Non manca molto all'inizio dell'estate, quali saranno i presagi degli astri e delle stelle per i nati sotto il segno del Cancro? Ecco di seguito l'Oroscopo su amore, lavoro e salute del mese di giugno 2019 per i nati sotto questo segno zodiacale.

Grazie al transito di alcuni pianeti nel segno, durante il mese di giugno 2019 ci sarà un miglioramento sotto tutti i punti di vista per il Cancro.

Sia in amore che per quanto riguarda l’ambito lavorativo sono in arrivo delle belle opportunità da non lasciarsi scappare. Ci sarà un recupero anche per quanto riguarda il fisico, i nati sotto questo segno ritroveranno l’energia e la positività durante questo primo mese estivo.

Astrologia Cancro, giugno, amore, lavoro e salute

Amore: secondo il presagio degli astri il mese di giugno 2019 si rivelerà positivo per i nati sotto il segno del Cancro per quanto riguarda l’amore.

Chi nei mesi precedenti ha affrontato qualche problematica all’interno del rapporto di coppia, potrà trovare un chiarimento è ristabilire l'armonia all’interno della vita sentimentale. Quello che sta per iniziare si rivelerà un mese decisivo per quanto riguarda la risoluzione dei problemi all’interno della coppia, ma non è da escludere che qualcuno valuti la possibilità di mettere fine alla propria relazione. Le coppie stabili, che hanno superato con forza gli ostacoli dei mesi precedenti, non avranno nulla da temere e potranno godere di un mese romantico e passionale.

Il primo mese estivo si rivelerà senza ombra di dubbio un mese vantaggioso per i single, che avranno numerose opportunità di svago, durante le quali fare incontri intriganti. Tuttavia niente di importante per il futuro. Bene i rapporti con Acquario e Pesci, contrasti con il Capricorno.

Lavoro: sarà un mese interessante per quanto riguarda l’ambito lavorativo, grazie a Mercurio già presente nel segno e a Marte in transito a partire dal 4 giugno. Dal 21 giugno il Cancro si prepara ad accogliere il Sole, dunque non mancheranno le nuove opportunità.

Durante questo mese sarete in grado di risolvere alcune problematiche nate alla fine del mese precedente, chi è alla ricerca di una nuova sfida professionale, chi vorrebbe cambiare il proprio ruolo o intraprendere una nuova avventura potrà fare affidamento sul favore degli astri. Chi desidera un cambiamento, non dovrà fare altro che agire per raggiungere i propri obiettivi. Tuttavia ci sarà da fare i conti con l’opposizione di Saturno che potrebbe provare ad ostacolarvi.

Maggior prudenza sarà necessaria nelle giornate tra il 18 e il 24 giugno quando piccoli contrasti potrebbero nascere all’interno dell’ambito lavorativo, con colleghi e superiori.

Salute: Il transito di Marte nel segno porterà dei grandi benefici alla forma fisica del cancro, vi sentirete energici e la voglia di fare prevarrà. Giugno sarà il mese ideale per valutare l’inizio di nuove cure o trattamenti specifici. Tuttavia sarà meglio evitare gli stress ed organizzare un’estate tranquilla, lontana dalla frenesia e dal caos.