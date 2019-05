L'Oroscopo del weekend indirizza le energie positive in un'unica direzione, beneficiando ciascun segno zodiacale. Ecco di seguito le previsioni astrali del primo fine settimana di maggio segno per segno.

L'oroscopo del weekend

Ariete: lo stile e il brio accompagneranno tutto ciò che farete in questo weekend, apprezzando molto il bello ma anche l'intelligenza nelle persone che vi circondano. In coppia cercate di non imporre troppo i vostri punti di vista.

Toro: sono previsti dei guadagni per voi amici del Toro, favoriti da uno spiccato senso degli affari che solo la congiunzione di Sole e Luna sapranno garantirvi.

Pubblicità

In amore il vostro savoir-faire non passerà di certo inosservato.

Gemelli: Giove e Marte in opposizione inglobano un accumulo di energia che sarà difficile convogliare verso la giusta direzione, tanto che potreste approcciarvi al lavoro con una dedizione eccessiva o vivere le sensazioni amorose con troppo impeto. Consiglio: evitate i litigi.

Cancro: l'influsso dell'astro d'argento, in posizione di sestile nelle giornate di sabato e domenica, vi renderà magnetici e molto intuitivi. Potrete contare anche su un Sole favorevole, che dal domicilio del Toro stabilizzerà l'amore e i rapporti familiari.

Leone: gli incroci planetari per voi amici del Leone innescheranno degli sbalzi d'umore nel fine settimana e sarete molto indecisi sul da farsi. Voi single sarete molto timidi e vi aprirete ai rapporti amorosi con difficoltà. In coppia, attenzione a non farvi prendere da nervosismi e isterismi.

Vergine: una forza interiore capace di smuovere anche le montagne, vi accompagnerà in questo weekend e sarete molto realistici nei confronti della vita. Non manifesterete chiaramente il vostro amore al partner, ma ciò non significa che non vi siano sensazioni profonde.

Pubblicità

Il weekend e le previsioni astrali segno per segno

Bilancia: sarete molto malinconici in questo weekend che non vuole prendere il volo proprio per via del vostro stato d'animo pessimistico. Puntate sull'energia positiva di Marte che dai Gemelli, vi darà la capacità di smuovervi da questo torpore sentimentale. In ambito professionale venerdì raggiungerete il successo grazie alle vostre spiccate capacità organizzative.

Scorpione: attenzione alle finanze. L'opposizione dell'astro lunare e di quello solare dal domicilio del Toro minacciano la vostra stabilità finanziaria, quindi occhio a non esagerare con spese eccessive.

In amore non siate troppo capricciosi e indecisi.

Sagittario: venerdì sarà un giorno fortunato per voi nati sotto il segno del Sagittario e potrete contare su uno spirito ottimistico, che vi farà ottenere risultati concreti in amore. Buona anche la posizione di Venere e Mercurio che vi spingeranno a vivere sensazioni profonde in coppia, basate su un dialogo costruttivo con il partner.

Capricorno: in questo weekend vi sentirete un po' giù di morale per via di una quadratura di Saturno con la Luna.

Pubblicità

Non siate pessimisti nei confronti dei sentimenti, pensando di non essere degni di ricevere amore. Magari queste sensazioni sono innescate da una preoccupazione per i vostri genitori. Domenica vivrete l'amore con maggiore profondità e intuizione.

Acquario: gli imprevisti saranno i protagonisti di questo vostro weekend e alcuni avvenimenti, per voi inaspettati, segneranno tali giornate in modo imprevedibile. Nei rapporti amorosi, non lasciatevi prendere da tumulti emotivi che potrebbero provocare turbamento in coppia.

Pesci: molto mistici e muniti di una fervida immaginazione, riuscirete a percepire le sensazioni degli altri, quindi cercate di circondarvi di persone positive. Puntate su una maggiore creatività in amore che vi farà acuire gli istinti e migliorerà il rapporto di coppia.