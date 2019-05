L'Oroscopo del giorno sabato 18 maggio 2019 è pronto a consegnare alle cronache astrali la classifica stelline corredata dalle onnipresenti predizioni zodiacali. Ovviamente come da titolo, ad essere messi sotto analisi in questo contesto saranno quest'oggi i soli simboli astrali relativi a Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Ad avere l'onore e la fortuna di essere favoriti dall'astrologia del giorno, certamente fortunati in questa prima giornata d'inizio weekend, ben tre segni tutti altamente positivi e degni di rappresentare la parte migliore dell'universo zodiacale. Allora, ansiosi di scoprire quali saranno i segni fortunati ad inizio del nuovo weekend? Bene, diciamo subito che questo sabato ad avere i favori degli astri saranno senz'altro Bilancia, Sagittario e Acquario valutati alla pari con cinque stelle.

Oroscopo del giorno 18 maggio 2019 | Astrologia, classifica e previsioni per gli ultimi sei segni dello zodiaco

Altresì quasi nessun problema per gli amici nativi in Scorpione, Capricorno e Pesci, trio da considerare a quattro stelle nel periodo in base a quanto rilevato nelle previsioni di sabato 18 maggio.

Classifica stelline 18 maggio 2019

La nuova classifica stelline è basata tutta sulla qualità delle effemeridi rilevate sui singoli segni. Il periodo, come specificato in anteprima nell'apertura, riguarda questo sabato 18 maggio, giorno d'inizio del nuovo weekend.

Abbiamo già dato una breve infarinatura sulla situazione generale, adesso non rimane altro da fare se non analizzare in modo sintetico la scaletta posta a seguire. Il responso segno per segno:

★★★★★: Bilancia, Sagittario, Acquario;

★★★★: Scorpione, Capricorno, Pesci.

Oroscopo sabato 18 maggio, previsioni d'inizio weekend

Bilancia - La giornata riguardante il prossimo sabato è prevista quasi tutta in direzione della fortuna e del buon fare. A dare una grossa mano sarà senz'altro il Pianeta Venere, speculare positivo di un buon 80% ed in contemporaneo ottimo sestile con Marte in Cancro.

Qualcuno di voi perciò, visto il periodo favorevole (speriamo possa interessare la maggioranza dei nativi in Bilancia), potrebbe iniziare a mettere insieme importanti tasselli riguardanti la vita privata e parte di quella professionale. Parlando in merito all'amore invece, la dichiarazione di un sentimento può avvenire in vari modi: tradizionale con dolci parole, oppure con messaggini ammiccanti nonché con approcci romantici, non ultimo usare il linguaggio dei fiori.

Scegliete il vostro stile, l'importante è non farsi desiderare. Sappiatelo, la dolce metà non vede l'ora di stringervi tra le sua braccia. Single, non avrete alcun motivo di essere dubbiosi: le dichiarazioni di rispetto e la fedeltà che vi dimostreranno le persone intorno a voi saranno del tutto autentiche. Pertanto, le previsioni del giorno preannunciano un sabato bilanciato e molto gratificante per i rapporti affettuosi, agevolato (forse) in modo determinante da un amico/a.

Nel lavoro, si prevedono sorprese e straordinarie opportunità di aumentare i guadagni o di compiere vantaggiose operazioni finanziarie. Cercate di giocare al meglio le vostre carte per uscirne vincitori.

Scorpione - Giornata decisamente più sopportabile nella prima parte, senz'altro molto positiva, poi a partire da metà pomeriggio fino alla fine potrebbero esserci impuntamenti o situazioni poco positive. Il frangente valutato quest'oggi dall'Astrologia, ovviamente applicata al segno dello Scorpione, pronostica le quattro stelle della normalità. Pertanto in amore potreste dover porre rimedio a leggere incomprensioni soprattutto a livello di coppia. Parlando in generale, i rapporti sentimentali chiederanno maggiore attenzione in attesa di consolidarsi ulteriormente: in giornata avrete occasione per chiarire eventuali punti oscuri e/o mettere punti fermi al vostro rapporto. Single, il cielo odierno stimolerà la buona comunicativa, il che vi renderà senz'altro più affascinanti o simpatici, come non mai avvenuto prima d'ora. Conoscerete altresì persone nuove, quindi lasciate pure da parte impegni vari o quant'altro e organizzatevi in tal senso. Chi non ha programmi invece, il consiglio è quello di mettere in agenda una bella rimpatriata con gli amici di sempre. Nel lavoro infine, dovrete essere flessibili e pronti ad afferrare le nuove esperienze che si dovessero materializzare. La vostra impulsività andrebbe un po' ridimensionata.

Sagittario - In arrivo un sabato 18 maggio super-positivo ed in grado di regalare una giornata di fine settimana totalmente godibile. In amore, dichiarate senza timore eventuali sentimenti repressi (sia negativi che positivi, ovviamente) e riversateli con fiducia in direzione della persona amata. La vostra sincerità sarà veramente spiazzante e questo incrementerà la fiducia nonché il vostro carisma nei confronti del partner. Single, tanti di voi fin dal risveglio si sentiranno immersi in un'atmosfera multicolore, senz'altro di buon auspicio per l'umore generale. Il benessere che vi accompagnerà quest'oggi, di certo porterà tanta gioia di vivere in diverse situazioni. Una ventata di sensualità avvolgerà una nuova conoscenza: nuovo amore in arrivo? Se questa bella persona riuscirà a colorare ogni più piccola sfumatura del vostro sentire, allora sarete sulla strada giusta. Nel lavoro intanto si prospetta una giornata decisamente fortunata! Probabilmente (ma non è certo) arriveranno novità in campo economico che porteranno crediti insperati. Non scoraggiatevi di fronte alla possibilità di un impegno importante: ricordatevi di guardate al futuro con fiducia, d'altronde la sorte sarà dalla vostra parte.

Capricorno - La giornata in esame quest'oggi si presume possa essere non troppo convincente anche se usando un po' di buon senso non mancherà di dare lievissime soddisfazioni. Diciamo che, a fronte di quanto appena svelato, non avrete troppo da esultare ma nemmeno essere troppo preoccupati. In generale il periodo avrà un andamento blando, lineare quanto basta per non scadere nella negatività. Infatti, secondo le predizioni di sabato, in amore vi attendono passioni stuzzicanti: se siete in coppia da poco, ufficializzerete il rapporto in cui credete convincendovi e convincendo la dolce metà sulla bontà della decisione presa. Passione e sintonia quindi andranno a braccetto! Single, date al giorno l'impronta della facilità che senz'altro merita, ok? Seguendo le indicazioni dei pianeti amichevoli riuscirete a portare a segno alcune questioni affettive in sospeso: evitando di cadere in fallo giostrando la giornata con superficialità, sicuramente eviterete malinconia e/o stress. Se siete in cerca di compagnia affettiva invece, evitate coloro che cercano di corteggiarvi con insistenza oppure, al contrario, lasciate stare personaggi difficili da approcciare: in entrambi i casi non fanno per voi! Nel lavoro intanto, le vostre iniziative andranno a buon fine se eviterete l'irruenza e la fretta. Potrà aiutarvi anche l'equilibrio e il senso critico, fonte di non poche gratificazioni.

Acquario - Giornata semplicemente super-positiva, con ottime referenze da parte dell'Astrologia applicata al vostro bel segno. Dunque, si presuppone l'arrivo di un periodo proficuo in parte già intravisto nei giorni scorsi. Dunque, sabato importante secondo il firmamento: se le ansie sembravano buttarvi giù, oggi non sarà più così, anche perché troverete la grinta e la forza dentro di voi per avere ciò che avete sempre desiderato. In campo sentimentale, sarete nel bel mezzo di un'onda di passione, ovviamente con il vostro partner storico. In questo frangente, parlando di situazioni relative a coloro in coppia stabile, cercate di evitare di mettervi sempre in discussione ma interfacciatevi con il partner in modo sincero: la parola d'ordine per voi questo sabato dovrà essere "semplicità". Magari volendo, organizzate pure qualcosa di romantico in grado di solleticare l'interesse della dolce metà... Single, la vostra capacità di convincere potrebbe fare davvero miracoli insperati: eventualmente, sfruttatela a fondo per uscire da una situazione imbarazzante. In questo periodo potete contare sulle vostre indiscusse qualità (fisiche e mentali), soprattutto perché sarete in grandissima forma. Nel lavoro invece, sarete molto responsabili nello svolgere una mansione che vi è stata affidata da poco portandola a termine con successo: elogi e/o note di merito in arrivo?

Pesci - La giornata interessante la partenza di questo nuovo weekend, per la maggior parte di voi amici Pesci sarà in media positiva. A parte qualche distinguo fuori dal coro, la prima parte della giornata sarà discreta, poi già a metà pomeriggio inizierà una fase di rallentamento: non temete, avrete ancora la forza di continuare il periodo in piena positività a partire dalle 21:00 in poi. Secondo l'oroscopo del giorno 18 maggio intanto, in special modo nei riguardi delle situazioni d'amore, il consiglio delle stelle per voi oggi è senz'altro quello di sforzarvi nel ridare linfa vitale al vostro rapporto. Oggi prendete pure l’iniziativa e portate freschezza al rapporto: se state vivendo una storia che da qualche tempo vi sembra si stia spegnendo, giocate d'anticipo proponendo al partner qualcosa di mai fatto prima (qualsiasi cosa, purché piaccia incondizionatamente ad entrambi). Se single invece, sconfiggere la concorrenza (ovviamente in merito ad una conquista) in tutte le sue forme e dimensioni sarà l'obbiettivo di oggi: occhio, sono da mettere in conto accesi dibattiti verbali e sicuramente colpi bassi. Se sarete convincenti e in grado di appianare eventuali divergenze, senza ricorrere a strategie di basso livello, non troverete ostacoli. Nel lavoro, per chiudere, il momento risulta essere propizio per nuovi agganci: qualcuno tra questi potrebbe rivelarsi in un futuro una scelta azzeccata.