Mercoledì 8 maggio ci sarà Venere a brillare per la Bilancia, anche se dovrà necessariamente prima dare ascolto alla testa e poi al cuore per evitare delusioni. Il Capricorno dovrà fare molta attenzione ad un ex che vorrebbe riprendere il rapporto. Complicità e amore illumineranno la giornata del Sagittario. Meglio Acquario e Pesci, anche sul piano economico. Di seguito, le previsioni per tutti i 12 segni dello zodiaco.

L'oroscopo di mercoledì 8 maggio dall'Ariete alla Vergine

Ariete: vi siete tranquillizzati, finalmente avete trovato qualcosa di soddisfacente che vi fa allontanare i tarli peggiori della vostra testa.

Inspirate profondamente e vi sentirete anche molto meglio.

Toro: state perdendo di vista l'amore. Sarebbe meglio recuperare prima che il partner si stanchi di voi e decida di ricorrere ai ripari. Fate qualche gesto che faccia capire che il vostro cuore appartiene a chi amate.

Gemelli: un riavvicinamento in ambito amoroso vi darà la spinta giusta per essere più spontanei. Nel lavoro potrebbero esserci delle difficoltà che supererete solo con l'aiuto di qualche collega disponibile.

Cancro: giornata più distesa.

Avete il morale sollevato, e potreste anche avere l'intraprendenza di invitare qualcuno a casa vostra per un aperitivo o una cena fra amici. Date prova di cosa siete capaci di fare in cucina.

Leone: il lavoro vi regala successi, soprattutto in mattinata, mentre dovete necessariamente fare i conti con la vostra “pigrizia” in amore. Il partner vi vorrebbe un po' più sentimentali e meno materiali.

Vergine: dire di no ad una proposta di appuntamento. Anche se in fondo vorreste fare qualche passo in più in amore, è la ragione che prevale in voi. Sostanzialmente non siete ancora preparati per fare un passo avanti.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: prendete la decisione di provare a buttarvi nuovamente in una esperienza amorosa. Probabilmente all'inizio andrà bene, poi se sono rose fioriranno. Non demordete e provate.

Scorpione: subirete un cambiamento a cui riuscirete a far fronte. Siete un segno forte, che più che ad adattarsi resta indifferente alle cose che si evolvono, quindi non ci sarà nulla di troppo traumatico.

Sagittario: la tenerezza prima di tutto. Avete una complicità con il partner che si vede a chilometri di distanza, quindi tenetela salda e non sciupatela con qualche divergenza di poco conto.

L'amore conta di più.

Capricorno: una persona, come un ex fidanzato oppure un ex amico, vorrà riprendere dei contatti con voi. Sta a voi ascoltare cosa ha da dire e decidere cosa fare, ma dovete anche pensare a come reagirebbe il vostro partner.

Acquario: vi state dando una calmata significativa. Chi vi circonda sarà più disponibile a dialogare con voi dal momento che ora apparite inoffensivi. Arriva qualche guadagno in serata, ma non lasciatevi prendere la mano.

Pesci: un acquisto che dovevate già fare da molto tempo vi migliorerà un piccolo aspetto della vostra vita lavorativa.

Cercate di non essere troppo materiali non dando il giusto peso alle cose che avete.