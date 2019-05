Il prossimo fine settimana vedrà alcuni segni zodiacali in ripresa rispetto ai giorni precedenti. Alcuni potrebbero trovare l'amore durante questo weekend, altri fiducia in loro stessi come l'Ariete per esempio. Venere, infatti, stazionerà nei gradi del segno zodiacale, facendo recuperare quella fiducia che mancava ormai da tempo. Marte continuerà il suo moto nel segno dei Gemelli regalando un weekend indimenticabile ai nativi del segno, mentre la Luna stazionerà nel segno del Leone. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo di questo weekend.

Previsioni oroscopo 11-12 maggio 2019

Previsioni 11-12 maggio, segno per segno

Ariete: astri favorevoli durante questo weekend. Recupererete fiducia in voi stessi, e non vi scoraggerete nel superare i problemi che si presenteranno nel corso della settimana entrante. Voto - 7,5.

Toro: cercate di sforzare troppo i vostri sentimenti nei confronti del vostro partner e questo vi irrita. Provate a essere più diretti con la vostra dolce metà, magari approfittando di questo weekend per fare una breve vacanza.

Voto - 6,5.

Gemelli: domenica indimenticabile per i nativi del segno. Se la giornata di sabato la passerete per terminare le vostre faccende di routine, domenica passerete una giornata in compagnia del vostro partner, ricevendo una sorpresa a dir poco memorabile. Voto - 8,5.

Cancro: le questioni di coppia sono destinate a sparire per questo fine settimana. Tornerete d'accordo con il vostro partner e passerete una domenica sensazionale assieme alla vostra anima gemella.

Voto - 8,5.

Leone: dopo una settimana dove non avete fatto altro che lavorare, finalmente potete concedervi una pausa. Passerete il sabato nel più totale relax, mentre domenica dedicherete la giornata al vostro partner. Voto - 7,5.

Vergine: siete parecchio stanchi dopo una settimana di lavoro continuo. Cercate di recuperare le energie sciupate nei giorni precedenti. Voto - 6,5.

Bilancia: passerete il weekend con molta stanchezza e le idee confuse.

Provate a distrarvi dedicandovi ad una vostra passione, anche per recuperare le energie fisiche e mentali. Voto - 6,5.

Scorpione: avrete qualche battibecco al lavoro durante questo fine settimana. Ciò nonostante, domenica, passerete la giornata in compagnia del vostro partner. Voto - 7.

Sagittario: avete avuto qualche discussione nei giorni precedenti. Ciò nonostante, nulla può impedirvi di passare un fantastico fine settimana in compagnia dei vostri cari.

Voto - 7,5.

Capricorno: un po' di stanchezza per via del lavoro, durante questo fine settimana. Tuttavia, passerete la domenica in compagnia degli amici per recuperare il buon umore in vista della settimana entrante. Voto - 7,5.

Acquario: i vostri colleghi potrebbero farvi notare che ultimamente siete distratti al lavoro. Cercate di schiarirvi le idee e di ritrovare il giusto ritmo. Voto - 6,5.

Pesci: non vi sentite al centro dell'attenzione, specie nei confronti di una persona a cui tenete molto. Ciò nonostante, potreste aspettarvi della sorprese proprio da questa persona. Voto - 7.