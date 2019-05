Nella giornata di martedì 21 maggio, i nativi del Sagittario dovranno stare attenti a non combinare guai nei confronti dei loro familiari o colleghi, mentre i Pesci saranno molti propensi a causare facilmente un litigio. Tanti progetti lavorativi verranno proposti al Toro, mentre Cancro e Bilancia avranno a che fare con dei problemi di coppia.

Andiamo a vedere nel dettaglio tutte le previsioni per l'Oroscopo della giornata di martedì 21 maggio.

Previsioni oroscopo 21 maggio 2019 segno per segno

Ariete: la distanza con un vostro amico metterà in discussione la vostra amicizia, anche perchè non riuscite più ad avere fiducia nei suoi confronti. Provate a risolvere la situazione. Voto - 6

Toro: questa mattinata si presenteranno molte proposte lavorative. Ciò nonostante, non riuscirete materialmente a prendere in carico tutte le idee e portarle a termine.

Previsioni oroscopo martedì 21 maggio 2019

Cercate di fare quello che potete. Voto - 7

Gemelli: i guadagni in più dei giorni precedenti vi faranno stare tranquilli per qualche giorno, ma non c'è tempo da perdere perché dovrete ancora fare soldi. Voto - 7

Cancro: sarete parecchio diffidenti nei confronti del vostro partner, a causa di alcuni suoi atteggiamenti. Cercate di non far degenerare la discussione. Voto - 6,5

Leone: la stanchezza dei giorni precedenti continua a farsi sentire e non riuscite ad essere produttivi al Lavoro tanto che potreste causare il malumore di chi vi sta attorno.

Voto - 6

Vergine: sarete un po' riluttanti al lavoro, con poca voglia di fare. Verso sera invece, vi dedicherete all'amato bene, passando una serata piuttosto tranquilla. Voto - 7

Bilancia: avete qualche divergenza al lavoro che vi causerà un forte stress. Questo farà in modo da scatenare una discussione con il partner a causa di alcuni suoi comportamenti sospetti. Voto - 6

Scorpione: il vostro nervosismo vi porterà a fare qualche lite con i vostri colleghi al lavoro e soltanto l'amore del partner potrà farvi ritornare voi stessi.

Voto - 6,5

Sagittario: dopo alcune giornate ad accumulare gli insulti della gente, in questa giornata non resisterete più e il vostro nervosismo esploderà, causando parecchie discussioni. Voto - 5

Capricorno: il vostro lavoro vi porterà ottimi guadagni in questa giornata, facendo aumentare il rispetto dei colleghi. Successivamente passerete una magnifica serata in compagnia del vostro partner. Voto - 7,5

Acquario: aspettatevi delle sorprese da parte di una persona a voi cara, forse il partner.

Il lavoro invece procederà senza particolari problemi. Voto - 7,5

Pesci: dovrete avere a che fare con alcune battutine da parte dei vostri colleghi che vi innervosiranno facilmente, ma non vi farà scatenare una lite. Cercate però di mantenere la calma. Voto - 6,5