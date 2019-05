Le previsioni e l'Oroscopo del 18 maggio 2019 analizzano i cambiamenti astrologici dei dodici segni zodiacali. Amore, lavoro e salute saranno gli assoluti protagonisti di questa nuova giornata.

Previsioni 18 maggio: la giornata

Ariete: questo fine settimana parte in modo positivo per l'amore.

Se volete sentire qualche emozione in più, sfruttate al massimo questo giorno con la persona amata. Nel lavoro, se svolgete un'attività part time che si chiuderà a breve, potreste poi iniziarne una nuova.

Toro: giornata da affrontare con tranquillità. Sarà difficile ottenere quanto voluto in amore. Fortunatamente si recupererà poi domenica, quando Venere e Saturno saranno nel segno. Attenzione a qualche momento di tensione del lavoro.

Gemelli: in questa fase occorrerà parlare con chi ha creato qualche difficoltà nella vostra vita.

Oroscopo 18 maggio 2019: previsioni

Non mancheranno le polemiche in questo giornata. Se avete fatto delle richieste, ora ci sarà la possibilità di ottenere quanto voluto. In amore bene i rapporti con Pesci e Sagittario.

Cancro: la giornata in questione permette un recupero dopo alcuni momenti confusi vissuti. Saturno e Marte sono in aspetto favorevole al segno: attenzione solo a qualche piccola complicazione. A livello lavorativo giornata positiva.

Leone: in questo inizio di fine settimana ci sarà un po' di agitazione, non è escluso che si perda la pazienza.

A livello sentimentale ci sarà qualche momento di disagio in più.

Vergine: in questo momento siete molto passionali, l'amore procede bene e con la persona amata il rapporto è stabile. A livello lavorativo attenzione ai rapporti con soci e collaboratori.

Bilancia: in amore potrebbero esserci stati dei problemi con un ex, non sono mancate le crisi durante le ultime settimane: dovete cercare di risolvere questo problema. Nel lavoro la giornata permette un buon recupero, attenzione solo ad alcune questioni di carattere economico.

Scorpione: con la Luna nel segno, una storia complicata potrà essere risolta. Se siete single da tempo, una persona potrebbe non cedere alle vostre attenzioni. Nel lavoro, se ci sono dei problemi meglio affrontarli subito.

Sagittario: inizia un fine settimana importante, state vivendo una situazione interessante in amore e il tutto potrebbe migliorare con l'arrivo dei prossimi mesi. Nel lavoro la vostra caparbietà vi premia.

Capricorno: per i nati sotto questo segno zodiacale, giornata migliore se si proviene da una crisi d'amore di recente.

Nel lavoro, molto dipenderà della vostra esperienza da qui al futuro. Non sono esclusi ritorni amorosi.

Acquario: sarà maggiore la tensione da risolvere e da affrontare in questa giornata, non mancheranno i momenti di difficoltà nei sentimenti. Nel lavoro, se avete delle idee da portare avanti, meglio aspettare il prossimo mese, quando alcune combinazioni planetarie vi aiuteranno maggiormente.

Pesci: i nati sotto questo segno zodiacale potranno parlare liberamente e tentare un recupero.

Con Marte positivo al segno, si può ottenere molto di più anche nel lavoro.