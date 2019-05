L'Oroscopo della settimana dal 20 al 26 maggio 2019 presenta le classifiche con i voti per i primi sei segni dello Zodiaco. Per la precisione andremo ad analizzare i simboli astrali relativi ad Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Allora, ansiosi di scoprire le novità di oggi in merito a come saranno i prossimi sette giorni?

Pubblicità

Pubblicità

In questo caso vi diciamo subito che il periodo, valutato nelle attuali previsioni zodiacali, evidenzia ottime prospettive in campo sentimentale e lavorativo soprattutto per coloro nativi dei Gemelli (voto 10). Al sensibile segno è messo in preventivo l'ingresso del Sole e di Mercurio, entrambi in arrivo nel comparto martedì 21 maggio. Ad affiancare i fortunati Gemelli al vertice della classifica, ovviamente tenendo conto dei soli sei simboli sotto analisi in questo contesto, altri due specialissimi segni: Ariete (voto 8) e Vergine (voto 8).

Oroscopo della settimana dal 20 al 26 maggio 2019 | astrologia, classifica e previsioni: Gemelli 'voto 10'

Invece, in base a quanto previsto nelle previsioni da lunedì 20 a domenica 26, il periodo si presume possa essere negativo, certamente per il Toro (voto 5), valutato con il minimo disponibile. Pronti a scoprire di più? A seguire i nuovi transiti lunari e le predizioni astrali approfondite con le stelline giorno per giorno

Luna, i transiti della settimana

A questo punto la prassi vuole che siano messi in chiaro i prossimi transiti lunari. Ovviamente, prima di soppesare le nuove previsioni dell'oroscopo settimanale, analizziamo dove poserà le dolci grazie l'astro terrestre.

Pubblicità

Il periodo in analisi ci mostra tre transiti relativi alla Luna, in compenso dobbiamo segnalare due movimenti planetari di notevole importanza: l'entrata questo martedì di Sole e Mercurio nel campo dei Gemelli. Parlando in merito ai nuovi spostamenti lunari in programma per questa settimana, a dare inizio al periodo sarà la Luna in Capricorno, presente nel segno di Terra già da questo martedì 21 maggio alle ore 09:56. L'Astro della Terra proseguirà il suo viaggio nell'universo planetario andando 'sposare', giovedì 23 maggio alle ore 19:49, un segno d'aria formando la Luna in Acquario.

La settimana giungerà a conclusione con il passaggio della Luna in Pesci preventivata domenica 26 maggio. A questo punto, dopo aver messo i chiaro i nuovi spostamenti lunari, andiamo pure a dare spazio alle previsioni zodiacali poste di seguito.

Stelline, voti e previsioni della settimana

Ariete: voto 8. Settimana sicuramente buona, sotto attiva protezione stellare. Possiamo dividere l'intero periodo in tre blocchi distinti: uno iniziale, uno finale e un altro centrale, con i primi due certamente positivi e quello di centro poco performante.

Pubblicità

Per chi non avesse ben compreso il responso degli astri, invitiamo ad osservare la disposizione delle stelline sui sette giorni a venire:

Top del giorno venerdì 24 maggio;

venerdì 24 maggio; ★★★★★ lunedì 20, sabato 25 e domenica 26;

★★★★ giovedì 23 maggio;

★★★ martedì 21 maggio;

★★ mercoledì 22 maggio.

Toro: voto 5. Mediamente scuro il periodo, valutato dall'Astrologia settimanale con il voto dell'insufficienza. In affanno la parte iniziale, tra alti e bassi. Decisamente abbastanza sotto stress anche parte del periodo finale.

Pubblicità

Portate pazienza, annotatevi pure le giornate migliori e tenete a mente quelle segnate in negativo: presto recupererete in quanto a fortuna e positività, questo è poco ma sicuro, ok? Andiamo adesso a svelare le stelline giornaliere in modo da fare mente locale su come e quando eventualmente muoversi:

★★★★★ giovedì 23 maggio;

★★★★ mercoledì 22, venerdì 24 e domenica 26;

★★★ lunedì 20 e sabato 25;

★★ martedì 21 maggio.

Gemelli 'top della settimana': voto 10. Splendido periodo, all'insegna di due passaggi astrali di notevole caratura: Sole e Mercurio in Gemelli! Il consiglio delle stelle, visto il periodo molto fortunato, è quello di cercare di mettere in campo le cose di una certa importanza, magari anche in relazione al medio o lungo periodo. Non abbiate timore: gli astri in questo frangente vi amano, sarete coccolati e sostenuti soprattutto nelle fasi più impegnative del periodo. Vediamo il resoconto con le stelline giorno per giorno:

Top del giorno mercoledì 22 maggio;

mercoledì 22 maggio; ★★★★★ martedì 21 maggio (Mercurio e Sole nel segno), giovedì 23 e venerdì 24;

★★★★ lunedì 20, sabato 25 e domenica 26.

Cancro: voto 6. L'oroscopo della settimana annuncia un periodo in media sufficienza. Diciamo che partirà sotto una buona positività, con due giornate una ottima e l'altra 'abbordabile' a cui seguiranno i soliti alti e bassi. Molti voi Cancro certamente potrete gongolare, tra le altre, soprattutto mercoledì e sabato, prestando un po' di concentrazione in più per il periodo rimanente. A seguire, come si presenteranno i sette giorni:

★★★★★ martedì 21 e sabato 25;

★★★★ lunedì 20, mercoledì 22 e venerdì 24;

★★★ domenica 26 maggio;

★★ giovedì 23 maggio.

Leone: voto 7. La prossima settimana, per tanti considerata quasi come la fine dell'attuale mese di maggio, diciamo che sarà abbastanza discreta per i Leone. Le stelle consigliano di godervi i 'preziosi' momenti portati senz'altro dalle giornate di lunedì, martedì e venerdì, ovviamente insieme ai vostri cari. In questi tre giorni fatevi carico di eventuali questioni importanti, certi di avere le spalle coperte da un'Astrologia positiva al massimo, ok? Intanto, date pure un'occhiata alla vostra situazione stelline, giorno per giorno:

Top del giorno lunedì 20 maggio;

lunedì 20 maggio; ★★★★★ martedì 21 e venerdì 24;

★★★★ giovedì 23 e sabato 25;

★★★ mercoledì 22 maggio;

★★ domenica 26 maggio.

Vergine: voto 8. Questa settimana inizierà discretamente bene, proseguendo poi con alti e bassi fino a oltre la metà del periodo. L'oroscopo settimanale 20-26 maggio indica sicuramente ottima la parte finale del periodo, ovviamente da sfruttare in primis soprattutto in amore o in campo lavorativo. Un consiglio che potrebbe essere utile a più di qualche Vergine: prendete pure 'le misure' a un problema che state attualmente vivendo con il partner o con qualche amico/a. Intanto, prestate attenzione alle stelline giornaliere di vostra competenza:

Top del giorno sabato 25 maggio;

sabato 25 maggio; ★★★★★ lunedì 20, mercoledì 22 e domenica 26;

★★★★ martedì 21 maggio;

★★★ giovedì 23 maggio;

★★ venerdì 24 maggio.

Continua con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci per scoprire la classifica finale.