Nuova settimana del mese di maggio in arrivo. Scopriamo le previsioni astrologiche per tutti i segni zodiacali per quanto riguarda le giornate da lunedì 6 e domenica 12 maggio 2019.

Previsioni astrologiche

Ariete: vi sentirete più forti questa settimana. In campo sentimentale, con Venere e Giove dalla vostra, parte avrete più opportunità anche per fare dei nuovi incontri. Nel lavoro riuscirete a superare alcune difficoltà che sembravano insormontabili.

Oroscopo settimanale per tutti i segni

Toro: in questa settimana otterrete buone soddisfazioni: sono in arrivo anche delle soluzioni per quanto riguarda i sentimenti. Con Mercurio nel segno non mancherà vitalità. In campo professionale, soprattutto nella parte centrale del periodo, potrete risolvere dei problemi.

Gemelli: sono in arrivo delle buone novità in campo professionale, arriveranno anche delle notizie inaspettate. In amore, con Venere in aspetto interessante, riuscirete a dire la vostra senza incorrere in inutili polemiche.

È un buon momento per le nuove occasioni, coglietele al volo.

Cancro: in questa settimana ci saranno dei sentimenti altalenanti per il segno. In amore sentite le esigenza di maggiore affetto da parte delle persone che vi circondano. Nel weekend vi sentirete molto meglio rispetto alle giornate precedenti.

Leone: in questa settimana cercate di fare le cose con calma, avete bisogno di tempo prima di stabilire una nuovo equilibrio. Nel lavoro sentite l'esigenza di una pausa, cercate di non esagerare nelle richieste.

In campo sentimentale potrebbero giungere delle polemiche a causa di disguidi alla fine del periodo. Nelle discussioni cercate di controllare ciò che sostenete, altrimenti potreste successivamente pentirvene.

Vergine: vi sentite fortunati in questo periodo, non mancherà la forza che consentirà di sentirvi meglio. Negli affari ci saranno delle occasioni da sfruttare per sentirvi successivamente realizzati. È possibile che qualcuno decida di fare dei cambiamenti.

In amore la settimana inizia sottotono, ma migliora con il concludersi. È possibile che qualcuno torni dal passato, ma per voi non è una situazione recuperabile.

Bilancia: in amore questa settimana sarà complicata, ci sono delle responsabilità che vi creano dei disagi e questo potrebbe complicare il rapporto di coppia. Evitate di sostenere cose che in realtà non pensate, altrimenti potreste inasprire delle relazioni. Nel lavoro le giornate migliori sono quelle del weekend.

Scorpione: in campo professionale sentite l'esigenza di nuove esperienze, avete voglia di affrontare delle nuove attività. Cercate di salvaguardare il lato economico evitando spese inutili. In amore, con Mercurio cercate di gestire al meglio una separazione.

Sagittario: con Giove in transito positivo potrete sfruttare delle occasioni nel lavoro, che vi consentiranno di ottenere dei successi. In amore fate chiarezza, ma siate anche prudenti nel relazionarvi con le persone che vi circondano. Evitate conflitti e non gettatevi a capofitto in situazioni che non conoscete.

Capricorno: nel lavoro potrebbero nascere dei problemi con i collaboratori, soci che in passato hanno lavorato a un progetto con voi. Impegnatevi per poter fare qualcosa in più. In amore è un momento di ripresa, le giornate più semplici da gestire saranno quelle del fine settimana. Evitate di isolarvi troppo.

Acquario: evitate passi falsi. In queste giornate in arrivo, potreste sentirvi sotto pressione. Nel lavoro riuscirete a risolvere dei problemi anche a livello finanziario. Se ci sono delle cose da sistemare, aspettate i prossimi giorni. In amore avete voglia di vivere un momento di complicità con il partner, ma attenzione alle polemiche in arrivo nel weekend.

Pesci: settimana promettente per quanto riguarda il campo professionale, riuscirete a gestire le trattative nel migliore dei modi. In amore se ci sono delle questioni non troppo chiare, affrontate argomenti importanti per poter equilibrare il vostro rapporto. Con Mercurio della vostra parte, la parte conclusiva della settimana sarà molto favorevole.