci sentimenti, ma con lingue differenti e non senza imbarazzo o stress. Nel lavoro, si intravvedono all'orizzonte progetti molto impegnativi, potenzialmente soddisfacenti ma di assoluta difficoltà nel metterli in pratica.

Gemelli - Giornata da vivere in piena coscienza e tranquillità, senza nulla in più o in meno da aspettarsi rispetto al solito. In amore gli astri preannunciano con una certa sicurezza che molti Gemelli, anche se non tutti, riusciranno a ricucire strappi in seno al rapporto, anche importanti. Il periodo sarà quello giusto e le condizioni di spirito ideali per risolvere le recenti incomprensioni. Single, si intravvede nell'aria un incontro casuale, non scontato, che potrebbe avere per tanti di voi dei riflessi altamente emotivi e meravigliosi. Anche chi è un po' giù di morale vivrà un nuovo corso passionale, magari non sarà quello definitivo, però sicuramente in grado di regalare attimi di vera felicità. Nel lavoro, in molti riuscirete a sfruttare le migliori qualità e competenze. Ne conseguirà un gratificante riconoscimento da parte di un superiore. Se davvero dovesse essere così, complimenti!

Cancro - Questo nuovo giovedì segnato in calendario con il giorno 2, porterà tanta positività nelle cose previste dalla routine, non escludendo un pizzico di buona fortuna. Le previsioni di giovedì prevedono in amore, bene il rapporto con il partner; per quelli con problematiche aperte, buone possibilità di concluderle in modo convincente. Parlando di coppia, se eventualmente convivente con equilibri poco stabili, avrete le carte in regola per restituire al rapporto le giuste misure. Single, potrebbe succedere davvero di tutto: avventure non previste a taccuino, litigi, parapiglia e lacrime d'amore; prendete il periodo così, come viene viene, senza troppi pensieri, ok? Nel lavoro, visto il quadro astrale promettente, ad alcuni con lavoro sotto contratto potrebbero sortire novità interessanti in merito alla propria mansione. Chi con attività in proprio dovrà cercare di tassellare eventuali disfunzioni in merito ai propri affari.

Leone - Giornata abbastanza tranquilla, non difficile da tenere entro certi limiti e soprattutto, se presa con le dovute attenzioni, non mancherà di regalare qualche buona soddisfazione. In amore, la relazione di coppia sarà sottoposta all'esigenza di condividere interessi maggiori con il partner: trovatevi un hobby piacevole per entrambi, che ci vuole? In certi casi la buona complicità del partner darà sprint e nuove possibilità all'intero rapporto, ridimensionando gli attriti o le discordanze recenti. Single, non lasciate la strada vecchia per la nuova, ok? Questo giovedì, se saprete sfruttare al meglio le vostre buoni doti legate all'intuizione e alla fantasia tutto andrà secondo le migliori aspettative. Nel lavoro, scelte importanti da valutare richiederanno tutta la vostra concentrazione: se doveste trovarvi in difficoltà oppure non sapere in che direzione muoversi, allora chiedete consiglio.

Vergine - Periodo abbastanza vivibile in più di qualche settore, comunque in generale diciamo pure che sarà "passabile" e senza troppi intoppi o situazioni pericolose. Pronti a scoprire come saranno per voi le stelle di questo giovedì? L'oroscopo di domani 2 maggio consiglia in amore calma e concentrazione: cercate di favorire le basi per una efficace convivenza amorosa, soprattutto se ultimamente siete stati in discussione su qualcosa. In alcuni momenti potreste avere la sensazione che nulla sia in grado di soddisfare la vostra voglia di miglioramento o di ambizione: forse state mettendo troppa carne al fuoco, che dite? Single, lasciatevi pure coccolare, come anche corteggiare: molte delle vostre aspettative saranno esaudite, probabilmente alcune di queste solo in parte, ma andrà bene lo stesso. Nel lavoro, alcune situazioni che sembravano difficili da gestire, alla fine risulteranno tutto l'opposto: ingraziatevi l'amicizia di un collaboratore, indispensabile in un prossimo futuro.

Continua con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.