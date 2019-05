La giornata di lunedì 3 giugno si rivelerà abbastanza tranquilla per i segni dello zodiaco. In particolare, il Toro sarà meno esuberante, in cerca di comodità e di riposo meritato. Più impegnato il Cancro, che dovrà vedersela con l'influenza non proprio positiva di Mercurio.

Oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: il nervosismo non dovrà intaccare in nessun modo l'ambito lavorativo. Questa sarà una giornata di quelle decisive per un progetto con i colleghi, non saranno ammesse distrazioni.

Toro: lunedì il lavoro si presenterà stabile, mentre l'amore si dimostrerà tenero in serata. Approfittatene per parlare e aprirvi con la vostra metà.

Gemelli: dubbi e perplessità vi affliggeranno in serata a causa di un atteggiamento scontroso del partner. Dovrete essere gentili e disponibili, altrimenti potreste facilmente arrivare ad un conflitto interno.

Cancro: nel pomeriggio in ambito lavorativo sorgeranno alcuni problemi difficili, che richiederanno la vostra completa attenzione.

Oroscopo 3 giugno: acquisti per Pesci, finanze in rialzo per Leone

Il partner vi potrebbe consigliare una serata diversa da tutte le altre per distrarvi piacevolmente.

Leone: le finanze saranno in rialzo. Meglio il lavoro, anche sul piano organizzativo. Meno frizzante è il rapporto all'interno della coppia: le incomprensioni saranno oggetto di una discussione difficile da sedare.

Vergine: l'umore vi costringerà ad essere meno agguerriti e più concilianti con i colleghi. Sarebbe proprio ora di capire cosa vi affligge e cosa vi fa essere 'diversi' dal solito. Concedetevi qualche minuto per riflettere.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: il capo mollerà un po' la presa su di voi, quindi potrete stare più tranquilli anche dal punto di vista lavorativo. Al momento è richiesta la massima attenzione sulle questioni amorose.

Scorpione: sarete attratti dal vostro partner L'eros per voi è alle porte, meglio non oscurare Venere con le problematiche finanziarie. Salute in rialzo, vi state prendendo cura di voi.

Sagittario: niente e nessuno scalfirà la vostra positività questo lunedì.

Questo umore potrebbe favorire la buona riuscita di un progetto lavorativo su cui state lavorando da tempo o che avete appena preso in carico.

Capricorno: già attivi fin dal mattino, vi procurerete l'energia dalla fonte più inaspettata. Teoricamente sarebbe meglio non tirare troppo la corda per non favorire lo stress, ma in pratica niente vi fermerà.

Acquario: farete una nuova conoscenza. Siete carichi eroticamente, ma siate soprattutto esigenti.

Sarà bene studiare la situazione prima di fare passi avanti.

Pesci: i ricordi vi metteranno in condizione di cercare qualcosa che vi tiri su di morale. Sono quindi consigliate le uscite anche brevi e un po' di sano shopping per sfogare la vostra creatività e per procurarvi qualcosa che vi servirà assolutamente.