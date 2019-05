Giovedì 9 maggio 2019 Nettuno si troverà in Pesci e Marte in Gemelli. Saturno e Plutone rimarranno stabili in Capricorno, mentre il nodo lunare e la Luna stazioneranno in Cancro. Urano, Mercurio e il Sole si troveranno nei gradi del Toro, mentre Giove proseguirà il suo moto nel segno del Sagittario. Venere rimarrà nel segno dell'Ariete. Di seguito le previsioni astrologiche per i 12 segni zodiacali.

Shopping per l'Ariete

Ariete: shopping. Le forze planetarie potrebbero mettere sulla strada amorosa e lavorativa dei nativi qualche ostacolo di troppo.

Le gratificazioni maggiori del giovedì potrebbero arrivare da un acquisto desiderato da tempo che finalmente si concederanno.

Toro: nervosi. Gli Astri odierni risulteranno poco concilianti per le faccende lavorative dei nati del segno, rendendoli con ogni probabilità inclini alle discussioni per futilità con i colleghi.

Gemelli: mondani. Le questioni di cuore non regaleranno troppe novità in questa giornata e i nati Gemelli potrebbero optare per dedicarsi al divertimento, uscendo verso sera con gli amici di vecchia data.

Cancro: infatuati. I nati del segno che vivono una relazione amorosa poco stabile potrebbero conoscere una nuova persona e restarne affascinati. Il flirt con quest'ultima sarà più che probabile.

Progetti top per il Leone

Leone: progetti in pole position. Influssi decisamente favorevoli per i nativi questo giovedì, che probabilmente faranno notare il celere avanzamento dei progetti lavorativi in essere, specialmente per i lavoratori autonomi.

Vergine: fiacchi.

Astri poco concilianti renderanno la giornata dei nati Vergine priva di energia e di conseguenza potrebbero rimandare le questioni pratiche meno urgenti. Amore in secondo piano.

Bilancia: partner sotto osservazione. Qualche incongruenza rispetto al solito comportamento dell'amato bene potrebbe allarmare i nati del segno, anche se con ogni probabilità saranno restii nell'esternare i loro sospetti. Novità nell'ambiente lavorativo.

Scorpione: regali.

Le influenze planetarie del giovedì potrebbero far decidere ai nativi di donare un regalo a figli e partner. La soddisfazione dei loro sorrisi varrà molto più del denaro speso.

Acquario romantico

Sagittario: distratti. Le dissonanze planetarie, capitanate da Mercurio, tenderanno ad appannare l'acume dei nati Sagittario, rendendoli oltremodo distratti. Sarà bene che rinviino le questioni pratiche alla sera, quando la situazione tornerà su livelli accettabili.

Capricorno: senza infamia e senza lode. Le influenze astrologiche odierne potrebbero non regalare sorprese o novità eclatanti ai nativi, ma questi farebbero meglio a non scoraggiarsi, sfruttando ugualmente giornate come questa per ricaricare le batterie.

Acquario: romantici. Giovedì diviso a metà dove sino al tardo pomeriggio i nati Acquario saranno inclini al divertimento con gli amici di sempre, ma verso sera opteranno probabilmente per una serata romantica assieme al partner.

Pesci: attriti lavorativi. Qualche attrito lavorativo coi colleghi sarà da mettere in conto, ma i nativi dovranno evitare di esprimere a chiare lettere il loro disappunto per non inasprire ulteriormente i rapporti. Amore altalenante.