Il lunedì si sa, porta con sé un po' di non tanto sano malumore, ma per la Bilancia, il Cancro, la Vergine e i Pesci potrebbe essere il risultato di una lunga serie di delusioni provenienti da vari fronti. Il Sole nei Gemelli potrebbe portarli a fare follie per un po' di tempo, mentre il più sereno e pacato dei segni in questo periodo è il Leone. Puntiglioso e pronto a scontri aperti è invece lo Scorpione: non è proprio giornata per lui. Di seguito, le previsioni per tutti i segni zodiacali.

Oroscopo 20 maggio: Vergine affaticata, ma anche scontrosa come lo Scorpione

L'oroscopo di lunedì dall'Ariete alla Vergine

Ariete: il partner ha mostrato un lato nascosto di sé che voi non apprezzate, e questo vi getta nel dubbio. Nel pomeriggio e in serata potreste dimostrarvi delusi e amareggiati, e vi consolerete lavorando di buona lena.

Toro: ci sono degli incarichi lavorativi che fanno esattamente al caso vostro. Non vi servono direttive questa volta: avete in mano tutte le carte che vi servono per essere celeri e brillanti.

L'ambito amoroso si presenta invece stabile.

Gemelli: vi fate trascinare dagli amici in una serata all'insegna della spensieratezza, ma ricordatevi di essere comunque ligi al dovere. Il lavoro potrebbe essere compromesso. Il partner si rende partecipe delle vostre follie.

Cancro: le distanze all'interno della coppia sono ostacolate da voi stessi a causa di alcuni dubbi. Magari è solo una vostra impressione, così inquisitori come siete, ma per voi comunque è più prudente indagare che fare finta di niente.

Leone: la stanchezza si fa sentire. E non è soltanto il classico malumore di inizio settimana, altrimenti vi sareste ripresi in men che non si dica. Dovete necessariamente ricaricarvi e concentrarvi sul lavoro.

Vergine: affaticati. Anche se siete pienamente soddisfatti dei risultati raggiunti avete comunque caricato sulle vostre spalle una quantità di stanchezza e stress che lunedì fa scappare chiunque al vostro passaggio.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: crisi di coppia.

Il partner potrebbe cominciare a reclamare la calma di coppia che voi state mantenendo alterata a causa delle problematiche lavorative. Dovete cercare di calmarvi e ragionare su come procedere.

Scorpione: scontrosi. Siete agguerriti a causa di alcune divergenze sul posto di lavoro, ma così rischiate di peggiorare le cose ed entrare in conflitto con altre persone. Meglio distrarvi e dedicarvi ad un hobby.

Sagittario: ottime le prospettive a livello lavorativo, bene le relazione interpersonali fra colleghi.

In questa giornata che si annovera fra le migliori della settimana avete anche modo di fare un po' di shopping per scacciare l'ansia.

Capricorno: arriva una promozione o un guadagno in più per il lavoro svolto. Le sorprese potrebbero esserci anche in ambito amoroso, se non fosse che voi lo avete estromesso un po' troppo in questo periodo.

Acquario: alcune idee che arrivano lunedì mattina sono ottime per intavolare un progetto che era precedentemente rimasto ad un punto morto. Potreste ricevere un invito da parte di un collega, ma non sarà per forza con doppi fini.

Pesci: vi siete stancati del vostro lavoro, e vi sentirete poco soddisfatti per quello fatto finora. Contando che questo malumore è soltanto passeggero, non dovreste dimostrare freddezza, né nella coppia né in famiglia.