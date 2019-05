Inizia una nuova settimana anche per i dodici i segni zodiacali. Di seguito le previsioni e l'Oroscopo del 20 maggio 2019. Nel dettaglio le novità che porteranno stelle e pianeti.

Previsioni 20 maggio 2019

Ariete: giornata importante per le relazioni, meglio concedersi qualche momento di riposo in più.

Maggiori le occasioni che arriveranno nel lavoro, sfruttate al meglio il momento.

Toro: dopo alcune giornate di calo, adesso si attende una fase di recupero. Ricordiamo che questo è un mese importante poiché vedrà molti pianeti in ottimo aspetto. Le coppie che stanno insieme da tempo potranno anche definire un'unione.

Gemelli: non mancheranno i momenti di calo e di stanchezza. Evitate di agitare troppo le acque, se si accende una discussione, non arrabbiatevi.

Oroscopo 20 maggio 2019: la giornata

Attenzione a qualche piccolo ritardo.

Cancro: se avete un'attività in proprio, c'è la necessità di rivedere alcuni accordi. Attenzione anche a Saturno, che crea dei problemi da qualche tempo. Per l'amore questo è un momento importante, potete confermare ancora di più una relazione.

Leone: in questa fase le relazioni che non stanno andando bene potrebbero essere chiuse definitivamente. Nel lavoro non è un periodo esaltante.

Vergine: giornata di calo: è da troppo tempo che non riposate come si deve.

In amore cercate di fare qualcosa che possa coinvolgere tutta la coppia, attenzione solo alle parole di troppo, evitate azzardi.

Bilancia: se avete discusso o vi siete allontanati, adesso potranno nascere delle riconciliazioni. Nel lavoro vorreste avere maggiori garanzie ma al momento nulla arriva, portate pazienza in questa fase.

Scorpione: in questa giornata meglio lasciarsi alle spalle le cose negative, non sono escluse comunque ritorni di fiamma con un ex.

Le nuove relazioni vanno bene, riuscite comunque ad andare avanti. A livello lavorativo vorreste fare qualcosa di diverso ma momento non è possibile.

Sagittario: con Giove e la Luna nel segno, giornate importanti per i nuovi incontri e le relazioni. Siete più forti e avete molta voglia di fare.

Capricorno: stelle importanti, arriveranno delle soluzioni in questa fase. Nel lavoro, se fate parte di un'azienda, attenzione ad alcuni canali anche dal punto di vista economico.

Saturno nel segno non vi permette di ottenere quanto vorreste.

Acquario: momento migliore per i nati sotto questo segno zodiacale, nonostante quello attuale sia un periodo di confusione. Un progetto che sembrava importante è stato chiuso o si è vicini alla chiusura: questa cosa vi mette un po' in agitazione. In amore, se è stata chiusa una storia potrebbe nascere qualcosa di nuovo.

Pesci: non mancherà un calo proprio nel corso delle ultime giornate.

Venere è nel segno da mercoledì e Marte da poco tempo, questo vuol dire che è un momento valido per affrontare gli altri e le nuove relazioni. Attenzione nelle relazioni con Gemelli e Sagittario oggi.