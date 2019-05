Venerdì, 17 maggio, è una data che non piace a nessuno, ma chissà che potrebbe essere una giornata che va contro la sua proverbiale negatività. L'amore, infatti, sarà decisamente più spontaneo e brillante per Scorpione, Leone ed Ariete, mentre le amicizie saranno favorevoli per la Bilancia e il Gemelli. Quelli che, invece, avranno dei momenti che sarebbe meglio dimenticare sono il Toro e il Cancro, alle prese con dei dissidi spesso interni alla coppia.

Oroscopo 17 maggio: Gemelli spensierato, Bilancia distratta

L'oroscopo di venerdì 17 maggio dall'Ariete alla Vergine

Ariete: sentimenti in rialzo. Riacquisterete un po' di fiducia agli occhi del partner, e l'intesa sarà molto più tranquilla e meno forzata. Ottima giornata sul posto di lavoro, potreste fare qualcosa di divertente con i colleghi.

Toro: diverbi in corso. Avrete dei litigi in famiglia sulla gestione della casa o comunque su una cosa di rilevante importanza. Peccato che si risolverà solamente quando riuscirete a calmarvi e a ridimensionarne la gravità.

Gemelli: uscita serale con amici. Siate attenti a come sprecherete le energie durante la giornata per averne quante più possibile al calar del Sole. Attenti ai malanni che potrebbero darvi qualche fastidio nei giorni successivi.

Cancro: siete ancora arrabbiati con il partner. Non c'è verso di farvi calmare, almeno non fino a quando sarete soli con voi stessi a riflettere sul da farsi. Per il momento concentratevi sul lavoro e sullo studio.

Leone: ancora divorati dalla passione.

Nel pomeriggio una chiamata importante vi fa tornare sul posto di lavoro o comunque fare una commissione che non può essere rimandata in alcun modo. Prima il dovere e poi il piacere.

Vergine: giornata fra alti e bassi. C'è qualche incombenza da sbrigare in mattinata, ma più tardi siete liberi di organizzarvi con qualche conoscente per passare a serata in totale spensieratezza. Rendetevi desiderabili.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: avete già la mente proiettata verso i fasti del venerdì sera, ma dovete fare prima i conti con il capo che vi sta tartassando a dovere e che vi crea dello stress eccessivo.

Rimandate la resa dei conti ad un momento migliore.

Scorpione: un successo sul posto di lavoro vi fa riguadagnare terreno e anche più fiducia nelle vostre capacità. Amore più spontaneo con il partner, ma non mancate di dimostrarvi anche più generosi.

Sagittario: organizzate una serata con gli amici da trascorrere anche in compagnia del partner. Ci saranno risvolti piacevoli anche su argomenti che non desiderate affrontare. Piccola sorpresa in vista.

Capricorno: giornata di riposo. Avete necessità di riprendere le forze che avete perduto nel corso di questa settimana, ma nel pomeriggio sarete già a lavoro come se niente fosse. Niente può fermarvi.

Acquario: un collega vi da filo da torcere, ma già nella mattinata di venerdì avrete modo di far vedere di quale pasta siete fatti. Non lascerete che ci siano ulteriori smacchi alla vostra persona. Amore stabile.

Pesci: una vecchia conoscenza vi darà l'occasione di rivedervi più spesso e avrete dei dubbi in merito. Meglio ascoltare il vostro sesto senso, ma sarà opportuno anche valutare i pro oltre che i contro.