Anche se il 1° maggio si celebrerà la festa dei lavoratori, per alcuni segni zodiacali questa sarà una giornata all'insegna degli impegni professionali, in particolare per Bilancia, Ariete e Gemelli, complice il transito del pianeta Marte.

Urano e il Sole transiteranno, invece, verso la costellazione del Toro, mentre Giove e Nettuno continueranno i loro percorsi rispettivamente verso il segno del Sagittario e dei Pesci. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni astrologiche per il primo giorno di maggio.

Previsioni oroscopo 1° maggio segno per segno

Ariete: la Luna nel segno confermerà il nervosismo che da giorni sta caratterizzando il rapporto con il partner, che potrebbe anche scatenare qualche litigio di coppia. Cercate di rilassarvi. Voto: 6.

Toro: il lavoro la farà da padrone durante il 1° maggio. Nonostante il giorno di festa, riuscirete comunque a portare a termine i vostri progetti senza troppo stress, e tornerete a casa la sera soddisfatti di ciò che avrete fatto. Voto: 7,5.

Gemelli: sarete parecchio indaffarati durante la festa dei lavoratori, con molte faccende da portare a termine in tempi brevi.

Fareste meglio a mettere da parte l'orgoglio e a chiedere aiuto a qualcuno. Voto: 6.

Cancro: anche mercoledì proseguiranno i litigi con il partner. Cercate di chiarire la situazione con la vostra anima gemella per ripristinare l'affiatamento di coppia che manca da un po' di tempo. Voto: 6.

Leone: giornata grandiosa per i nativi del segno. La mattinata trascorrerà all'insegna del lavoro per portare a compimento i vostri doveri giornalieri senza particolari difficoltà, mentre la sera vi rilasserete in compagnia del partner.

Voto: 8.

Vergine: avrete le idee particolarmente confuse durante il 1° maggio soprattutto sul lavoro. Cercate di completare solo le mansioni più urgenti e meno impegnative. Voto: 6,5.

Bilancia: Avrete una gran mole di lavoro accumulata nel tempo da risolvere al più presto. Come se non bastasse, vi sentirete piuttosto stanchi. Cercate di concretizzare gli impegni più urgenti. Voto: 6.

Scorpione: dopo un periodo in cui vi siete isolati dal resto del mondo, finalmente ritroverete il buonumore e tornerete a confrontarvi con i vostri colleghi.

Voto: 7,5.

Sagittario: sarete pieni di energie mercoledì, e potrete dedicarvi interamente al lavoro, portandovi anche un po' avanti rispetto ai vostri impegni. Serata da dedicare interamente al partner. Voto: 7,5.

Capricorno: vi aspetta una serata vivace con il partner mercoledì, dopo che avrete concluso le commissioni che vi attenderanno nel corso della giornata. Voto: 7,5.

Acquario: dopo un periodo non proprio entusiasmante con la vostra anima gemella, finalmente deciderete di risolvere al meglio la situazione, ripristinando il vostro affiatamento di coppia.

Voto: 7.

Pesci: la mancanza di energie continuerà a generare un profondo stato di pigrizia. Questa condizione causerà delle perdite economiche sul lavoro. Cercate di riprendervi al più presto. Voto: 6.