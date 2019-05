Le previsioni degli astri della settimana che va da lunedì 13 a domenica 19 maggio prevedono un periodo di serenità per lo Scorpione, mentre per l'Acquario ci sarà qualche difficoltà da superare. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni.

Da Ariete a Vergine

Ariete: fino alla giornata di venerdì potrete contare su Venere dalla vostra parte. La vostra relazione sarà dunque protetta anche se ciò non significa che sarete esenti da discussioni o piccoli scontri.

Oroscopo settimana dal 13 al 19 maggio: Cancro top in amore, Vergine serena

A livello lavorativo potrete ottenere grandi risultati tra martedì e giovedì.

Toro: Venere porterà molta fortuna anche ai nati sotto il vostro segno zodiacale. Per diverso tempo avete lamentato la freddezza da parte del vostro partner, ma adesso le cose cambieranno in maniera definitiva. Non trascurate la salute e curate l'alimentazione.

Gemelli: questa settimana dal 13 al 19 maggio sarà molto importante per voi. Qualcuno potrebbe aver fatto delle nuove conoscenze che si riveleranno decisive nella vostra vita lavorativa.

Mercoledì e giovedì giornate top dato che Luna sarà sul vostro segno zodiacale.

Cancro: per voi arriveranno settimane contraddistinte dalla passione. Chi ha una relazione da molto tempo, potrebbe iniziare a progettare un futuro importante insieme al partner. Diversi gli impegni in ambito professionale.

Leone: sul lavoro potrebbero nascere delle piccole controversie con i colleghi. Una persona importante nella vostra vita vi farà sentire tutto il suo sostegno e vi rassicurerà.

Qualche polemica anche a livello familiare, ma il tutto facilmente risolvibile.

Vergine: la settimana da lunedì 13 a domenica 19 vi permetterà di ritrovare il sereno nelle vostre relazioni amorose. Nelle ultime settimane avete avuto diverse controversie a livello sentimentale, ma presto le cose cambieranno. Giovedì la giornata più nervosa della settimana.

Le previsioni degli altri segni

Bilancia: Mercurio non vi sarà più opposto e piano piano le piccole cose cominceranno a sistemarsi.

A livello lavorativo ci saranno dei miglioramenti e potrebbe arrivare qualche gratificazione in più. In amore potreste ricevere una bella sorpresa dal vostro partner.

Scorpione: Venere sarà dalla vostra parte e vi regalerà un periodo di serenità soprattutto a livello sentimentale. A livello professionale potrebbe esserci qualche piccolo ostacolo, ma fortunatamente avrete al vostro fianco delle persone pronte a sostenervi.

Sagittario: il vostro periodo di problemi sentimentali si appresta a terminare.

In questa settimana dal 13 al 19 maggio avrete la possibilità di ritrovare una certa stabilità sia a livello sentimentale che economico. Giovedì e venerdì la Luna vi sarà opposta, per cui potreste avere qualche piccola discussione in famiglia.

Capricorno: per il vostro segno quelle che verranno saranno delle settimane molto delicate. Ci saranno diversi confronti con il partner e se il rapporto non è veramente forte, potrebbe rischiare di rompersi in maniera irreparabile.

Acquario: la settimana da lunedì 13 a domenica 19 potrebbe portare qualche difficoltà per voi. Le prime giornate della settimana rischiano di essere particolarmente pesanti. Nel weekend arriveranno invece diverse giornate positive.

Pesci: molti di voi stanno soffrendo parecchio in amore. I nati sotto il vostro segno zodiacale amano dare tutto se stessi in un rapporto sentimentale, ma purtroppo non sempre si sentono apprezzati. Per i single sono previsti nuovi incontri.