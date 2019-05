Una nuova settimana si avvicina e nei giorni compresi tra lunedì 6 e domenica 12 maggio Venere riserverà dell'instabilità in amore per i nativi di Bilancia e Ariete. I nativi sotto il segno dei Gemelli, cercheranno migliorare la propria relazione con il partner, ma i pianeti Mercurio e Urano, in transito verso il segno zodiacale, tenderanno a complicare la situazione. Infine la Luna sarà nel segno della Vergine, mentre Nettuno rimarrà stabile nel segno dei Pesci. Andiamo a vedere nel dettaglio quali saranno le previsioni per l'oroscopo della prossima settimana

Oroscopo prossima settimana segno per segno

Ariete: Venere nel vostro segno complicherà la vostra situazione amorosa durante la prossima settimana, andando a generare delle divergenze con il vostro partner, generando delle possibili gelosie l'uno dell'altro.

Voto - 6

Toro: sarà una settimana ricca di soddisfazioni al lavoro, soprattutto nelle giornate di lunedì e mercoledì, grazie alla vostra determinazione, che vi porterà degli interessanti ricavi. Questo potrebbe però rendervi indifferenti al vostro partner, per cui cercate di dare le giuste attenzioni alla vostra anima gemella. Voto - 7

Gemelli: sarà una settimana molto fruttuosa al lavoro per i nativi de segno. Ciò nonostante, in amore le cose non vanno per il meglio, a causa di un pò di nervosismo nei confronti del vostro partner, che potrebbe solo far peggiorare le cose.

Voto - 7

Cancro: il lavoro nono sarà dalla vostra parte durante la settimana entrante. Sarete infatti carichi di faccende urgenti da sbrigare che causeranno del malumore a voi e chi vi sta attorno. Cercate di evitare discussioni con i vostri colleghi. Voto - 6,5

Leone: la vostra relazione di coppia non è delle migliori, e dare la colpa agli altri non è il giusto approccio per risolvere la questione. Cercate invece di essere più calmi e dolci con la vostra dolce metà, e sicuramente, la situazione migliorerà.

Voto - 6

Vergine: godrete di una settimana ricca di guadagni al lavoro, grazie ad un veloce avanzamento dei vostri progetti lavorativi, che porterà anche il rispetto dei vostri colleghi. Voto - 8

Bilancia: sarete parecchio confusi durante la settimana entrante, al punto da essere indecisi sul vostro da farsi. In amore invece, la vostra relazione di coppia migliorerà, soprattutto durante il weekend. Voto - 7

Scorpione: tornerà il malumore per i nativi del segno durante la prossima settimana, al punto che sarete parecchio suscettibili nei confronti di chi vi sta attorno.

Cercate di evitare le discussioni superflue che potrebbero solo farvi innervosire ancora di più. Voto - 6

Sagittario: durante questa settimana sarete più attivi con il vostro partner. Sarete più romantici, al punto da uscire a cena assieme alla vostra anima gemella e inoltre, alcune coppiette potrebbero fare dei passi in avanti. Voto - 8

Capricorno: cercate di concentrarvi sul vostro partner durante questa settimana, in quanto la mancanza di attenzione nei confronti di chi amate, potrebbe generare del nervosismo e scatenare qualche discussione.

Voto - 6,5

Acquario: settimana flop al lavoro per i nativi del segno. Non avrete delle particolari idee durante questa settimana, e questo renderà il vostro lavoro particolarmente difficile nei prossimi giorni. In amore la vostra relazione di coppia è destinata a migliorare. Voto - 7

Pesci: andrete al lavoro molto volentieri durante la settimana, portando velocemente a termine i vostri progetti lavorativi. Ciò nonostante avrete dei crolli emotivi in amore, ripensando a delle vecchie fiamme che non riuscite a togliervi dalla testa. Voto - 7