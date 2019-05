Le previsioni astrologiche puntano un riflettore sulla fortuna, gli affetti e le opportunità lavorative di ciascun simbolo zodiacale. L'Oroscopo di giovedì diventa complice di queste sensazioni, tutte da scoprire nelle premonizioni astrali.

L'oroscopo di giovedì dall'Ariete alla Vergine

Ariete: nel lavoro sarete molto curiosi intellettualmente e non vi mancherà l'inventiva per incrementare la produttività. In amore puntate sull'intuizione e una spiccata sensibilità, utile per ottenere interessanti chance.

Pubblicità

Toro: il bisogno di indipendenza, conferitovi da Urano e Sole nel vostro cielo, vi farà andare dritto verso la strada intrapresa e non tollererete imposizioni da nessuno. In amore sentirete molto una voglia di libertà che vi farà uscire dalla solita routine.

Gemelli: se la vostra emotività viene toccata nel profondo, reagirete con una certa suscettibilità, aggressiva e un po' fanciullesca. Piuttosto che prendervela per un nonnulla, utilizzate questa carica energetica e acuta in ambito affettivo, sarà stimolante per la vostra relazione di coppia.

Cancro: la quadratura della Luna con i nodi lunari si fa sentire e vi rende molto lunatici. Il vostro atteggiamento muta, spaziando da una zona luce a una zona ombra. Cercate dunque un equilibrio benefico per i sentimenti ma anche per il lavoro.

Leone: il sentimento e l'affettività prevarranno sulla ragione, spingendovi a toccare livelli mai sperimentati. Va bene vivere le emozioni alla grande, ma non lasciatevi accecare da una passione che vi priva di analizzare una situazione in modo razionale.

Pubblicità

Vergine: la vostra mente funziona come un orologio e scandisce ogni momento con precisione. Questo modo di afferrare le situazioni al volo vi sarà benefico sia per il lavoro che in ambito affettivo. Le difficoltà che vi si porranno davanti saranno superate con successo, proprio grazie a questa sicurezza in voi stessi e nelle vostre capacità.

Previsioni astrologiche

Bilancia: la Luna in opposizione fa sentire i suoi influssi emotivi e sarete molto capricciosi e instabili in ambito sentimentale.

Riscontrerete delle difficoltà nel mandare avanti il rapporto di coppia, tanto che alcuni di voi penseranno a una separazione. In ambito lavorativo cercate di concentrarvi di più.

Scorpione: nel lavoro investirete la giusta tenacia indispensabile per ottenere successo. In famiglia potrebbero presentarsi delle incomprensioni, frutto di pettegolezzi altrui. Per quanto riguarda le storie sentimentali, sentirete forte il bisogno di essere amati. Cercate di dare la giusta dose di affetto, oltre che a riceverlo.

Pubblicità

Sagittario: dosate bene le parole perché lasciarsi andare a discorsi molto pontificati potrebbe rendervi irritanti e petulanti agli occhi degli altri. Puntate tutta questa loquacità nel lavoro, potenziando i contatti proprio con la vostra spiccata comunicazione con il cliente. Saranno favoriti anche i viaggi di lavoro all'estero.

Capricorno: gli incroci planetari non promettono niente di buono per voi amici del Capricorno e producono difficoltà sia in ambito lavorativo che in amore. Gli astri vi sfidano, in particolare Saturno vi chiede di fare pulizia nella vostra vita. Procedete dunque con fiducia in voi stessi.

Acquario: l'ottimismo regalatovi da Giove nel domicilio del Sagittario non ha eguali e vi garantirà entusiasmo e gioia di vivere. Contate anche sull'influsso lunare, che vi potenzierà la carica amichevole innata in voi amici dell'Acquario, rendendovi ancora più simpatici e disponibili nei confronti degli altri.

Pesci: se siete un po' confusi, non seguite la scia dei pensieri di qualcun altro. Nel lavoro potreste essere spostati da un posto all'altro proprio per la mancanza di decisione e di ambizione. Nelle amicizie, non fidatevi completamente di persone che reputate sincere, quando invece potrebbero dimostrarsi pericolose.