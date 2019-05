L'Oroscopo del giorno martedì 21 maggio 2019, visto l'imminente passaggio della Luna in Capricorno, vede sotto la buona luce delle stelle tre segni in particolare. Ad avere massima fortuna in amore ed in parte anche nel lavoro certamente il Capricorno, posizionato al 'Top del giorno'.

Pubblicità

Pubblicità

Parlando ancora di periodo positivo, a non avere problemi saranno anche gli amici del Sagittario come anche quelli dei Pesci, entrambi sottoscritti con le cinque stelline della buona sorte. A questo punto, prima di passare alle valutazioni e alle stelline segno per segno, è necessario sapere a chi toccherà affrontare la giornata sapendo di avere astri 'contro', non è così? Bene, allora eccovi accontentati: ad avere la peggio secondo le previsioni di martedì 21 maggio saranno Scorpione e Acquario valutati 'sottotono' e con il 'ko'.

Oroscopo del giorno 21 maggio 2019 | Astrologia, classifica e previsioni: la Luna entra in Capricorno

Classifica stelline 21 maggio 2019

L'Astrologia applicata agli ultimi sei segni dello zodiaco è pronta a mettere in evidenza l'andamento del prossimo martedì. Metro di misura, logicamente la classifica stelline incentrata sul giorno 21 maggio 2019. A tenere alta la curiosità è la presenza della Luna nel campo del Capricorno: ansiosi di scoprire a chi toccherà gongolare in amore favorito dal periodo super-fortunato? Certamente, in odore di positività risultano tre simboli astrali, già anticipati in apertura, ovviamente presenti nei primi posti della scaletta con le stelline.

Pubblicità

A seguire la situazione in classifica a partire dal migliore a scendere:

Top del giorno : Capricorno;

: Capricorno; ★★★★★: Sagittario, Pesci;

★★★★: Bilancia;

★★★: Scorpione;

★★: Acquario.

Oroscopo, previsioni del giorno 21 maggio

Bilancia - Il prossimo martedì sarà abbastanza positivo con tratti anche ottimi per voi Bilancia. In amore, avrete buone opportunità per rinnovare eventuali rapporti un po' logori. Dunque, momento adatto per 'osare', per guardare avanti con fiducia e/o fare progetti interessanti il futuro prossimo, ovviamente da programmare tassativamente in due.

Single, sarete molto sensibili a causa della Luna in Capricorno, per questo sarà inevitabile rimanere particolarmente urtati da possibili battutine, per voi tragicamente irritanti soprattutto perché fatte da una persona a cui tenete in modo particolare. Un'amicizia che non frequentate da molto tempo vi darà conferma che (purtroppo) non è cambiato niente 'dall'ultima volta'. L'episodio sopracitato servirà a rafforzare la vostra convinzione: la prossima volta ignorerete del tutto la situazione e via, ognuno per la sua strada.

Pubblicità

Le previsioni del giorno riguardo al lavoro annunciano invece prospettive davvero buone. Attenti però, vi potrebbe essere richiesto un impegno superiore alle vostre aspettative e questo vi renderà irrequieti ed ansiosi.

Scorpione - Partirà e proseguirà deciso sulla falsariga del 'sottotono' questo vostro martedì d'inizio settimana. In amore, specialmente nel rapporto di coppia, basterà un minimo di saggezza per rimettere a posto eventuali piccole incomprensioni con il partner.

Pubblicità

Non sarà certamente il caso di complicarsi la vita o di amareggiarsi per delle sciocchezze di poco conto, ok? Single, in questa giornata sarete coinvolti in molte conversazioni a sfondo sentimentale, alcune delle quali anche abbastanza ammiccanti che però non avranno un seguito interessante. Proprio perché non siete abituati ad affrontare certi argomenti: il consiglio è quello di dribblare su dialoghi che più rispecchiano il vostro pensare. Qualcuno vi aiuterà a capire che forse è arrivato il momento di ampliare il raggio relativo ai vostri orizzonti affettivi. Nel lavoro infine, potreste optare per una soluzione alternativa in merito a quegli impegni che sapete, anche se comporterà ulteriori sacrifici. Non aspettatevi l'aiuto di nessuno, quindi sappiate di dover fare tutto da soli.

Sagittario - In arrivo un martedì 21 maggio ottimo sia per 'fare' che per eventualmente 'disfare'. Diciamo pure che la giornata in questa settimana iniziata da poco sarà piacevole soprattutto dal punto di vista dei sentimenti. L'amore infatti rappresenterà per molti la realizzazione di un sogno: il raggiungimento di un'aspirazione a lungo inseguita ed infine raggiunta. In coppia, non potrete trascurare alcun particolare che riguardi il vostro ultimo progetto, in quanto è questo che occuperà il vostro tempo anche in futuro: prima lo realizzerete e meglio sarà per voi, ok? Single, sarete trasportati dalla buona vena delle stelle alla conquista di un nuovo amore. Certamente il fascino e la determinazione non mancheranno, pertanto il nostro augurio è d'obbligo: buona fortuna! Nel lavoro invece la giornata si aprirà molto bene per voi Sagittario, anche perché gli Astri suggeriranno una novità che vi riguarda e che sembrerà essere determinante per il vostro successo.

Capricorno 'top del giorno' - Partirà davvero alla grande questo vostro martedì d'inizio settimana? Diciamo che al 99% sarà così, quindi preparatevi moralmente e fisicamente ad una splendida giornata. Le predizioni di martedì invitano ad essere perspicaci e convinti nelle situazioni inerenti l'amore. La giornata invita a dedicarsi principalmente al partner, dunque la coppia dovrà essere al centro dei vostri pensieri. Per la serata, ancor di più nel dopo-serata, gli astri favoriranno la sfera passionale portando l'eros alle stelle. Le cose andranno bene oltre che per le coppie nate da poco anche per quelle un po' più rodate. Vi basterà stare insieme a chi amate per sentirvi più forti sereni che mai. Single, ottimo frangente con anche anche le amicizie in via di lento rafforzamento, ma continuo: sorprese in arrivo. L'Astrologia annuncia per molti Capricorno 'solitari' nuove occasioni per conoscere persone interessanti. Nel lavoro, grazie alla riuscita dei vostri progetti, sarete apprezzati e ricercati nell'ambiente. Questo sarà motivo di orgoglio, il successo aumenterà la fiducia in voi stessi e vi aprirà le porte verso un futuro davvero positivo.

Acquario - In arrivo un giorno abbastanza ostico da portare a discreta fine. Avere astri 'contro' nel corso della giornata sotto analisi non è una cosa troppo positiva. In campo sentimentale intanto, poche le rassicurazioni e molti i pensieri negativi: questo martedì non certo positivo per voi, fortunatamente verrà mitigato dall'appoggio spassionato del partner. Rischierete anche molte arrabbiature questo è poco ma sicuro,anche perché ci vorrà veramente poco per farvi innervosire. Il vostro cuore farà richieste particolari che tuttavia non potrete accontentare: pazientate, ok? Single, non tutti quelli che si dicono vostri amici lo sono realmente, sappiatelo. L'invito è ad aprire gli occhi: guardatevi intorno, forse state dando troppo senza essere ricambiati nel giusto modo. Potrebbe essere il momento di stare più attenti e selettivi, dando priorità ai sentimenti veri e non a mere illusioni. Nel lavoro discussioni e incomprensioni saranno protagoniste di questa giornata: cercate di chiarire prima di tornare a casa.

Pesci - Giornata bella e molto promettente questa di martedì, per tanti di voi dei Pesci. Dopo l'inizio settimana leggermente a rilento, adesso le stelle avranno un occhio di riguardo in più soprattutto nelle cose sentimentali. Secondo l'oroscopo del giorno 21 maggio, riguardo l'amore, vi sentire felici ed appagati della vostra attuale vita di coppia. Per molti infatti, la giornata si prospetta in massima parte all'insegna di una buona intesa di coppia, il che vi consentirà di riuscire a mantenere un clima abbastanza positivo abbastanza a lungo. Se single invece, sarete instancabili e senz'altro in continua ricerca dell'anima gemella. Forse qualcuno potrebbe davvero farsi in quattro pur di compiacere una nuova amicizia. L'obbiettivo di martedì per tanti Pesci dovrà essere quello di portare a casa almeno una buona amicizia, destinata a divenire 'qualcosa di più'. Nel lavoro, per concludere, la vostra mente sarà piuttosto lucida e sarete più attenti ed acuti. Vi sentirete perfettamente consci dei vostri obiettivi e dei mezzi necessari per raggiungerli.