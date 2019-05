Nuovo fine settimana e nuovo Oroscopo per tutti e dodici segni zodiacali. In arrivo le previsioni dell'11 maggio e l'oroscopo per tutti e dodici segni zodiacali. Amore, lavoro e salute saranno gli assoluti protagonisti di questa nuova giornata.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete: questo fine settimana vi porta maggiore stabilità in amore visto che negli ultimi due giorni avete vissuto un problema risolto a metà. Comunque questo è un oroscopo importante, ma attenti ad una storia se non va.

Oroscopo 11 maggio: la giornata

Toro: la giornata di oggi porterà qualche discussione o un calo, ma presto tutti questi problemi saranno superati. Venere arriverà nel segno. Per questo motivo un'amicizia potrebbe diventare importante e qualcosa in più.

Gemelli: belle le sensazioni che proverete oggi. Potrete recuperare una storia se ci sono state delle difficoltà. Positivi i rapporti con gli altri anche nel lavoro, ma non mancheranno problemi a livello finanziario.

Cancro: per i nati sotto questo segno Mercurio è favorevole.

Avrete maggiori vantaggi a livello lavorativo. L'amore ultimamente è in calo per alcuni momenti di tensione che avete vissuto. Si potrà recuperare fortunatamente domenica.

Leone: in questo giornata ci sarà voglia di chiarire alcune situazioni che non vanno ultimamente. Con la Luna nel segno tornano, però, le belle emozioni in amore. Presto anche Marte e Venere saranno favorevoli a voi.

Vergine: in questa fase potreste essere diffidenti nei confronti dell'amore.

Avete bisogno di maggiori conferme e sicurezza. Nel complesso, però, il fine settimana vedrà Saturno e Mercurio in ottimo aspetto che porteranno maggiore forza.

Previsioni degli altri 6 segni per l'11 maggio

Bilancia: in questo giornata sarà necessario agire di più in amore. Dovete dedicare maggiore spazio alle relazioni perché è da un po' di tempo che state vivendo un momenti di calo. Non mancheranno comunque le soluzioni.

Scorpione: per i nati sotto questo segno, questa giornata potrebbe costringervi a discutere con la persona amata, ma voi dovete comunque evitare i conflitti.

Tenete lontane le tensioni e le polemiche anche nel lavoro.

Sagittario: periodo migliore per le coppie che stanno insieme da tempo e che vogliono definire una storia. Con la Luna favorevole, con Venere maggiore forza per voi. Nel lavoro non sottovalutate i nuovi incontri.

Capricorno: non sono mancati i momenti di disagio ultimamente, ma in questo momento è possibile recuperare dalle tensioni negative che vi hanno coinvolte. L'amore riprende quota a partire da settimana prossima.

Acquario: il fine settimana potrà portare alcune tensioni, dovrete affrontare dei cali e delle discussioni con la persona che sta al vostro fianco. In questo periodo alcuni vorrebbero essere altrove e se ci sono due storie avete forti dubbi su quale portare avanti e quale chiudere.

Pesci: maggiore energia per i nati sotto questo segno in questo fine settimana, potreste vivere l'amore in modo più positivo. Nel lavoro maggiori ingressi e guadagni. Potreste anche vivere un rapporto speciale con una persona. Recupero generale e, nella seconda parte di maggio, le cose andranno ancora meglio.