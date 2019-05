I transiti planetari innescano nelle previsioni astrologiche di sabato degli attriti, quasi sfidando ciascun segno zodiacale a superare le avversità puntando su un amore solido e duraturo. L'Oroscopo dell'amore di coppia approfondisce queste sensazioni segno per segno.

Le relazioni a due nell'oroscopo dell'amore

Ariete: trascorrete maggior tempo in coppia, Venere in congiunzione con Mercurio, vi garantirà ore preziose per migliorare il vostro dialogo e potrete analizzare alcune situazioni che non vanno, mediante una più profonda comunicazione.

L'oroscopo dell'amore di coppia, 4 maggio.

Toro: la vostra impulsività incontenibile potrebbe suscitare dei litigi in coppia. Il partner non dovrà assolutamente ostacolare le vostre decisioni, altrimenti innescherà liti furiose. Luna in congiunzione con Urano vi spingono a seguire i vostri impulsi trasgressivi, ma attenzione che a lungo andare, potreste pentirvi di aver preso alcune decisioni avventate.

Gemelli: in coppia capirete che dovete rallentare un po' i tempi e moderare la vostra impulsività, poiché la velocità nel prendere alcune decisioni importanti potrebbe poi giocare a sfavore del rapporto amoroso.

Pubblicità

Cancro: con Saturno in opposizione riscontrerete qualche difficoltà nell'esternare le vostre sensazioni al partner, ma dovrete attuare una strategia per fronteggiare queste difficoltà che rischiano di compromettere la vostra relazione. Cambiate abitudini e prendete decisioni drastiche ma fruttuose.

Leone: sarete più pazienti nei confronti dell'amore, smorzando un po' la vostra carica passionale e istintiva, tipica di voi amici del Leone. Magari alcuni di voi dovranno vivere la relazione sentimentale a distanza, allora potrete aprirvi a una comunicazione via internet con effusioni virtuali.

Vergine: la vostra relazione amorosa attraversa un periodo di incertezza e le incomprensioni sono all'ordine del giorno. I transiti planetari vi mettono alla prova, sfidando la vostra capacità di resistenza e analizzano anche la solidità di coppia.

Le coppie e l'amore nelle previsioni astrologiche di sabato

Bilancia: il transito di Mercurio e Venere in Ariete vi infastidisce alquanto e interferisce con i vostri sentimenti. E' un passaggio planetario mentale e voi non siete ancora pronti ad accogliere tutte queste emozioni, ecco perché apparirete confusi e altalenanti nei confronti della relazione a due.

Pubblicità

Scorpione: momenti felici in coppia, ma saranno sempre velati da un'ombra innescata dall'opposizione di Urano e Luna. Moderate un'eccessiva gelosia che innesca dei battibecchi inutili.

Sagittario: anche se siete in coppia, rimettetevi in gioco come il primo giorno e riconquistate il vostro partner con il corteggiamento e il flirt. Darete un nuovo scossone a una storia diventata troppo monotona, quindi non esitate, agite.

Capricorno: non permettete ai problemi che sorgono in famiglia di creare un muro nei confronti del partner e dell'amore.

Pubblicità

A volte le incomprensioni, lasciate in sospeso, pesano come macigni e rischierete di essere schiacciati da questo stato d'animo negativo. Consiglio: optate per un dialogo chiarificatore.

Acquario: avvertirete una sorta di pigrizia in amore, innescata dalla quadratura con la Luna, Urano e il Sole dal domicilio del Toro. Smuovetevi un po' da questo torpore e uscite in coppia o in compagnia di altri amici, vivendo splendide e refrigeranti sensazioni.

Pesci: arginate i battibecchi familiari che potrebbero nuocere al rapporto di coppia. Alcuni conflitti provenienti dai parenti o interferenze lavorative potrebbero minacciare la vostra felicità e serenità nella relazione, tutta da vivere in due.