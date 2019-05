Inizia il weekend per i segni zodiacali. Vediamo cosa hanno in serbo le stelle per la giornata di venerdì 17 maggio 2019. Di seguito amore, lavoro e salute dall'Ariete ai Pesci.

Ariete: in questa giornata potreste sentirvi stanchi, fate attenzione a ciò che decidete di compiere.

In campo lavorativo potrebbero nascere delle dispute, anche a livello economico.

Toro: in questo momento vi sentite stanchi, vorreste staccare la spina e ricaricare le vostre energie. Cercate di non cedere al nervosismo, perché potrebbero nascere delle situazioni complesse da gestire.

Gemelli: buona giornata per quanto riguarda il campo professionale, se avete delle questioni da proporre, fatelo e potrete avere dei riscontri positivi. In campo amoroso potreste vivere dei momenti di agitazione.

Oroscopo 17 maggio 2018: la giornata

Cancro: bella giornata per il segno, non manca l'energia, avete voglia di affrontare delle nuove situazioni sia in amore che sul lavoro.

Leone: chi ha iniziato dei progetti nei mesi precedenti, in queste giornate potrà raccogliere i frutti del proprio lavoro. Momento di chiarificazione per quanto riguarda i sentimenti, potreste vivere delle belle emozioni con il vostro partner.

Astrologia del giorno 17 maggio 2019 per tutti i segni dello zodiaco

Vergine: proseguono le situazioni importanti per il campo professionale, qualcuno potrebbe firmare dei contratti in questo periodo.

Mettetevi in gioco, in questo modo potrete vivere momenti di successo.

Bilancia: dovrete fare delle scelte importanti in questa nuova giornata, ma riflettete bene ed evitate di farvi influenzare da chi vi circonda. Siate più diretti se volete ottenere quanto desiderato.

Scorpione: in questa giornata potreste vivere dei momenti di tensione, soprattutto in campo sentimentale. Nel lavoro potrebbero nascere delle incomprensioni, cercate di chiarire tutto al più presto possibile.

Sagittario: sono in arrivo delle buone novità in campo professionale, buttatevi a capofitto nel lavoro e riuscirete ad ottenere dei riscontri da persone che contano realmente per voi.

Capricorno: momento di forza per il segno. Per quanto riguarda gli affari riuscirete a portare avanti delle trattative davvero interessanti per la vostra azienda e per voi stessi. Vi sentite molto energici.

Acquario: chi desidera iniziare un nuovo progetto deve prima valutare se è il caso di impegnarsi in qualcosa che potrebbe prendere troppo tempo.

In campo amoroso riflettete bene prima di esprimere i vostri sentimenti.

Pesci: con la Luna a vostro favore se avete vissuto dei momenti difficili, potrete superarli in questa giornata. Non mancherà passione nella coppia.