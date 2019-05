Ha inizio la terza settimana del mese di maggio. Scopriamo cosa prevedono gli astri e le stelle per questo nuovo periodo del mese compreso tra lunedì 13 e domenica 19 maggio. Di seguito, le stelle sull'amore, il campo professionale e salutare dall'Ariete ai Pesci.

Ariete: settimana complessa per i nati sotto il segno dell'ariete. In campo amoroso, ma anche professionale, potrebbero nascere delle difficoltà non semplici da gestire. La parte più complessa sarà quella centrale, quando potrebbe mancare la serenità nel rapporto di coppia.

Previsioni astrologiche per tutti i segni dello

In campo lavorativo ci saranno molte cose da affrontare. Non mancherà quindi lo stress. Le giornate migliori saranno quelle del weekend.

Toro: con Venere che entra nel segno, vivrete un buon recupero per quanto riguarda il lato amoroso. Cercate di evitare discussioni, soprattutto nel fine settimana. In questo modo potrete gestire meglio i momenti di nervosismo. In campo lavorativo dovete risolvere alcune questioni, non pensate troppo al passato.

Pubblicità

L'inizio del periodo sarà il migliore.

Gemelli: in campo sentimentale potrebbero nascere dei momenti di tensione. Questo causerà delle piccole ansie. Con la luna favorevole, riuscirete però a recuperare nella parte centrale del periodo. In campo lavorativo è possibile che alcune situazioni non funzionino, voltate pagina e non perdete tempo in situazioni non proficue.

Cancro: con Venere in transito in campo amoroso potrete fare dei piccoli passi avanti.

Momento di recupero nei confronti della coppia e del partner. In campo lavorativo, Saturno è in opposizione, per questo motivo potrebbero esserci dei problemi anche con i collaboratori. L'inizio della settimana sarà comunque interessante.

Leone: vi sentite stanchi anche a causa della dissonanza di Mercurio e del Sole. Le giornate di inizio settimana saranno però importanti, sappiate gestirle. In campo lavorativo è possibile che ci siano dei rallentamenti nei vostri progetti, ricercate maggiore equilibrio e ricominciate.

Pubblicità

In amore non riuscite a vivere l'amore in modo tranquillo, arriveranno diverse complicazioni.

Vergine: se desiderate avvicinarvi ad una persona ma finora non avete trovato il coraggio, la parte centrale della settimana sarà positiva per voi. Esprimete i vostri sentimenti per poter vivere al meglio il vostro rapporto. In campo lavorativo ci sono delle buone novità: con la Luna nel segno potete fare delle richieste ed avere esiti positivi.

Stelle della settimana per i segni

Bilancia: buona energia per l'intera settimana, non è comunque un momento ottimale per il campo professionale.

Pubblicità

Nel lavoro ci sono, infatti, delle agitazioni a causa di questioni organizzative. Per quanto riguarda i sentimenti, vivrete un momento di recupero rispetto alle settimane precedenti e potrete avere dei chiarimenti nella parte centrale del periodo quando la luna sarà nel segno.

Scorpione: settimana difficile per quanto riguarda i sentimenti, state vivendo molti dubbi e questo tende a creare dei danni al vostro rapporto di coppia. Soprattutto nella fine settimana vivrete forti agitazioni. In campo lavorativo, potrete avere delle buone idee che possono risolvere un momento di crisi. Cercate di gestire le difficoltà.

Sagittario evitate di pensare al passato, guardate al futuro. Con i diversi pianeti dalla vostra parte potrete ricreare maggiore serenità per quanto riguarda il vostro rapporto di coppia. Chi è single potrà fare degli incontri nel week-end. In campo lavorativo cercate di mantenere la calma, con più razionalità potrete sistemare delle questioni.

Capricorno: quelle conclusive sono le giornate migliori della settimana. Nel lavoro riuscirete a portare avanti delle trattative ed ottenere un buon successo. Per quanto riguarda il campo sentimentale, vi sentite maggiormente energici rispetto alle settimane precedenti e per questo motivo vivrete dei momenti di passionalità.

Acquario: settimana complessa, vi sentirete sottotono soprattutto nella parte conclusiva, quando ci saranno dei conflitti sia a livello sentimentale che professionale. In amore cercate di controllare ciò che affermate, potreste successivamente pentirvene. Per quanto riguarda il lavoro, cercate di essere prudenti con le scelte che fate.

Pesci: l'intera settimana sarà interessante per voi, con un solo piccolo momento sottotono col concludersi. Nel lavoro potrebbero arrivare delle buone soluzioni, risposte che attende da tempo. In amore valutate bene le persone con le quali vi relazionate.