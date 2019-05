La giornata di mercoledì 15 maggio sarà stressante per alcuni segni zodiacali, come l'Ariete e la Bilancia. Altri invece avranno degli inconvenienti lavorativi, come Scorpione, Gemelli e Vergine. Sarà però una grandiosa giornata per alcuni segni zodiacali come il Toro. Di seguito nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di mercoledì 15 maggio.

Previsioni oroscopo 15 maggio 2019

Ariete: lo stress sarà protagonista di questa giornata di mercoledì.

Causerete infatti qualche litigio con i vostri colleghi, pretendendo di avere ragione. Voto - 6

Toro: in mattinata potreste avere una discussione con il partner. Risolverete in fretta la lite e per farvi perdonare porterete l'amato bene fuori a cena. Voto - 7,5

Gemelli: state lavorando sodo ultimamente, anche grazie ai suggerimenti del partner e dei colleghi, questo vi permetterà di incrementare i vostri guadagni. Voto - 8

Cancro: potreste avere delle pesanti discussioni sia al lavoro che in famiglia a causa del vostro nervosismo.

Cercate di darvi una calmata. Voto - 6

Leone: state lavorando bene, ma spesso la mente viaggia altrove pensando probabilmente alle prossime vacanze. Non disperate, perché a breve potrete concedervi una piccola pausa. Voto - 7

Vergine: dopo numerose notti in bianco e litigi con il partner, finalmente la vostra situazione sta per risollevarsi grazie ad un incremento delle vostre finanze che risolleveranno anche la vostra relazione di coppia. Voto - 7,5

Bilancia: finalmente avete concesso una tregua al vostro partner e ora riuscirete a godervi delle piacevoli giornate in compagnia della vostra anima gemella.

Voto - 7,5

Scorpione: passerete l'intera giornata in solitudine per riflettere sul da farsi, dopo le ultime giornate trascorse con un clima di nervosismo. Voto - 6,5

Sagittario: nonostante da giorni cercate di lavorare sodo per recuperare il lavoro rimasto indietro, siete ancora sopraffatti dal lavoro e questo suscita in voi del nervosismo. Voto - 6,5

Capricorno: ultimamente siete distratti dal lavoro per via di alcuni problemi familiari, ma allo stesso tempo siete indietro con i vostri progetti lavorativi.

Cercate di non distrarvi troppo. Voto - 6,5

Acquario: continuate a lamentarvi sempre dei soliti motivi futili: il partner ha deciso di non ascoltarvi più causando dunque qualche litigio. Cercate di risolvere la situazione. Voto - 6

Pesci: avete un sacco di lavoro da fare e per questo state trascurando gli impegni con gli amici e con il partner. Provate a ritagliarvi un po' di tempo libero per voi. Voto - 6,5