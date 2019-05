L'Oroscopo della settimana dal 13 al 19 maggio 2019 è pronto a mettere in chiaro come saranno le stelle in merito ai prossimi sette giorni in calendario. Dunque, in primissimo piano i voti, le pagelle e le nuove previsioni zodiacali in esclusiva per gli ultimi sei simboli rappresentanti l'Astrologia. Ansiosi di sapere cosa riserverà l'Astrologia applicata alla terza settimana dell'attuale mese? In questo caso, le effemeridi hanno espresso il proprio parere riguardo il grado di positività interessante Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci: gli astri puntano decisamente su Scorpione (voto 10).

Oroscopo della settimana dal 13 al 19 maggio 2019 | Astrologia, classifica e previsioni: Scorpione al top, 'voto 10'

Altrettanto buono il periodo per gli amici del Sagittario (voto 9), seguiti a breve distanza da quelli dell'Acquario (voto 8). Infine per concludere questa breve anteprima, da segnalare in coda al gruppetto in questa scaletta provvisoria, Bilancia (voto 7) e Capricorno (voto 7). Chiude il giro il segno dei Pesci (voto 6). Per dovere di cronaca, ricordiamo i prossimi tre passaggi lunari previsti per questa settimana: martedì 14 la Luna in Bilancia; giovedì 20 Luna in Scorpione e domenica 19 la Luna in Sagittario.

Bene, dopo le consuete anticipazioni iniziamo pure a dare spazio alle previsioni da lunedì 13 a domenica 19 maggio segno per segno e all'attesissima classifica settimanale completa.

Voti, previsioni e stelle della settimana

Bilancia: voto 7. Sette giornate buone nella media, con alcune a tono medio-basso. Ad emergere su tutte quella di martedì 14 maggio, sostenuta alla grande da una splendida Luna nel settore. Vediamo di chiarire quali e quanti sono andando a spulciare nella scaletta seguente:

Scorpione: voto 10.

La prossima settimana si prevede esaltante per la maggior parte del periodo. A dare massimo appoggio in amore sarà l'ingresso della Luna nel segno, pronta a regolare quelle situazioni sentimentali che necessitano di un aggiustamento. Scopriamo la situazione relativa alle stelle di vostra competenza, giorno per giorno. A seguire il resoconto:

Sagittario: voto 9.

Le giornate sotto analisi quest'oggi si annunciano in gran parte positive. Sarà una settimana bella e quasi tutta performante. Ovviamente, a fare la differenza su tutte sarà quella cadente di domenica valutata con la "top del giorno", sottoposta al positivo appoggio della Luna in ingresso nel segno. Vediamo di dare un senso ai restanti periodi mettendo in chiaro la scaletta a seguire:

Capricorno: voto 7.

Periodo abbastanza idoneo a soddisfare quasi ogni aspettativa, purché venga messa un po' di attenzione in più sia nei confronti delle persone che in alcune cose abbastanza importanti. Diciamo pure che la vostra settimana avrà un ottimo inizio ma una fine abbastanza infelice. In programma due piccole parentesi negative quindi, una metà periodo il giorno 16 e l'altra domenica 19 maggio. Vediamo di appurare qualcosa di più analizzando per bene le stelline relative ai sette giorni a venire. Il riepilogo dettagliato:

Acquario: voto 8. Valutato quasi come un "top", il periodo in arrivo si preannuncia positivo per tanti di voi appartenenti al segno dell'Acquario. Gli estremi saranno da considerare con attenzione: l'inizio porterà la giornata peggiore dell'intero periodo mentre la fine settimana si presenterà quasi senza intoppi. Invece un occhio di riguardo servirà per affrontare la parte centrale: mercoledì 15 sarà da considerare come "sottotono". Pronti a scoprire la valutazione complessiva sui sette giorni a venire? La scaletta vi aspetta:

Pesci: voto 6. Valutato con un andamento al limite della sufficienza, il periodo per la maggior parte si presenta (almeno sulla carta) con fasi abbastanza altalenanti. Comunque inizierà male la settimana pronta a rifilare due giornate una peggiore dell'altra: lunedì avrà tre stelle relative al "sottotono" mentre martedì risulterà la giornata più ostica dell'intero periodo. Vediamo di dare un senso compiuto ai restanti giorni, quantificati con le stelline seguenti:

Classifica settimanale segno per segno

Disponibile per essere consultata a dovere, ecco a pronta la nuovissima classifica della settimana da lunedì 13 a domenica 19 maggio, valida in questo caso per l'intero comparto zodiacale. Al primo posto figura lo Scorpione, all'ultimo invece staziona il Leone; vediamo gli altri segni e quali sono stati i voti distribuiti dalle stelle. Andiamo a scoprire il resto della scaletta:

1° Scorpione , voto 10 segno al " top della settimana ";

, voto 10 segno al " "; 2° Sagittario, voto 9;

3° Toro e Acquario, voto 8;

4° Cancro, Bilancia e Capricorno, voto 7;

5° Ariete, Gemelli, Vergine e Pesci, voto 6;

6° Leone, voto 5.

Il confronto astrologico sui sette giorni a venire finisce qui. Appuntamento alla prossima con le previsioni, la classifica finale l'oroscopo settimanale dal 13 al 19, dunque incentrato sulla terza settimana di maggio finisce qui. Sperando che il consueto incontro con l'Astrologia settimanale sia stata di vostro gradimento, vi diamo appuntamento alla prossima settimana riguardante il periodo compreso tra il 20 e il 26 del corrente mese.