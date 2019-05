L'Oroscopo di domani 25 maggio 2019 è pronto a fare la sua parte mettendo in chiaro il pensiero delle stelle. Quest'oggi l'Astrologia sarà messa in relazione al prossimo inizio weekend, dunque in questo caso a finire sotto la nostra prodigiosa lente astrale risulta essere la giornata di sabato, ovviamente con i relativi comparti interessanti l'amore e il lavoro. Curiosi di sapere quale sarà il segno prescelto dalle stelle? Bene, allora vi diciamo subito che tra Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine ad essere additato come segno super-fortunato del giorno è la Vergine.

Invece, per quanto concerne la coda della classifica, le previsioni zodiacali del 25 maggio mettono sul 'chi va là' gli amici nativi in Toro: a quest'ultimi è messa in preventivo una giornata quasi certamente sottotono.

Classifica stelline 25 maggio 2019

Il prossimo inizio weekend è pronto per essere valutato. Al vertice della classifica stelline quest'oggi imperniata sul giorno 25 maggio, spiccano in primo piano i segni Vergine, Ariete e Cancro meritatamente accreditati alla parte alta della scaletta quotidiana.

Oroscopo di domani 25 maggio 2019 | Astrologia, classifica e previsioni: segno al 'top del giorno' Vergine

Abbiamo già anticipato in apertura la "top del giorno" a favore della Vergine, seguita da tutti gli altri, ovviamente a scalare dal più fortunato fino al più tartassato. A questo punto passiamo direttamente a togliere il velo dal responso offerto dall'Astrologia del giorno:

Top del giorno: Vergine ;

; ★★★★★: Ariete, Cancro;

★★★★: Gemelli, Leone;

★★★: Toro.

Oroscopo sabato 25 maggio, la giornata

Ariete - Giornata splendida, a tutto tondo con l'ottima opportunità offerta al momento dalle stelline quotidiane.

Secondo le previsioni di oggi, per quanto riguarda l'amore, riuscirete senz’altro a comunicare con più facilità eventuali vostri desideri alla persona amata. Soprattutto per quanto riguarda il rapporto di coppia troverete ad attendervi una rinnovata sintonia e tanta affettuosità da parte del partner. Single, potreste avere intensi scambi comunicativi con una persona molto interessata: convinti? Se possibile, volendo, date fondo alla voglia d'amore iniziando qualcosa di serio e possibilmente di duraturo, ok?

Nel lavoro invece, se riuscirete a svolgere le vostre mansioni con equilibrio, senza commentare in alcun modo le attività altrui, farete molta strada...

Toro - Partirà sottotono questo vostro sabato di fine settimana, la causa? Al solito: confluenze astrali di natura negativa impediranno il corretto svolgimento delle attività previste per questo inizio weekend. In amore, dunque, massima attenzione: in coppia soprattutto, alla larga da problemi o guai di qualsiasi natura.

A forte rischio eventuali legami clandestini: le stelle vi hanno avvertito, quindi valutate i pro e i contro, ok? Momenti faticosi si prevedono anche per chi è con rapporto stabile. Single, se non vi sentite corrisposti cambiate obiettivo perché sarà inutile perseverare se la persona che vi interessa ha già lo sguardo rivolto verso altri, non trovate? Nel lavoro infine, intanto, vietato prendere eventuali opportunità 'al volo': le stelle consigliano di aspettare tempi migliori per cambiare qualche vostro progetto, quindi andate adagio.

Gemelli - Partirà discretamente bene questo vostro sabato di fine settimana, con momenti anche abbastanza positivi ovviamente da cogliere sul nascere. In amore pertanto, indicano buona parte delle congiunzioni astrali presenti nel settore pienamente a favore. Senz'altro le buone stelle renderanno bello non solo il rapporto con il partner, ma anche quello con familiari, amici e colleghi di lavoro. Questo potrebbe essere davvero il momento in cui poter fare anche ampi progetti di vita, specialmente per il prossimo futuro. Single, la situazione astrale anche se non abbastanza promettente, diciamo che attrae. Qualcuno/a, forse inizialmente un po' antipatico/a, cercherà di sorprendervi allo scopo di farvi innamorare: ci state o no? In generale, potrete ottenere risultati positivi solo se vi impegnate. Nel lavoro, dopo una lunga attesa, potrete raccogliere ciò che avete seminato, la vostra pazienza alla fine potrebbe rivelarsi davvero una mossa vincente.

Cancro - Questa ripartenza del nuovo weekend porterà per davvero una splendida giornata, tutta all'insegna delle buone stelle. Le previsioni di sabato perciò annunciano in amore ottime opportunità da sfruttare al meglio. Se state attraversando una fase di trasformazione profonda, quanto faticosa, non dovrete cedere alla tentazione di gettare la spugna, ok? In coppia potrete contare su un bell'assetto planetario schierato a vostro favore: la serata sarà ideale per rilassarvi insieme al vostro partner. Single, questa sarà una giornata interessante se state cercando di ritrovare la strada della felicità: non è una novità che, ogni tanto, per non sentirvi smarriti abbiate bisogno di trovare le giuste complicità sentimentali. Nel lavoro, finalmente verranno riconosciuti i vostri meriti e questo vi procurerà giustamente entusiasmo: le stelle vi daranno un aiuto importante.

Leone - Giornata all'insegna dei soliti sbalzi di umore, pazientate! Se sognate di finire dei progetti, questo sabato proprio non ci riuscirete: sarete troppo pieni ed il tempo a disposizione sarà davvero poco, quindi fatevi aiutare o posponete. In amore invece, abbandonerete sicuramente il vostro atteggiamento un po' freddo di questi ultimi giorni e tornerete ad essere dolci verso il vostro partner. Solo così riuscirete a riequilibrare eventuali rapporti in lieve crisi. Single, qualche spasimante busserà alla porta del vostro cuore molto presto. Occhio dunque, starà a voi come sempre decidere se aprirla o tenerla chiusa a catenaccio. Nel lavoro, invece, sarete motivati e vi rimboccherete volentieri le maniche per dedicarvi quanto prima a ciò che vi interessa. Bene tutto, a patto di evitare di stressarvi troppo, ok?

Vergine 'top del giorno' - Si preannuncia una giornata ottima in molti campi per voi nativi in Vergine. Gli astri saranno la vostra carta vincente, soprattutto nei rapporti interpersonali, in campo sentimentale e pure negli affari. L'oroscopo di domani 25 maggio perciò consiglia in amore di mettere in gioco qualsiasi cosa possa portare felicità. In molti sarete romantici, comunicativi e senz'altro ben felici di poter condividere le vostre gioie con la persona che vi sta accanto. Single, l’entusiasmo di una persona che ricambia i vostri sentimenti vi farà vivere momenti molto appassionanti: potreste sognare davvero in grande in questo periodo... Nel lavoro, per chiudere, un buon consiglio: datevi la cosiddetta mossa mettendovi in testa che, se volete progredire, dovrete soprattutto darvi fare. Le stelle favoriranno assunzioni, contratti a tempo e colloqui, sappiatelo.

