La combinazione fra Saturno e Plutone nel Capricorno darà ai nativi di questo segno del filo da torcere, ma procedendo a piccoli passi tutto andrà per il meglio. Il Leone invece dovrà necessariamente metterci più forza ed impegno in molti ambiti, sia quello lavorativo che quello sentimentale. Pesci e Vergine in rialzo, sul piano emotivo, Scorpione e Sagittario sulla cresta dell'onda.

Previsioni dell'oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete: un amico di vecchia data vi proporrà qualcosa da fare assieme.

Sarà una buona occasione per staccare un po' la spina dagli impegni faticosi di questi giorni. Malumori in famiglia, meglio evitare eventuali litigi.

Toro: scoprirete nuove situazioni che vi faranno rilassare ulteriormente e che vi faranno evitare lo stress almeno per questa prima parte della settimana. Lavoro proficuo, ma dovreste pretendere da voi stessi un po' più impegno.

Gemelli: distrazioni. Avete una situazione sentimentale incerta: pensarci non fa altro che procurarvi stress emotivo.

Oroscopo 4 giugno: Leone esigente, Bilancia alleggerita, Sagittario generoso

Martedì preferite una uscita fra amici piuttosto che una serata in casa: sicuramente farà bene alla vostra mente.

Cancro: dovrete necessariamente caricarvi quanto più possibile, perché la mattina di martedì non farà sconti a nessuno sul posto di lavoro, tanto meno a voi del segno del Cancro. Meglio prepararsi psicologicamente per una giornata che si prospetta di fuoco.

Leone: esigenti con voi stessi. Il lavoro vi offrirà nuovi spunti interessanti, e vorrete fare sempre di più per incrementare le vostre finanze.

Ma per arrivare agli obiettivi che vi siete prefissati dovrete attendere ancora un bel po' di tempo.

Vergine: per una volta, deciderete di volare con la fantasia. Il piano erotico è favorevole ai segni di terra, quindi cosa ci sarà di meglio che abbandonarsi al partner? Sarà anche un ottimo espediente per caricarvi di energia positiva.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: la tregua lavorativa proseguirà nella giornata di martedì, quindi approfittatene per rivedere alcune questioni pratiche che riguardano la vostra persona: sono permesse follie, a patto di non attingere a tutte le vostre finanze.

Scorpione: brillanti. La carica erotica di questo periodo sta influendo positivamente anche sulle vostre idee e su alcuni accorgimenti pratici sul posto di lavoro. Migliore complicità anche nei confronti dei colleghi e del capo.

Sagittario: sarete felici di prestare il vostro supporto a qualcuno che ne ha fortemente bisogno. Ogni cosa vi sembrerà rosea, e poco male se qualcuno al momento vorrà mettervi i bastoni fra le ruote sul posto di lavoro.

Saranno fatti suoi.

Capricorno: meglio non forzare troppo, ed è una cosa che stiamo dicendo da qualche giorno. Saturno potrebbe farvi inciampare pericolosamente, ma se procederete con i piedi di piombo il progetto in corso farà faville.

Acquario: look cambiato. Sfoggerete qualcosa di nuovo e che susciterà l'attenzione di molti, e sì, anche del collega a cui proprio non sapreste resistere. Se non sarà lui o lei ad invitarvi a prendere un caffè, fatelo voi.

Osare non costa nulla.

Pesci: uscirete dal vostro guscio di vostra iniziativa, il pomeriggio sarà il momento migliore, non troppo impegnati con il lavoro e nemmeno con le amicizie. State facendo del vostro meglio, anche se la settimana sarà fatta di questi alti e bassi.