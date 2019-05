L'Oroscopo dell'amore per i single è ricco di opportunità astrali, tutte da scoprire indagando nelle previsioni astrologiche di sabato e sfidando la sorte in modo coraggioso.

Previsioni astrologiche amorose dall'Ariete alla Vergine

Ariete: Venere incrocia le sue energie favolose con una Luna sensibilissima presente nel domicilio del Leone. In comitiva, sarete i leader e spiccherete per il vostro atteggiamento intraprendente e positivo. Gli influssi favorevoli non mancheranno e potrebbero portare a un approfondimento dei rapporti affettivi notevole.

L'oroscopo dell'amore per i single, 11 maggio.

Toro: un'irrequietezza di fondo turba la vostra pace e ciò è dovuto a una quadratura della Luna con il vostro Urano. Reagirete male a ciò che vi viene detto, prendendovela con chi vi sta vicino. Forse questo atteggiamento è dovuto a una gran voglia di fare qualcosa di diverso, di uscire dalla solita routine.

Gemelli: avete individuato una persona che vi piace ma non riuscite a capire quali sono le sue intenzioni. Che ne dite di chiarire bene questa storia in sospeso? Potrebbe essere una favola che finisce a lieto fine o una situazione che non porterà a nulla di buono, sta a voi scoprirlo.

Pubblicità

Cancro: i pianeti vi sfidano a rivoluzionare il vostro stato attuale, gli affetti familiari, agendo in modo imprevedibile nei confronti del partner e dell'amore. Attenzione solo a non accumulare troppa energia, potreste scatenare un'irritabilità nociva per l'amore.

Leone: protettivi e fieri nei confronti degli altri, sarete molto passionali e anche desiderosi di stare al centro dell'attenzione. La Luna nel vostro cielo vi rende socievoli e acuisce l'intensità amorosa, tanto che sarete molto lesti a fiutare una "preda amorosa" e a dichiararvi, senza mezzi termini.

Vergine: sfruttate al meglio il potere di concentrazione elargito da Saturno che incrocia i suoi influssi con Mercurio, formando un trigono perfetto per concretizzare i vostri progetti. State prendendo delle decisioni importanti per l'amore e un pizzico di creatività di certo non guasterà.

I cuori solitari e l'oroscopo dell'amore di sabato

Bilancia: i transiti astrali promettono bene per voi amici della Bilancia. La Luna in sestile, in combinazione con Marte e Venere, vi rende sentimentali e garantisce una soddisfazione piena della vita.

Pubblicità

Questo atteggiamento positivo di sicuro produrrà i suoi frutti amorosi.

Scorpione: non siate troppo capricciosi nei confronti dell'amore. La Luna vi rende alquanto emotivi e incrocia le sue energie con Venere, innescando un atteggiamento lunatico che non giova ai nuovi amori. Questo comportamento potrebbe essere scatenato da un vostro senso di inadeguatezza.

Sagittario: affettuosi e molto aperti al prossimo in generale, otterrete successo in amore grazie al transito favorevole di Giove con Luna.

Pubblicità

Sono assicurati bei momenti piacevoli per voi amici del Sagittario e trasmetterete questa sensazione di benessere anche a un probabile futuro partner.

Capricorno: siete determinati e fermi su una decisione che avete preso e anche se vi fa paura continuerete a portare avanti i vostri progetti amorosi, con grinta e ambizione. Magari se non otterrete i risultati sperati subito, potrete raccogliere i frutti in futuro.

Acquario: sarete molto stravaganti, miscelando la ribellione di Urano e la sensibilità lunare. Questo connubio scoppiettante vi farà attuare cose che prima non vi sognavate nemmeno di fare. Evolvete dunque e seguite questa scia, purché l'innovazione sia in positivo.

Pesci: finalmente riuscirete a spingervi oltre e a osare in ambito sentimentale, tanto che vi stupirete voi stessi della vostra intraprendenza. Avete voglia di aprirvi al nuovo e di essere felici, accantonando i timori e procedendo spediti verso la realizzazione affettiva.