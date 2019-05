Oroscopo settimanale dal 27 maggio al 2 giugno: Bilancia serena, Leone in ripresa

La settimana che va dal 27 maggio al 2 giugno porterà qualche discussione per lo Scorpione, mentre per l'Acquario saranno giorni pieni di passione. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali.

Da Ariete a Vergine

Ariete: Luna in opposizione potrebbe portarvi qualche inconveniente.

Ci potrà essere qualcosa che non andrà proprio per come volete. A metà settimana la situazione migliorerà, con Mercurio a voi favorevole. Nel week-end sono previste grandi emozioni.

Toro: in ambito sentimentale avete sofferto molto nell'ultimo periodo. Tra pochi giorni potrete però ritrovare la serenità perduta. Sul lavoro continuerà ad essere un periodo parecchio pesante. Attenzione a non stancarvi troppo nella giornata di venerdì.

Gemelli: la settimana da lunedì 27 maggio a domenica 2 giugno porterò il favore di Venere per i nati sotto il vostro segno zodiacale.

Se avete qualcosa da chiarire con il partner, dovrete cercare di sfruttare al massimo questo periodo. Nel fine settimana ci sarà Luna in opposizione che potrebbe farvi sentire particolarmente nervosi.

Cancro: Venere sarà sul vostro segno e vi porterà nuova energia e positività. Qualcuno potrebbe mettere in ordine una situazione sentimentale che vi soddisfa pienamente. Martedì e mercoledì giornate particolarmente fortunate.

Leone: i nati sotto il vostro segno zodiacale dovranno essere molto pazienti.

Venere sta per abbandonare il vostro segno ed avrà così fine un periodo di opposizione. Sul lavoro potrebbe esserci qualche cosa che non funziona, ma non dovrete farvi prendere dall'ansia.

Vergine: questa settimana dal 27 al 2 giugno vedrà l'opposizione di Marte sul vostro segno. Le vostre giornate potrebbero essere particolarmente complicate. Dovrete cercare di non impuntarvi sulle vostre posizioni, specialmente con il partner: trovate un punto d'incontro.

Le previsioni degli altri segni

Bilancia: sia sul lavoro che in amore tutto sembra procedere per il meglio. Chi ha una relazione potrà trovare nel partner tutto l'amore e la comprensione che desidera. Per i single saranno invece favoriti i nuovi incontri. In ambito lavorativo dovrete cercare di puntare sulle prime giornate della settimana.

Scorpione: Venere vi sarà sfavorevole in questa settimana dal dal 27 al 2 giugno. Qualcuno potrebbe avere delle incomprensioni con il partner, ma nulla di eccessivamente grave.

Qualche intoppo anche a livello lavorativo.

Sagittario: le prime giornate della settimana saranno top per voi e le dovrete sfruttare al massimo. In ambito professionale sono in arrivo delle buone notizie e grandi sorprese a livello sentimentale nel fine settimana.

Capricorno: in quest'ultimo periodo l'amore non è stato proprio al top nella vostra vita, ma finalmente arriverà una fase di rinascita in questa settimana dal 27 maggio al 2 giugno. Luna in congiunzione con il vostro segno vi regalerà delle emozioni difficili da dimenticare.

Acquario: una nuova settimana all'insegna della passione e del divertimento sta per arrivare. Il legame con il partner sarà più forte che mai in quest'ultimo periodo. Anche sul lavoro la situazione sembra essere molto tranquilla. Martedì e mercoledì giornate più difficoltose.

Pesci: questa settimana potrà arrivare una svolta nella vostra vita sentimentale. Per chi è già in coppia le cose con il partner potrebbero migliorare ancora. Settimana molto impegnativa a livello lavorativo.