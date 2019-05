Lunedì 20 maggio 2019 troveremo Sole, Urano, Mercurio e Venere nel segno del Toro, mentre la Luna e Giove transiteranno in Sagittario. Plutone e Saturno stazioneranno in Capricorno e Marte con il Nodo Lunare saranno sui gradi del Cancro. Nettuno continuerà il suo moto nel segno dei Pesci. Di seguito le previsioni astrologiche per i 12 segni zodiacali.

Ariete: infastidito. I contrasti planetari potrebbero convincere i nativi ad intraprendere più faccende contemporaneamente, ma ciò risulterà una scelta azzardata.

Toro: determinato. Astri favorevoli per quanto riguarda l'ambito lavorativo, nel quale i nati Toro metteranno in campo con tutta probabilità una tenacia invidiabile. Meno rosee le previsioni amorose: si attendono diversi contrasti.

Gemelli: nostalgico. Lunedì il supporto dei nati del segno potrà essere richiesto dalla famiglia originaria e sarà bene che dedichino tutto il tempo necessario a tale impegno, in modo da ultimarlo in giornata.

Oroscopo lunedì 20 maggio 2019

Cancro: umore flop. Le opposizioni astrali Terra-Fuoco inficeranno l'umore nativo, facendolo scivolare verso il basso. In serata riacquisteranno probabilmente un po di serenità.

Leone: sereno. Un chiarimento, una proposta o una conferma lavorativa dovrebbe giungere proprio in questa giornata, rasserenando gli animi dei nati Leone.

Vergine: fiacca. Da un lato avranno voglia di mettersi in gioco, ma dall'altro le energie scarseggeranno, dunque con ogni probabilità i nativi sceglieranno di fare lo stretto indispensabile, rimandando le questioni meno urgenti.

Bilancia: mondana. Amore e lavoro potrebbero destare qualche preoccupazione di troppo e i nativi opteranno per lo svago. Favorite le uscite serali con gli amici di sempre.

Scorpione: perplesso. Una notizia inaspettata o un comportamento poco corretto potrebbe mettere i nati Scorpione in stato d'allerta. Faranno bene a non innescare polveroni dialettici, in quanto è probabile che stiano 'ingigantendo' la questione.

Sagittario: euforico.

Dopo giorni burrascosi ecco un lunedì che vedrà i nati del segno briosi ed euforici per merito di un upgrade lavorativo. Anche l'amato bene sarà soddisfatto dei loro sorrisi spensierati.

Capricorno: capriccioso. Le relazioni sentimentali solide potrebbero subire qualche scossone, perchè i nativi risulteranno incontentabili e il partner farà molta fatica ad assecondare i loro capricci.

Acquario: cambio di rotta. Il periodo di revisione continua anche questo lunedì.

I nati Acquario metteranno sotto stretta osservazione amici, amore e lavoro, meditando come agire nel prossimo futuro.

Pesci: stanchezza mentale. Lunedì in cui gli Astri risulteranno poco concilianti verso i nativi, rendendoli probabilmente più pensierosi del solito. Dedicarsi a un hobby potrebbe essere la soluzione per ritrovare la tranquillità emotiva.