Un nuovo appuntamento con le previsioni che riguardano il segno del Toro per il mese di maggio. Di seguito le stelle con amore, salute e lavoro, ma anche consigli per gestire al meglio il mese di maggio 2019.

Oroscopo Toro: il lavoro e l'amore a maggio

Ad aprile avete vissuto un buon momento, grande il recupero avvenuto sia in campo lavorativo che sentimentale. Una ripresa interessante ha riguardato anche il campo salutare: è stato possibile rimettersi in forma e curare alcune questioni che vi creavano dei pensieri.

In campo amoroso è stato invece possibile anche fare delle nuove conoscenze: le coppie hanno avuto maggiore opportunità per espandere il loro amore. Nel lavoro non sono mancate proposte e novità, che i più intraprendenti hanno afferrato al volo.

La positività prosegue anche nel mese di maggio 2019, sia in campo sentimentale che lavorativo. Nell'ambito professionale non mancheranno riscontri riguardanti le vostre attività. In amore qualcuno potrebbe prendere delle decisioni importanti, che avranno un esito positivo, grazie anche a Mercurio favorevole.

Per quel che riguarda il campo salutare, la seconda e la terza settimana del mese sono le migliori per iniziare delle cure e sistemare alcune situazioni. Con il Sole dalla vostra parte, potrete gestire al meglio la forma fisica e ottenere dei buoni risultati. Con Marte nel segno, anche il periodo conclusivo del mese vi regalerà momenti di benessere.

In campo sentimentale il cielo sarà di grande forza e non mancheranno momenti piacevoli con la persona amata. Sarà possibile anche fare degli incontri, soprattutto se da molto tempo il vostro cuore è da solo.

Periodo migliore per fare dei progetti importanti come convivenze, matrimoni o figli sarà quello della seconda e terza settimana del mese, con Mercurio dalla vostra parte. È possibile che nascano alcune tensioni nelle coppie che vivono dei momenti di difficoltà da tempo, ma in generale riuscirete a risolvere le avversità.

Per quel che riguarda il lavoro, il Sole e Urano saranno dalla vostra parte, a partire da metà mese anche Venere aiuterà la vostra riuscita. Arriveranno delle soluzioni a problemi che non riuscite a gestire da tempo e le opportunità ci saranno anche in questo periodo.

L'importante è che abbiate costanza in ciò che fate, in questo modo potrete vivere dei momenti di soddisfazione che proseguiranno anche nei periodi successivi. Anche il mese di giugno, con il transito di Venere, proseguirà in modo positivo per gestire le diverse opportunità.